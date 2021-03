Diana Șoșoacă, cuvinte de laudă pentru Flavia Groșan: “O susțin până-mi dau duhul”

Senatorul Diana Șoșoacă, fost membru AUR și-a declarat susținerea pentru medicul Flavia Groșan, un pneumolog de la Oradea, care a susținut că a tratat cu succes mii de pacienți cu COVID-19 după o schemă proprie de tratament care nu respectă protocolul de tratament stabilit la nivelul României.

Șoșoacă: “O voi susține pe Flavia Groșan până când o să-mi dau duhul”

Pe Facebook a fost creat un grup pentru susținerea medicului Flavia Groșan, care a ajuns la 60.000 de membri. Acest grup promovează mesaje violente față de doctorii care nu sunt de acord cu Flavia Groșan, și încurajează oamenii să iasă în stradă.

Senatorul Diana Șoșoacă, exclusă din AUR, s-a solidarizat cu dr. Flavia Groșan pe care o susține și pe care se declară dispusă să o ajute în demersurile sale împotriva Colegiului Medicilor din Bihor.

“Deci eu o liniștesc pe doamna doctor (…) și vă pun eu la dispoziție avocati, care vă vor face aceste demersuri pentru ce este o bătaie de joc (…). Vă spun în calitate de senator că voi face toate demersurile legale împotriva Colegiului medicilor din Oradea pentru ceea ce au făcut împotriva acestei doamne doctor. Deci o voi susține pe Flavia Groșan până când o să-mi dau duhul”, a spus Diana Șoșoacă, într-un mesaj video.

Dr. Flavia Groșan nu crede în protocolul oficial de tratament

Dr. Flavia Groșan este medic pneumolog-bronholog şi a mărturisit că obiectivul ei a fost, încă de la începutul pandemiei, ca niciun bolnav să nu aibă nevoie de mască de oxigen. Pentru a-și pune pacienții pe picioare, medicul susţine că a utilizat un antibiotic clasic.

“În zece zile pacienții mei sunt ok, mai stau patru zile în izolare după care își reiau activitatea. În reportajul cu care am pornit am spus o mie. Nu o mie. Eu am mii! Pentru că într-o casă sunt trei, patru pacienți COVID, și pe toți patru i-am tratat. Deci sunt mii și mii de pacienți care au mers foarte bine.

Acum, că ar fi ajuns în spital, știu trei cazuri care au ajuns în spital, nu sunt perfectă nici eu. Poate sunt mai mulți, nu știu! În general, feedback-ul este bun de la pacienții mei.

Eu am o schemă în care fiecare medicament știe ce face. Dacă îmi spune că pacientul are febră, ceva nu e în regulă. Dacă îmi spune că tușește, ceva nu e în regulă. Eu controlez povestea. E o poveste, pentru că eu mă adresez lumii. Și va rămâne această poveste scrisă de mine.

Claritromicina singură, nu poate face față. Ea este vedeta, dar are nevoie de ajutoare. Regina este Ventolin, regele este Flixotide.

Ei nu au înțeles de ce sunt eu împotriva Codeinei. Eu nu vreau Codeină care să îmi lase secrețiile în plămâni. Eu prefer bronhodilatatorul, Ventolin. Cu fiecare în parte am stat și am explicat cum să ia acel Ventolin”, a susținut dr. Flavia Groșan la Antena 3.

Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat și a chemat-o la audieri pe dr. Groșan

Colegiul Medicilor Bihor, din care face parte dr. Flavia Groşan, s-a autosesizat, astfel că aceasta a fost chemată la audieri în Comisia de Etică și Deontologie Profesională luni, 22 martie, la ora 14:00.

Potrivit şefului Colegiului Medicilor, dr. Flavia Groşan, fostă directoare a vechiului Spital TBC la mijlocul anilor 2000, ulterior angajată a Spitalului Municipal din Marghita, “s-a retras din sistemul sanitar public în urmă cu aproximativ patru ani, iar de atunci deţine un cabinet privat în Oradea”.

Preşedintele Colegiului Medicilor Bihor subliniază că afirmaţiile doctoriţei Groşan despre caracterul periculos al terapiei cu oxigen din spitale sunt periculoase şi aberante:

“Da, este o aberaţie să spui că oxigenul vatămă creierul, că produce edeme cerebrale, ştiind că pacienţilor care beneficiază de terapie cu oxigen nu li se administrează oxigen în stare pură”.

DR. Flavia Groșan a mai susținut că “în spitale se fac greșeli uriașe și că protocolul COVID omoară, de fapt, bolnavii”.