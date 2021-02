Diana Șoșoacă, scandal monstru cu liderul AUR: „Minte la fiecare frază pe care o spune”

Diana Șoșoacă a declanșat bomba în AUR după ce l-a acuzat pe afaceristul Marius Lulea că este cel care conduce din umbră partidul.

Șoșoacă a anunțat că nu George Simion e adevăratul lider al partidului, ci Marius Lulea, un om de afaceri cu vechime în domeniul imobiliar.

În replică, Lulea neagă această informație și o critică pe Șoșoacă: „Doamna minte la fiecare frază pe care o spune, având o agendă proprie ce nu are legătură cu profesionalismul necesar unei funcții de demnitate publică”.

Diana Șoșoacă, în război cu Marius Lulea

Potrivit G4Media, Diana Șoșoacă a declanșat un adevărat război în AUR după ce a fost abandonată de liderii acestui partid. „Toți membrii AUR care erau din provincie erau obligați să locuiască la hotelul domnului Lulea, actual președinte AUR în acte. La acest moment, în actele partidului nu apar în conducere nici George Simion, nici Claudiu Târziu, ci Marius Lulea, un domn cu multe afaceri imobiliare, inclusiv acel hotel îi aparține”, a transmis Șoșoacă pentru Europa Liberă.

Conform site-ului oficial AUR, Marius Lulea apare ca prețedinte al Organizației Oamenilor de Afaceri și membru în Biroul Național de Conducere, for care a sancționat-o pe senatoare.

„Nu controlez eu nimic! Partidul are un Birou Național Central, cu membri și doi copreședinti. Am fost președinte fondator pentru că am experiență birocratică din activitatea mea curentă. Eu sunt o persoană destul de publică, activitatea mea se poate vedea online, mă știe tot corpul profesional de ingineri și arhitecți. Sunt implicat datorită prieteniei cu George Simion, alături de care am luptat pentru unirea cu Basarabia și luptăm și astăzi, dar pe căi politice”, a explicat Marius Lulea, pentru G4Media.

„Doamna minte la fiecare frază pe care o spune, având o agendă proprie ce nu are legătură cu profesionalismul necesar unei funcții de demnitate publică. La AUR nu era implicată în absolut nimic.

Ca să fie clar pentru toată lumea: Diana Șoșoacă nu este nici o bună creștină, nici un patriot, nici un om care dorește binele acestei țări. Ea este doar vicleană. Cei care mă știți cunoașteți faptul că spun lucrurilor pe nume și că îmi asum afirmațiile făcute. Noi nu putem construi țara asta pe minciună”, s-a plâns Lulea pe Facebook.

Partidul AUR a fost înființat de Sorin Lulea, Marius Lulea și Cosmin-Teodor Iosub. Lulea este acționar și director la Ideal Proiect Arhitecture & Engineering SRL, cea mai importantă afacere pe care o conducere, acolo unde George Simion era angajat înainte de a ajunge deputat.

