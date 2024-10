Diana Șoșoacă, probleme și pe plan extern. Eurodeputata, sancționată dur după circul cu botniță din Parlamentul European

Diana Șoșoacă întâmpină mari probleme pe toate planurile. După ce a fost recent exclusă de CCR din lupta pentru alegerile prezidențiale, eurodeputata a aflat că a fost sancționată dur după circul făcut pe 18 iulie în Parlamentul European.

Diana Șoșoacă și-a aflat pedeapsa după circul cu botniță făcut în Parlamentul European: ”Dacă încalci regulile și te faci de râs, vei fi întotdeauna sancționat”

La doar câteva zile după ce și-a preluat mandatul de europarlamentar român, .

La mijlocul lunii iulie, Șoșoacă era dată afară din plenul Parlamentului European, în timpul dezbaterii de dinaintea votului pentru validarea candidaturii Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene.

Imaginile de atunci au făcut ocolul presei interne și internaționale. Fosta senatoare din țară și-a pus o botniță și a spus că are permisiunea să facă orice dorește. Imediat, personalul de ordine i-a transmis că nu orice este permis.

”Avem reguli, îmi pare rău”, îi spunea un ofițer de securitate al Parlamentului European. ”I have the right to speak. I was voted by Romanians” (”Am dreptul de a vorbi. Am fost votată de români”), era replica Dianei Șoșoacă.

”Get your hands off Romania” (”Luați mâinile de pe România”), a mai strigat eurodeputata către tribuna unde se afla președinta parlamentului, Roberta Metsola. Imediat, lidera partidului SOS a fost escortată afară din sala de plen în aplauzele eurodeputaților.

și-a aflat pedeapsa. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Siegfried Muresan transmite că președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a decis sancțiunea pentru Șoșoacă. Aceasta este atât una administrativă, cât și una de ordin financiar.

”Roberta Metsola tocmai a anunțat penalizarea Dianei Șoșoacă pentru comportamentul inadecvat din ședința plenară din luna iulie, când a perturbat în mod repetat reuniunea Parlamentului.

Penalitatea constă în suspendarea participării la sesiunea plenară a Parlamentului European pentru 7 zile și suspendarea indemnizației zilnice tot pentru 7 zile”, notează Mureșan.

Liberalul mai adaugă, tot pe pagina sa de socializare, că ”în Parlamentul European, dacă încalci regulile și te faci de râs, vei fi întotdeauna sancționat”.