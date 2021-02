Diana Șoșoacă lămurește excluderea din AUR. De la ce a pornit totul și pe cine a deranjat din partid

Senatoarea Diana Șoșoacă, fost membru al Alianței pentru Unirea Românilor, a lămurit în ce circumstanțe a fost exclusă și de la ce lucru a pornit totul. Șoșoacă a relatat luni în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV și pe cine a deranjat din interiorul partidului prin acțiunile sale.

În cursul zilei de luni, senatoarea a declarat că a fost exclusă din toate funcțiile din Parlament. Rodica Boancă a fost numită în locul lui Șoșoacă în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor.

În urmă cu cinci zile, s-a anunțat excluderea Dianei Șoșoacă din AUR, fiindu-i retras sprijinul politic.

Diana Șoșoacă lămurește excluderea ei din AUR și relatează pe cine a deranjat în partid

“Povestea a pornit din 6 decembrie, exact în seara cu pricina când am auzit că am câștigat alegerile, îl văzusem pe Claudiu Târziu cred că o singură dată, când am fost la partid să îmi înscriu candidatura, era și Ninel Peia acolo, nu a scos niciun cuvânt.

După ce m-au întrebat televiziunile care va fi primul meu act, evident eu am zis ‘îl vom suspenda pe Iohannis’. Claudiu mă ia deodată, și așa, infatuat și îmi zice: ‘Cine ești tu să ne bagi în acest scandal cu suspendarea lui Iohannis? De acum ești în partid și asculți de noi’.

I-am zis: ‘cred că nu știți cu cine vorbesc. Eu merg exact pe linia mea, dacă greșesc, bun asta este’. Eu lupt de un an de zile împotriva acestui regim totalitar, împotriva unui președinte care spunea ‘stați în casă altfel săptămâna viitoare avem înmormântari’.

Dar să își amenințe familia lui, nu pe mine, ăsta e limbaj de președinte? Într-un timp foarte scurt au apărut foarte multe lucruri. Mulți îmi spuneau să o iau puțin mai moale, să nu intri în pâine așa cum faci tu la cabinetul tău.

Dacă mie îmi vin 500 de dosare și mai am încă 250 de dosare nelucrate de anul trecut, ce să fac? Să nu fac nimic? Toate dosarele erau cu ‘vă rog dați-mi și mie un punct de vedere’.

Eu știu să citesc un dosar, nu mă duc eu să cer puncte de vedere, îi urez doamnei profesor care urmează acolo mult succes, dar fără experiență acolo ești mâncat.

Eu am cerut cercetări la Avocatul Poporului, la DNA, la Armată, să intervină Corpul de Control al Ministerului de Interne, al Ministerului Sănătății, al primului ministru. Sunt cazuri inimaginabile, oameni abuzați în mod abject.

Vorbim de o mafie care își întinde tentaculele la nivel național și iese peste granițe. Evident că am deranjat, cum să nu deranjezi când am salvat cinci copii de la o adopție ilegală?

Cinci copii împrăștiați în trei familii arătați unor potențiali părinți din străinătate, iar prețul unui copil era între 100.000 și 650.000 de copii. Am făcut comisie de audiere cu șapte instituții venite, audierea a ținut cinci ore și jumătate.

Tot Parlamentul mi-a sărit în cap, că niciodată nu a funcționat așa Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, venea cineva din când în când, vorbeam 30 de minute și gata, plecam”, a declarat Diana Șoșoacă la RTV.