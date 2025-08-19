Diana Șoșoacă, o nouă ieșire nervoasă în online. L-a criticat pe Donald Trump după un raport al SUA: „Cel mai mare mincinos și antiromân”

Șefa SOS, Diana Șoșoacă, a lansat un atac dur în online la adresa președintelui Donald Trump. Reacția europarlamentarului vine după ce Departamentul de Stat al SUA a condamnat legionarismul, asociindu-l cu ideologiile fasciste și xenofobe.

Diana Șoșoacă, o nouă ieșire nervoasă în online. Atac la adresa lui Donald Trumo

Diana Șoșoacă a reacționat furios la un În acest document, americanii au explicat că alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate din cauza promovării simbolurilor legionare și a ideologiilor extremiste.



În acest context, americanii au condamnat legionarismul, iar Diana Șoșoacă a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump, considerând că această poziție este „antiromânească”. Într-un live făcut online, europarlamentarul a acuzat Departamentul de Stat al SUA de minciună și a spus că ar trebui dat în judecată în România.

„Minciună, Trump! Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân și cu Departamentul vostru de Stat, iar SUA trebuie date în judecată din România pentru minciuni”, a spus Diana Șoșoacă în LIVE.

Ce a scos-o din minți pe șefa SOS

Pasajul din raportul american care a scos-o din minți pe europarlamentară este cel care vorbește despre interzicerea simbolurilor fasciste, rasiste și xenofobe. Documentul menționează că mișcarea legionară a fost o organizație naționalistă, extremistă, fascistă și antisemită, care a colaborat cu naziștii în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Legea interzice negarea Holocaustului, precum și promovarea sau utilizarea simbolurilor reprezentând ideologii fasciste, rasiste și xenofobe ori a simbolurilor asociate cu mișcarea legionară, o formațiune naționalistă, extremistă, fascistă și antisemită din perioada interbelică, partid politic și mișcare paramilitară aliniată regimului nazist în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, arată Departamentul de Stat al SUA.

Diana Șoșoacă are deja probleme cu legea

În ciuda acestor fapte istorice cunoscute, Diana Șoșoacă neagă orice legătură între legionari și crime. Ea susține că mișcarea legionară a fost „cea mai importantă mișcare naționalistă, patriotică și creștină care nu a omorât pe nimeni”.

Se pare că Diana Șoșoacă nu s-a învățat minte. , la fel ca și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, pentru că a promovat simboluri legionare. În 2024, în timpul unui LIVE pe YouTube, Diana Șoșoacă i-a adus un omagiu lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul legionar interbelic, și a rostit un îndemn cu tentă antisemită.