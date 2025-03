”Diana Șoșoacă îmi cere 2.000.000 de euro la divorț”. Soțul șefei SOS România ia în calcul să părăsească țara, în luna aprilie. Exclusiv

Divorțul dintre Diana Șoșoacă și soțul ei, Silvestru, se apropie de final. Judecătoria Sectorului 2 urmează să anunțe sentința la data de 7 aprilie 2025, după mai bine de un an de luptă în instanță. În martie 2024, Silvestru Șoșoacă introducea acțiunea de divorț și era încrezător că-i va lua înapoi numele șefei SOS România. Între timp, lucrurile s-au schimbat fundamental, iar bărbatul este sigur că va pierde litigiul.

Soțul Dianei Șoșoacă e convins că șefa SOS România va rămâne cu numele lui

Silvestru recunoaște că șansele nu par să fie de partea lui. Diana Șoșoacă nu doar că va păstra numele lui, dar s-ar putea alege și cu o sumă mare de bani, la capătul procesului de divorț. Într-o discuție cu FANATIK, bărbatul a acuzat faptul că judecătoarea căreia i-a fost repartizat dosarul a refuzat să ia în considerare un document important pe care el l-a solicitat drept probă.

Silvestru Șoșoacă spune, însă, că miza financiară a divorțului este mult mai mare decât aspectele referitoare la nume. Bărbatul susține că șefa SOS România îi cere soțului daune morale de două milioane de euro, motivând că ar fi fost violent cu ea. În aprilie 2024, Diana Șoșoacă a declarat că a fost ”agresată fizic și emoțional” de soț. De asemenea, ea a solicitat pentru soțul ei.

În plus, Silvestru e convins că peste două săptămâni, atunci când instanța va pronunța decizia, Diana Șoșoacă va rămâne cu numele care deja a consacrat-o în viața politică.

Silvestru Șoșoacă: ”Trec toate proprietățile pe numele fiicei și plec din România, jur”

”Da, s-a încheiat divorțul! Au două săptămâni ca (avocații, n.r.) să pună concluziile scrise. Părerea mea este că doamna judecătoare a luat de mult decizia, din prima azi. De acum un an. De când mi-a făcut tot felul de șicane în proces. Așa că voi pierde numele, va rămâne Diana cu numele meu, din păcate. Am văzut cum se comportă judecătoarea. I-a acceptat toate mofturile Dianei, să nu se prezinte la proces, să fie procesul cu ușile închise. Nu mi-a permis să depun actul principal, în care eu nu îmi dau acordul ca Diana să rămână cu numele de Șoșoacă. Actul principal era o hârtie la primărie, pe care eu am vrut să o obțin și primăria mi-a spus nu se poate, decât dacă instanța solicită lucrul ăsta. Ne rugăm de instanță, iar instanța spune: ”nu mă interesează, nu am nevoie de acea hârtie”.

O să vedeți peste două săptămâni că așa e, cum vă zic. Se discută și despre niște bani, iar aici o să văd cât de părtinitoare este judecătoarea. Dacă mă obligă să plătesc și daune Dianei, aia nu mai e justiție. Iar eu plec din România. O să trec toate proprietățile de pe numele mamei, pe numele fiicei mele, să mă șteargă ca moștenitor și să nu-mi ia nimic. Și plec, jur. Plec din țară!”, a declarat soțul Dianei Șoșoacă, pentru FANATIK.

Silvestru Șoșoacă susține că : 2.000.000 de euro. Suma ar fi fost solicitată separat de procesul de divorț, dar la un moment dat, cele două dosare s-ar fi comasat într-unul singur.

Bărbatul jură că nu a lovit-o niciodată pe Diana Șoșoacă, dar recunoaște că între ei au existat discuții ceva mai aprinse, în care a folosit cuvinte mai puțin ortodoxe. De asemenea, Silvestru susține că jumătate din sumă ar fi pentru fiica Dianei Șoșoacă, pe motiv că ar fi fost denigrată de tatăl ei vitreg. Acesta neagă vehement că un astfel de lucru s-a întâmplat.

