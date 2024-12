Diana Șoșoacă cere anularea alegerilor parlamentare: „Este inacceptabil așa ceva!”. Ce punctaj a obținut S.O.S. România UPDATE

Diana Șoșoacă a făcut primele declarații după ce s-au afișat rezultatele sondajelor pentru alegerile parlamentare. Președinta S.O.S. România cere anularea alegerilor parlamentare, acuzând o fraudă masivă.

Diana Șoșoacă cere anularea alegerilor

După ce a acuzat că s-au produs fraude masive la alegerile parlamentare, Diana Șoșoacă a transmis că va cere anularea acestor alegeri. De asemenea, ea a amenințat că va formula plângeri penale împotriva Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe.

„Rezultatele sondajelor, nu al alegerilor, pentru că mai sunt trei țări în care diaspora votează, potrivit legislației nu ai voie să dai rezultate ca să influențezi votul. O să mai formulăm câteva plângeri penale și o să dăm în judecata si televiziunile care au dat rezultatele. (…) Rămân încă în picioare cele 7 procese inițiate pentru anularea alegerilor. Dacă mergeți înainte, vor cere anularea alegerilor parlamentare, felul în care s-au găsit saci de voturi cu buletine gata ștampilate, faptul că partidele au plătit oameni să voteze cu ei, în Sectorul 1 și 2 au plecat mașini cu saci întregi cu voturi. Eu sunt în Parlamentul European, partidul S.O.S. România e un partid european. Orice om de pe lumea asta va spune că a votat S.O.S. România. 2.000 de voturi furate la europarlamentare. Trăim în dictatură, CCR-ul a anulat dreptul românilor de a alege. (…) Mă duc acasă, mă voi ruga și voi vedea apoi ce răspuns îmi dă Dumnezeu”, sunt acuzațiile Dianei Șoșoacă.

Alături de Oana Zăvoranu și alți membri ai S.O.S. România, atât de partidul său, cât și de celelalte formațiuni politice candidate pe listele parlamentare.

„Nu îi lăsați, nu lăsați tot ce a făcut Diana Șoșoacă sa se piardă. Românii din diaspora stați și votați. Nu vă lăsați intimidați. Haideți să nu ne pierdem țara, să ne plângem în pumni mâine. Haideți să facem să conteze votul vostru”, a spus Oana Zăvoranu cu doar câteva minute înainte de Exit Poll pe live-ul Dianei Șoșoacă de pe .

LIVE TEXT

Potrivit sondajului CURS, partidul S.O.S. România a obținut 5,50% pentru Camera Deputaților și 5,40 la Senat. Așadar, alături de PSD, PNL și UDMR și partidul condus de Diana Șoșoacă.

„La mulți ani tuturor românilor. Vreau să vă spun că alegerea românilor a fost fraudată. Au fost sondaje mincinoase, nu mai cred în ele de când mi s-au cerut 30.000 de euro ca să ies cu 30%. Este o manipulare, inducere în eroare a românilor și o campanie mincinoasă pentru unele partide. Pentru unii poate fi o bucurie că au intrat în Parlament. Ei se gândesc cum să fure din ciolan, noi ne gândim cum să intrăm la guvernare. De aceea chem toate forțele să formăm guvern, chiar și minoritar. Pentru că toate casele de sondare dau câștigători partide globaliste. O șleahtă de infractori, au furat și prezidențialele”, își începe Diana Șoșoacă acuzele la adresa celorlalte partide politice.

Șefa S.O.S. România susține că nu se poate bucura de faptul că a intrat în Parlamentul țării din cauza problemelor de la momentul actual din teritoriu. De asemenea, Șoșoacă susține că va da în judecată televiziunile care au afișat rezultatele sondajelor.

„Nu mă pot bucura când 10 milioane de români stau în afara statului și sunt sclavi, nu mă pot bucura că tinerii nu au ce mânca, nu mă pot bucura când văd pensionari care mor de foame și cerșesc, nu mă pot bucura că am intrat în Parlamentul European. Nu mă pot bucura când văd că românii sunt mințiți, când văd un președinte care nu reprezintă România, nu mă pot bucura când la paradă văd că detașamentele au purtat steagul Americii, nu al României, când resursele României sunt deținute de străini, când văd că sunt oameni care au lucrat la CAP și au 7 lei pensie, când văd că presa are botniță la gură și este manipulată și șpăguită, deci rezultatul sondajelor vor arăta că nu mai există un reprezentant suveranist, ori vor anula turul I ori îl vor da afară pe Călin Georgescu”, mai spune Șoșoacă.

Președinta de partid mai spune că au avut loc fraude grave la aceste alegeri, vorbind despre saci cu voturi furate și buletine gata ștampilate în urnele de vot.

„M-au condamnat pentru declarații și opinii politice. Acuz PSD, PNL, USR, UDMR și AUR că au fraudat ca să nu candidez la prezidențiale. Lumea s-a trezit, milioane de vârstnici care votau PSD au votat acum sos Romania, nu poti sa iți bați joc de oameni, că asta face domnului Ciordacu. Este inacceptabil în contextul în care românii vor pace și cei din PSD ne bagă în razboi. Am solicitat Parchetului General să îi aresteze pe cei care au cerut moartea lui Călin Georgescu și Diana Șoșoacă în strada. Cer și ridicarea Elenei Lasconi și scoaterea USR-ului în afara legii. Am fost amenințată că voi fi arestată pentru că am aprins o lumânare la mormântul lui Corneliu Zelea Codreanu.

Am văzut că s-au dus cu fuste să voteze, este inacceptabil să faci așa ceva în România. Le zic să își pună pantaloni, că pe vremea asta s-ar putea să le și cadă. Pot să fac opoziție. Mă voi decide dacă mă voi întoarce în Parlamentul României sau voi rămâne în Parlamentul European. Nu există român care să nu urască PSD, PNL, USR, UDMR, nu există persoană care să nu îi vrea morți, noroc că suntem creștini”, a spus Diana Șoșoacă după afișarea primelor sondaje.