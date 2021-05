Diana Șoșoacă, dezvăluiri șocante. ”Am fost luată de pe stradă cu un pistol la tâmplă şi cu un cuţit la gât”

Unul din cele mai controversate personaje din România, Diana Șoșoacă, a relatat un episod inedit din viața ei. Admirată de unii pentru curaj și sinceritate, hulită de alții pentru vulgaritate, Șoșoacă a devenit un personaj omniprezent în viața publică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Senatoarea povestit recent cum a fost amenințată cu un pistol și un cuțit de un grup de indivizi care a încercat să o intimideze. Aceștia au răpit-o de pe stradă din cauza unui dosar în instanţă care privea mai multe retrocedări.

„Am fost luată de pe stradă cu un pistol la tâmplă şi cu un cuţit la gât pentru nişte retrocedări. Le-am spus că nu le dau niciun act”, a relatat Diana Şoşoacă în interviul realizat de Dan Bittman pentru EVZ Play.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Diana Șoșoacă: ”Toată viaţa m-am luptat cu autorităţile.” Ce s-a întâmplat în dosarul care privea mai multe retrocedări

”Apoi am găsit toţi moştenitorii şi i-am pus pe capul lor, să-i despăgubească pe toţi. La ora asta, unii dintre cei mai săraci oameni din cătunul ăla şi-au schimbat viaţa datorită negocierilor mele. Ani de zile am fost supărată pe ceilalţi că nu erau ca mine…

Toată viaţa m-am luptat cu autorităţile. Era culmea ca din locul în care sunt acum să nu lupt până la capăt”, a spus Diana Şoşoacă în interviul realizat de Dan Bittman pentru EVZ Play.

ADVERTISEMENT

Diana Șoșoacă a ieșit recent din nou în evidență după o declarație în care anunța că dacă oamenii îi vor cere este dispusă să candideze la alegerile prezidențiale din 2024.

”Nu m-am gândit eu, dar s-a gândit o parte a poporului român, dar am înțeles că trebuie să ai legături externe foarte mari. Cred că ar fi pentru prima dată când un om fără legături cu serviciile, fără legături externe, ar ajunge președintele României. Și, ca să parafrazez un mare politician, dacă mi-o vor cere, o să o fac!”, a mai declarat senatoarea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În interviul realizat de Dan Bittman pentru EVZ Play, Diana Şoşoacă a povestit și cum se antrena cu tatăl ei și ce sporturi a mai practicat.

„Tata avea urmatorul tratament: dimineata la ora 6:30 ma trezea, mancarea era oua crude cu lapte de capra dupa care ne duceam la rau si trebuia sa am doua ore de inot in apa aceea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iarna era si mai rau. Tata intotdeauna se ingropa in zapada. Isi cronometra cat de mult poate rezista si asta a facut si cu mine de cateva ori. Eu m-am calit si mi-a prins foarte bine.

Am facut si foarte mult sport la viata mea. Atletism fond, 5000. Am rezistență. Am facut si balet si gimnastica. Eram tipul de copil care noaptea citea enorm de mult. Mama imi inchidea lumina. Bunicul mi-a dat o lanterna. Ia lanterna asta si citeste dupa ce iti inchidea fiica-mea lumina.”, a declarat Diana Şoşoacă.