Bărbatul se jură că nu a agresat-o niciodată pe Diana Șoșoacă

”Ea a cerut 2.000.000 euro. Și, 15.000 (n.r. de euro), însemnând jumătatea unei datorii de vreo 30.000 euro. Bani pe care i-a folosit ea în scop personal. Așa că nu are rost să-i plătesc jumătatea din datoria pe care am făcut-o, chipurile împreună. Pentru că banii s-au dus de la ea într-o anumită parte și se vor întoarce tot la ea.

Daunele sunt pentru așa zisele jigniri. Ea m-a făcut în toate felurile pe mine. Am zis și eu vreo câteva lucruri, recunosc. Dacă ea a turnat un milion de litri de lături în capul meu, posibil ca o mie de litri să fi aruncat și eu înapoi. Nu s-a pus problema de acte de violență, nu au existat, nu ai probe, nu ai martori pentru așa ceva. Nu au existat aceste acte de violență. Sunt doar niște scorneli de presă.

Diana cere 1.000.000 de euro pentru jignirile astea și încă 1.000.000 de euro pentru că i-aș fi denigrat fetița. Numai că fetița nu este deloc denigrată de mine. Plus că, nu poți să implici copilul într-un război. Eu mă trezeam în fiecare dimineață la șase, la șapte plecam cu fata din casă. Copilul era deja la școală întotdeauna, la opt fără zece, fără un sfert. O duceam la diversele activități.

Procesele le-a comasat. Am avut proces deschis cu ea pentru divorț și a făcut cerere reconvențională în care a cerut și partajul. A cerut bunuri de prin casă, Doamne, deplorabil. A renunțat la aceste bunuri pentru că nu le-a denumit, dar și pentru că deveneau publice și se temea că se face de râs. Deci nu împărțim niciun bun, împărțim doar datoriile”, a mai declarat Silvestru Șoșoacă pentru FANATIK.

”Dacă vrea să mă nenorocească o judecătoare, și 100.000 de euro e mult”

Soțul Dianei Șoșoacă spune că nu vrea să se gândească la varianta în care va trebui să-i plătească daune morale șefei SOS România, dar nici nu exclude această variantă. El crede că femeia a acționat în acest fel pentru a-l ruina și a-l scoate din jocul politic. Silvestru și Diana Șoșoacă a înființat împreună SOS România, iar în momentul în care a intervenit ruptura dintre ei, bărbatul a fost dat afară din formațiunea politică.

Pe de altă parte, Silvestru spune că din acel moment, atât cariera cât și imaginea Dianei Șoșoacă au luat-o în jos și a devenit un personaj politic nefrecventabil. El crede că acest lucru se datorează faptului că femeia nu mai beneficiază de consiliera lui, că s-a înconjurat de oameni care profită de ea și nu sunt capabili să o pondereze.

”Nu cred că se va pune problema ca să plătesc, pe bune, această sumă. Că un milion pentru fetiță nu are cum. Pentru că tot ce am spus anul trecut, într-un interviu, a fost: ”uitați-vă cum își ține copilul până la două, trei dimineața de doarme pe scaune, că are ea chef să cânte. Asta nu e creștere”.

Și pentru jigniri, nu poate să-mi dea un milion. Dar, dacă vrea să mă nenorocească o judecătoare, la cât de puțin bani am eu, și în ce hal m-a adus Diana, și 100 de mii de euro pentru mine e imens.

Soțul șefei SOS România: ”Eu mi-am vrut doar numele și să mă implic în partid”

Ea era conștientă că îi voi fi adversar politic toată viața ei. Din cauza asta și-a luat ca măsură de precauție, să nu mai am putere. Dacă te castrează financiar, poți să fii cel mai mare șmecher din lumea asta.

Eu nu mi-am vrut decât numele Șoșoacă. Nu am avut nicio altă pretenție, nicio altă cerere și nu o să am niciodată de la Diana. Decât numele Șoșoacă și bineînțeles să mă implic în partid, pentru că partidul se rupe în curând. Se face praf”, a încheiat Silvestru Șoșoacă.