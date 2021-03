Diana Șoșoacă, derapaj xenofob la adresa unui primar din România. Cum s-a folosit de TV pentru a promova un protest

Senatoarea Diana Șoșoacă, aleasă pe listele Alianței pentru Unirea Românilor, dar în prezent exclusă din partid, a avut luni un derapaj xenofob la adresa unui primar din România, dar s-a și folosit de o intervenție la Antena 3 pentru a promova un eveniment de protest.

În ultimele zile Șoșoacă a avut o serie de atacuri la Raed Arafat, spunând că acesta va fi anchetat penal pentru ce decizii a luat în coordonarea pandemiei.

În urmă cu o săptămână, senatoarea a chemat românii să iasă în stradă împotriva restricțiilor impuse populației, considerând că totul este o mascaradă.

Senatoarea, derapaj xenofob la adresa unui primar din România

“Ne vom juca așa până când poporul român va învinge, pentru că o vom face. Este neapărat necesar să ieșiți în stradă. De la această lege a vaccinării obligatorii se va ajunge la alte interdicții până când se va ajunge să nu mai putem să ne exercităm niciun drept sau vreo libertate.

De frica acestui protest au avut inspirația proastă să anunțe că Bucureștiul e în scenariul roșu. Pe mine mă bufnește râsul despre scenariile astea, pe baza a ce se fac? Pe nimic. Timișoreni, ați votat ceea ce meritați, ați votat un străin, aveți ceea ce meritați, să vă pună numai interdicții.

Să îl auziți pe domnul Arafat ce debitează, apucă-te să profesezi pe bune și apoi să dai tu lecții tu medicilor care îți spun că tot ceea ce faci este împotriva medicinei.

Dragi, români, mâine ieșiți în stradă, nu avem dreptul să stăm în casă, mergem nu doar împotriva vaccinării obligatorii, protestăm împotriva tuturor abuzurilor care s-au întâmplat în aceasta plandemie, care ucide oameni prin protocoalele unui viitor condamnat penal, Raed Arafat, a declarat senatoarea în intermediul unui material audio-video postat pe Facebook.

Senatoarea, în direct la TV pentru a promova un protest

Răzvan Dumitrescu: “Când credeți că se va termina această pandemie?”

Alina Gorghiu: “Această pandemie va fi oprită atunci când vom ajunge la un nivel mulțumitor de vaccinare la nivel colectiv. Nu își dorește niciun guvern din România să continue la nesfârșit această pandemie”.

Diana Șoșoacă: “Da, da, da, sigur…

Având în vedere cum sunt îmbrăcată (n. red. senatoarea purtând un tricou înscripționat) mesajul este clar pentru toată lumea care mă cunoaște.

Pe 20 martie ora 15, în stradă toată lumea, este la nivel mondial, am fost 15.000 de oameni, vom fi 15 milioane de oameni. Am tot dreptul conform Constituției României să protestez pașnic, acest guvern nu are cum să ne oprească.

Veniți la București să vă alăturați protestelor! Pandemia nu se încheie, ei umblă cu parandărături, cu șpăgi, iau bani din aparate”.