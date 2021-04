Diana Șoșoacă, pusă la punct de Andreea Moldovan: „Acea mască pe care o combate este cea care poate să o apere”

Andreea Moldovan, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, a dezvăluit mesajul pe care i l-ar transmite Dianei Șoșoacă, una dintre cele mai înfocate susținătoare a eliminării restricțiilor, dacă ar vedea-o intrând în sediul instituției fără mască de protecție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ce i-aș spune ar fi că acea mască pe care dânsa o combate este cea care poate să o apere. Și care a apărat foarte mulți oameni”, a declarat fostul director medical al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov la Digi FM.

Controversata senatoare s-a remarcat în ultima vreme drept unul dintre cei mai aprigi contestatari ai măsurilor impuse de autorități pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. De altfel, aceasta a fost amendată pentru participarea, alături de liderii AUR, la organizarea unor proteste cu peste 100 de persoane, cât prevede legea în momentul de față.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce ar păți Diana Șoșoacă dacă ar intra în Ministerul Sănătății fără mască. Mesajul Andreei Moldovan

„Eu personal refuz să vorbesc în astfel de situații și cred că ar trebui să fie o atitudine a noastră, a tuturor. Sunt niște reguli pe care toți trebuie să le respectăm.

Ce i-aș spune ar fi că acea mască pe care dânsa o combate este cea care poate să o apere. Și care a apărat foarte mulți oameni.

ADVERTISEMENT

Poate că nu e elegant să dau exemplul meu, dar această mască purtată un an de zile în spitalul de boli infecțioase, unde a fost doar patologie Covid, m-a ajutat să nu fac boala. Eu nu m-am îmbolnăvit de covid, doar purtând mască și respectând regulile elementare”, i-a transmis Andreea Moldovan Dianei Șoșoacă.

Reacția senatoarei, după ce Alina Gorghiu a cerut să fie sancționată: „Voi depune plângere penală”

În schimb, într-o scrisoare adresată grupurilor parlamentare din Senat, Alina Gorghiu propune sancţionarea senatoarei pentru încălcări ale prevederilor regulamentare. Mai precis, aceasta este acuzată că refuză să poarte masca în sala de plen, instigă la ură în luările de cuvânt, jigneşte şi utilizează un discurs xenofob, homofob şi extremist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„O anunţ pe doamna Gorghiu că voi depune plângere penală împotriva ei şi a PNL, inclusiv la forurile internaţionale, pentru că niciodată nu o să vedeţi la mine un astfel de discurs de care sunt acuzată.

Faptul că am invocat neconstituţionalitarea şi nelegalitatea dispoziţiilor care sunt puse în practică de către jandarmerie, poliţie, spitale şi aşa mai departe este una, dar să mă acuzi pe mine de xenofobie, homofobie, trebuie să şi demonstrezi. Eu consider că absolut niciodată nu am greşit cu nimic, cel puţin din punct de vedere juridic”, a reacționat Șoșoacă.

ADVERTISEMENT