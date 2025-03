Soțul Dianei Șoșoacă prevede un viitor sumbru pentru candidata la prezidențiale! Cine sunt ”acoliții” care îi vor lua partidul: „Șarpele roșu”

Soțul Dianei Șoșoacă nu îi dă nicio șansă șefei SOS să fie admisă ca și candidată la alegerile prezidențiale. Europarlamentara extremistă și-a anunțat depunerea candidaturii, deși CCR a interzis-o anul trecut din cauza discursurilor sale care atentează la ordinea constituțională.

Soțul Dianei Șoșoacă, declarații uluitoare înainte de depunerea candidaturii șefei SOS

FANATIK a stat de vorbă cu (încă!) soțul Dianei Șoșoacă pentru a afla cum vede a eurodeputatei, dat fiind că a anunțat că se va înscrie din nou în cursa pentru Cotroceni.

Silvestru ne-a spus, în exclusivitate, că Diana Șoșoacă e păcălită de cei din jurul ei, lăsând să se înțeleagă că SOS România e sub influența unui partid din sistem, pe care l-a denumit „Șarpele Roșu”, și va rămâne fără formațiunea politică după ce ar putea obține un scor lamentabil la prezidențiale, asta dacă va fi admisă.

Soțul Dianei Șoșoacă crede că nu se mai bucură de popularitatea de pe vremea când era la braț cu el, ci, din contră, acum trebuie să iasă cu gărzi de corp după ea pentru că se teme de reacția oamenilor.

„Candidăm, nu validăm, dacă e după mine. Va candida, asta își dorește de vreo patru ani. Ea nu va fi sprijinită. S-a certat cu toți, au plecat marii ei susținători, nu mai zic, mulți nu vor să mai audă de ea. CCR a invalidat-o acum câteva luni de zile. Nu poate ca în toamnă să spună una și în primăvară să spună alta. Nu va fi validată, în opinia mea”, a declarat soțul Dianei Șoșoacă, pentru FANATIK.

Silvestru ne-a explicat de ce Diana Șoșoacă insistă, totuși, să își depună candidatura, deși spune că e previzibil că va argumenta invalidarea raportându-se la decizia CCR din octombrie anul trecut. Politicianul spune că e vorba de orgoliul personal al femeii, dar și de dorința ca oamenii din jurul ei să pună mâna pe partid.

Șoșoacă și acoliții ei. Cine vrea să îi fure preșul de sub picioare

„Ea deja urlă la stele, la Lună. Acum câteva luni era îmbrățișată de oameni, era o iubire radiantă. Asta se întâmpla în orice județ al țării în care mergeam. Astăzi, are patru bodyguarzi ca să poată să mai iasă din casă. Repet, patru! Relevant e disprețul pe care poporul i-l arată. Dacă de acum un an, când era împreună cu mine, era îmbrățișată, primea flori, acum se apără de popor cu bodyguarzi.

Are un mare orgoliu. Apoi va zice că e și ea o victimă. Apoi, e păcălită de către noii ei acoliți, care o încurajează și o împing către prăpastie. Dacă ea intră în alegeri, va avea un scor lamentabil, 2-3%, am înțeles că e sub 2% în sondaje. Acuma, dacă nu e Georgescu, probabil va fi la 3% să spunem. Îi vor spune că nu mai poate fi șefa SOS România, căci partidul ajunge la scorul ăla, și o dau afară și o înlocuiesc. Varianta asta mi se pare cea mai plauzibilă”, ne-a zis Silvestru Șoșoacă.

Apoi, soțul Dianei Șoșoacă a spus că Diana a devenit, cu alte cuvinte, ”jucăria” unei anumite facțiuni din PSD.

„Nu vreau să dau nume, nu din alt motiv, dar mi-e să nu uit unul. Sunt foști ciripitori la poliție, la SRI, sunt aprozii șmecherilor mari. Ei guvernează viața politică a Dianei. Partidul va fi preluat de echipa PSD care e acolo. Echipa PNL a plecat ca fraiera, din prima, iar echipa PSD a rămas. Echipa e făcută din… Dar nu, nu dau nume. Vă las pe voi să vedeți cine din deputații și senatorii de la PSD au ajuns la SOS, plus consilierii, care fac și mai multe jocuri decât deputații și senatorii. E înconjurată de Șarpele Roșu care se pregătește s-o înghită. Singura șansă și-o dă singură uitându-se în oglindă”, a încheiat Silvestru.