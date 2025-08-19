News

Diana Șoșoacă, o nouă ieșire nervoasă în online. L-a criticat pe Donald Trump după un raport al SUA: „Cel mai mare mincinos și antiromân”

Liderul SOS, Diana Șoșoacă, a lansat o serie de acuzații dure la adresa lui Donald Trump, după un raport al SUA. Iată ce spune politicianul despre legionari.
Mădălina Cristea
19.08.2025 | 13:50
Diana Sosoaca o noua iesire nervoasa in online La criticat pe Donald Trump dupa un raport al SUA Cel mai mare mincinossiantiroman
Diana Șoșoacă, o nouă ieșire nervoasă în online. Cu ce a supărat-o Donald Trump. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Șefa SOS, Diana Șoșoacă, a lansat un atac dur în online la adresa președintelui Donald Trump. Reacția europarlamentarului vine după ce Departamentul de Stat al SUA a condamnat legionarismul, asociindu-l cu ideologiile fasciste și xenofobe.

ADVERTISEMENT

Diana Șoșoacă, o nouă ieșire nervoasă în online. Atac la adresa lui Donald Trumo

Diana Șoșoacă a reacționat furios la un raport oficial al Statelor Unite. În acest document, americanii au explicat că alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate din cauza promovării simbolurilor legionare și a ideologiilor extremiste.

În acest context, americanii au condamnat legionarismul, iar Diana Șoșoacă a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump, considerând că această poziție este „antiromânească”. Într-un live făcut online, europarlamentarul a acuzat Departamentul de Stat al SUA de minciună și a spus că ar trebui dat în judecată în România.

ADVERTISEMENT

„Minciună, Trump! Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân și cu Departamentul vostru de Stat, iar SUA trebuie date în judecată din România pentru minciuni”, a spus Diana Șoșoacă în LIVE.

Ce a scos-o din minți pe șefa SOS

Pasajul din raportul american care a scos-o din minți pe europarlamentară este cel care vorbește despre interzicerea simbolurilor fasciste, rasiste și xenofobe. Documentul menționează că mișcarea legionară a fost o organizație naționalistă, extremistă, fascistă și antisemită, care a colaborat cu naziștii în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

„Legea interzice negarea Holocaustului, precum și promovarea sau utilizarea simbolurilor reprezentând ideologii fasciste, rasiste și xenofobe ori a simbolurilor asociate cu mișcarea legionară, o formațiune naționalistă, extremistă, fascistă și antisemită din perioada interbelică, partid politic și mișcare paramilitară aliniată regimului nazist în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, arată Departamentul de Stat al SUA.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB

Diana Șoșoacă are deja probleme cu legea

În ciuda acestor fapte istorice cunoscute, Diana Șoșoacă neagă orice legătură între legionari și crime. Ea susține că mișcarea legionară a fost „cea mai importantă mișcare naționalistă, patriotică și creștină care nu a omorât pe nimeni”.

Se pare că Diana Șoșoacă nu s-a învățat minte. Lidera SOS este deja anchetată, la fel ca și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, pentru că a promovat simboluri legionare. În 2024, în timpul unui LIVE pe YouTube, Diana Șoșoacă i-a adus un omagiu lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul legionar interbelic, și a rostit un îndemn cu tentă antisemită.

ADVERTISEMENT
Bebeluș de trei luni din SUA, înecat de tată într-o găleată cu detergent....
Fanatik
Bebeluș de trei luni din SUA, înecat de tată într-o găleată cu detergent. A vrut să își pedepsească soția pentru că nu îl respecta
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de...
Fanatik
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de parcare din București și ce se întâmplă cu șoferii. Exclusiv
Emmanuel Macron îl descrie pe Vladimir Putin drept ”un căpcăun la ușile noastre”....
Fanatik
Emmanuel Macron îl descrie pe Vladimir Putin drept ”un căpcăun la ușile noastre”. Ce îndemn are pentru europeni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!