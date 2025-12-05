Diana Șoșoacă, discurs violent înainte de alegerile pentru Capitală. Ce spune despre candidatul suveraniștilor și susținerea AUR: „Atacă istoria țării”. Video

ADVERTISEMENT

Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta SOS România, a susținut un discurs violent pe pagina sa de socializare, chiar înainte de alegerile pentru Capitală, în cadrul căruia a criticat partidele de guvernământ, dar mai ales pe candidatul suveranist ce beneficiază de susținerea AUR.

Diana Șoșoacă, discurs violent înainte de alegerile pentru Capitală

Șoșoacă i-a atacat dur pe Anca Alexandrescu, candidat independent la Primăria Capitalei, și pe George Simion, președintele partidului , spunând despre cei doi că l-au trădat pe Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Principalele acuzații de referă la „manipularea votului”, „înțelegeri subterane” și „distrugerea mișcării suveraniste”.

„În plenul reunit duminică, dacă vă puteți închipui, când sunt alegerile la Primăria București, pentru că PSD-ul și-a aranjat, are vreo 3–4 candidați ai lui, inclusiv madama care face pe suveranista, să vă fie clar, niciun suveranist nu candidează la aceste mizerii de alegeri care sunt neconstituționale și nelegale. Cine candidează îl recunoaște pe Nicușor Dan ca președinte și recunoaște alegerile prezidențiale ca fiind constituționale”, și-a început avocata discursul.

Despre candidata independentă la alegerile pentru Capitală, Șoșoacă , ba chiar i-a aduc acuzații și jigniri dure.

„Ștoarfele astea care candidează, inclusiv madama asta șobolAnca, care, apropo, se dă mare prietenă cu Georgescu, să m***ă m*-t*, fă! — păi nu erai tu pe lângă toți pesediștii și nu ai recunoscut câte pile ai avut datorită lui tac-tu? Păi nu l-ai înjurat tu pe Georgescu și nu tu ești cea care ai depus plângere penală împotriva lui, făcându-l legionar?

Ești nenorocita care ai solicitat Parchetului General să fie anchetați toți cei care vorbim de istoria României, de Mișcarea Legionară, de Corneliu Zelea Codreanu ca istorie. Tu ești cea care i-ai depus plângere penală lui Georgescu. Și apoi Parchetul General a venit și împotriva mea și împotriva tuturor celorlalți!”, a continuat Șoșoacă.

Acuzații dure pentru candidatul suveranist susținut de AUR

Eurodeputata a mai spus și că , alături de alte partide importante, pentru a-i face lui Călin Georgescu probleme cu legea. În acest context, Șoșoacă a afirmat că Alexandrescu ar fi fost cea care l-ar fi denunțat pe Horațiu Potra.

După ce a încheiat tirada acuzațiilor, Diana Șoșoacă l-a luat în vizor și pe George Simion, despre care a spus că l-a trădat pe Călin Georgescu și mișcarea suveranistă.

„Și, apropo, toate rahaturile astea le-ai făcut împreună cu jegul de Simion, care a trădat toată mișcarea suveranistă, care l-a trădat și pe Georgescu, și cu bani și cu toate astea ați făcut… să-l distrugeți și v-ați folosit de imaginea lui, bineînțeles preluată de la mine de cinci ori. (…)

Bă, jegurilor pesediste împuțite, tot timpul ați fost cu PSD-ul, voi sunteți tot timpul și distrugeți absolut tot ce se întâmplă în țara asta. La Primăria București nu există niciun român candidat, niciun suveranist. (…)

Deci, dacă câștigă o anumită țoapă sau un anumit jeg primăria: «mamă, ia uite, frate, ea e suveranista, el e suveranist». Dacă câștigă PSD-ul: «ia uite, suveraniștii ce de căcat sunt, nu au la nimic» etc. Bă, terminați, serviciilor împuțite, că ne-am săturat de voi; vă trebuie o mamă de bătaie să vă săturați”, a conchis politiciana.