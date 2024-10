Diana Șoșoacă s-a plâns de CCR în Parlamentul European, presa străină. Eurodeputata a sesizat instanțele internaționale

Eurodeputata SOSRO a susținut luni seară un discurs în plenul Parlamentului European în care s-a plâns de decizia CCR care a scos-o din cursa pentru președinția României.

Diana Șoșoacă s-a plâns de CCR în Parlamentul European

În cadrul discursurilor de un minut din legislativul european , care, a susținut ea este neconstituțională. Microfonul europarlamentarului român a fost tăiat din nou, după ce a depășit minutul

„Vreau să vă aduc la cunoştinţă un caz extrem de grav care se întâmplă de trei zile în România. Sunt preşedinta partidului SOS România şi conform sondajelor reale deţineam primul loc pentru preşedinţia României care va avea loc pe 24 noiembrie.

Curtea Constituţională, pentru prima dată în istorie, mi-a anulat candidatura la preşedinţia României, nu pe motive de constituţionalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru faptul că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniţei din pandemie, pentru că am fost amendată de un poliţist că am depăşit viteza, deşi sunt în proces cu acel poliţist, pentru că am făcut declaraţii politice în Parlamentul României ca senator, încălcându-se articolul 72 din Constituţia României şi articolele 9 şi 10 CEDO prin care declaraţiile politice ale unui parlamentar au imunitate. Nu putem să fim condamnaţi pentru aşa ceva.

Nu am fost judecată, nu am fost citată, nu am avut dreptul la apărare şi am fost judecată pe articole din ziar”, a susținut liderul SOSRO în plenul PE. În momentul în care i-a fost întrerupt microfonul pentru depășirea timpului alocat, Diana Șoșoacă le cerea europarlamentarilor să ia act de faptul că în România statul de drept este încălcat.

Tot luni, , când a întrerupt discursurile unor colegi, și-a pus botniță și a declarat că poate face ce vrea, determinând președinta de ședință să ceară scoaterea europarlamentarului român din sala de plen.

Președinta PE, Roberta Metsola, a anunțat că Diana Șoșoacă va fi penalizată cu suspendarea participării la sesiunea plenară a Parlamentului European pentru 7 zile și suspendarea indemnizației zilnice tot pentru 7 zile.

”CCR este o instituție foarte politizată”

Eurodeputata a profitat și de un interviu acordat publicației pentru a acuza CCR de politizare și subordonare intereselor partinice.

„Este o instituție foarte politizată. Acești judecători sunt aleși de politicienii din parlament. (Printre ei) sunt foști membri ai partidelor din parlament”, a declarat Diana Șoșoacă în interviul acordat luni.

În timpul interviului, ea a atacat Israelul, Statele Unite și serviciile secrete ale ambelor țări, despre care a afirmat, fără să poată aduce dovezi, că „au influențat decizia instanței”.

Unii dintre judecătorii Curții Constituționale a României ar prefera ca ea să nu devină președinte, a continuat deputatul.

„Este pentru că sunt lider în alegerile prezidențiale și vreau să obțin independența României”, a mai susținut ea. Diana Șoșoacă a mai declarat publicației că se va adresa Curții Internaționale de Justiție de la Haga, dacă va fi nevoie.

Mesaj pentru judecătorii CCR

Diana Șoșoacă a postat mai multe mesaje pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după publicarea motivării. Europarlamentarul le-a transmis judecătorilor Curții Constituționale, îndemnându-i să învețe drept constituțional, întrucât au anulat Constituția prin decizia lor și a anunțat că se va adresa tribunalelor internaționale.

„Astăzi, am sesizat instituțiile internaționale cu privire la încălcarea drepturilor omului în România. Mă voi duce la conducerea PE și voi sesiza Comisia Europeană pentru încălcarea dreptului unui europarlamentar care a întrunit toate condițiile să fie europarlamentar, dar nu poate să ajungă președintele României”, a mai scris Diana Șoșoacă, care a mai afirmat că judecătorii CCR au transformat-o într-un erou național martir.