Diana Șoșoacă, detalii uluitoare din viața personală. Obiceiul pe care îl avea în fiecare dimineață când era copil

Diana Șoșoacă, una dintre cele mai vizibile dar și controversate figuri din Parlamentul României, a oferit recent, într-un interviu, detalii despre viața personală. Senatoarea a dezvăluit obiceiul pe care îl avea în fiecare dimineață când era copil.

Când era copil, avocata avea un program fizic extrem de strict, impus în fiecare zi de tatăl său, o persoană care punea sportul pe primul plan.

Șoșoacă mai spune că a fost o iubitoare de mișcare în trecut, ea făcând atletism de rezistență (5.000 m fond), balet și chiar gimnastică.

Intrată în viața publică din România abrupt în 2020, în plină pandemie de Covid-19, Diana Șoșoacă a făcut ulterior pasul către politică, iar în decembrie 2020 a fost aleasă pe listele AUR pentru un loc în Senat.

Treptat, tot mai multe detalii interesante despre acest personaj încep să apară în spațiul intern. Recent, avocata i-a oferit un interviu cântărețului Dan Bittman, în care a dezvăluit secrete din tinerețe.

Diana Șoșoacă a povestit cum se antrena cu tatăl ei când era mică, ce sporturi a făcut și cum se descurca atunci când, târziu în noapte, mama ei îi închidea lumina ca să se culce, pentru că altfel nu se oprea din citit.

”Tata avea următorul tratament, dimineața la ora 6:30 mă trezea, mâncarea era: ouă crude cu lapte de capră după care ne duceam la râu și trebuia să am două ore de înot în apa aceea.

Iarna era și mai rău. Tata întotdeauna se îngropa în zăpadă. Își cronometra cât de mult poate rezista și asta a făcut și cu mine de câteva ori. Eu m-am călit și mi-a prins foarte bine.

Am făcut și foarte mult sport la viața mea. Atletism fond, 5000. Am rezistență. Am făcut și balet și gimnastică. Eram tipul de copil care noaptea citea enorm de mult.

Mama mii închidea lumina. Bunicul mi-a dat o lanternă. Ia lanterna asta și citește după ce îți închide fiica-mea lumina”, a declarat Diana Şoşoacă într-un interviu maraton cu Dan Bittman. potrivit Antena 3.

Diana Șoșoacă, sancționată de Senat

Și în prezent, Diana Șoșoacă este o persoană extrem de activă, uneori mult prea activă, iar comportamentul ei începe să-i aducă sancțiuni în Parlamentul României.

Senatoarea independentă a fost sancționată de Biroul Permanent al Senatului. Ea a primit un avertisment scris în urma raportului depus de Comisia Juridică.

Raportul a fost făcut în urma sesizării grupului PNL. Astfel, Șoșoacă nu va mai avea voie să reprezinte Senatul României la evenimente externe și interne, timp de 3 luni.