Diana Șoșoacă, pusă la zid de un deputat AUR: „Are un stil de mahala”

Excluderea Dianei Șoșoacă din Alianța pentru Unirea Românilor a provocat un război între două tabere care, până mai ieri, păreau să lupte împreună pentru același „ideal”. Scoasă din minți de decizia pe care tocmai ce o aflase, senatoarea s-a lansat într-o adevărată tiradă la adresa liderilor formațiunii politice. Nici aceștia, nu i-au rămas, însă, datori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, Dan Tănasă a demontat acuzațiile potrivit cărora parlamentarii AUR ar fi fost obligați să-și doneze o bună parte din salariu și a ținut să vină cu o replică pe măsură pentru fosta colegă de partid.

„Acuzațiile pe care le face sunt ridicole. Eu văd că acest stil de mahala al doamnei Şoșoacă nu e unul public, ăsta e modul în care acționează ea în fiecare zi”, a spus deputatul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un fost coleg de partid dă de pământ cu Diana Șoșoacă

„Eu am constatat cu stupefacţie că am fost tâmpit atunci când am crezut că doamna Şoșoacă este de bună credință. Eu chiar am crezut că doamna Șoșoacă a intrat în Parlamentul României ca să facă ceva, să schimbe lucrurile în bine.

Însă acum constat și eu personal și constatăm cu toții că doamna Şoşoacă s-a apucat să se certe cu noi. Dacă doamna Şoșoacă era mânată de cele mai bune intenții, eu cred că domnia sa putea să rămână în AUR, vreo şase luni de zile, timp în care ne explica că ceea ce facem noi nu e bine și dacă vedea că nu suntem pe placul domniei sale, părăsea formațiunea în liniște, amical.

ADVERTISEMENT

Dar văd că acest stil de mahala al doamnei Şoșoacă nu e unul public, ăsta e modul în care acționează în fiecare zi. Acuzațiile pe care le face sunt ridicole. Nu ne-a obligat nimeni să stăm la niciun hotel, nu ne-a obligat nimeni să dăm bani.

Tot ceea ce se decide în interiorul Partidului și în interiorul grupurilor parlamentare se decide prin consens cu toată lumea. O singură persoană, una singură, nu a fost de acord cu ceea ce am stabilit împreună: doamna Șoșoacă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Spre exemplu, afirmația aceasta că am fost obligați să stăm la un hotel care îi aparține domnului Lulea este o minciună sfruntată. Nu există așa ceva. Există o parte din parlamentarii noștri care stau acolo, dar stau toţi împreună ca să ne cunoaștem mai bine.

Mie, de exemplu, nu mi-a solicitat nimeni să mă cazez la un anumit hotel. Asta e o minciună a doamnei Şoșoacă. Legat de bani, nu a cerut nimeni nimic, nu a fost nimeni obligat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, am convenit cu toții împreună, vă dau un exemplu, ca din salariile noastre sau din sumă forfetară, o parte un anumit procent o anumită sumă va fi donată de parlamentarii AUR, dar această propunere nu a venit impusă de conducerea partidului”, a declarat Dan Tănasă.

Șoșoacă: „Totul a pornit de la bani”

Reacția deputatului AUR vine în contextul acuzațiilor dure lansate de Diana Șoșoacă la adresa foștilor colegi. Aceasta susținea că a fost exclusă din partid pentru că a refuzat să doneze un procent semnificativ din salariul de parlamentar.

ADVERTISEMENT

„Eu am adeziune la partidul AUR, pentru că altfel nu se putea candida pe listele AUR. Există un protocol de colaborare între Partidul Neamul Românesc și partidul AUR care expiră pe data de 7 ianuarie. Conform acestui protocol, AUR și PNR trebuiau să încheie un protocol de colaborare pentru următorii patru ani.

Discuțiile purtate înainte de campanie și în campanie au fost date uitării de membrii AUR, nu au mai recunoscut niciun ajutor din partea PNR. În provincie, la Iași, eu nu am fost ajutată de AUR, ci de membrii PNR. Totul a pornit de la bani, pentru că ideologie nu există.

ADVERTISEMENT

În partid este în acest moment un scandal imens, cei din conducerea AUR cer jumătate din cei 28.000 de lei dați pentru cheltuielile senatorului. Eu nu am dat bani. De aici au pornit și cele mai multe probleme pentru că am refuzat categoric să dau din acei bani cu care trebuie să întrețin un cabinet.

Toți membrii AUR care erau din provincie erau obligați să locuiască la hotelul domnului Lulea actualul președinte AUR. La acel moment în actele partidului nu apar în conducere nici George Simion nici Claudiu Târziu, ci domnul Marius lulea, un domn cu foarte multe afaceri imobiliare inclusiv acel hotel îi aparține”, a declarat senatoarea.