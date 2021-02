Diana Șoșoacă, suspendată pe Facebook: ”Numai eu și Trump mai suntem blocați”

Diana Șoșoacă, fosta senatoare AUR, o persoană extrem de activă atât în mass-media, cât și în spațiul online, a primit o lovitură cruntă de la Facebook, mijlocul său de social-media preferat.

În cursul acestei zile, rețeaua de socializare i-a suspendat avocatei contul, astfel că aceasta nu va putea să-și folosească pagina personală timp de 30 de zile.

La scurt timp după ce a aflat de cenzurarea ei pe Facebook, Diana Șoșoacă a amenințat că va da în judecată site-ul de socializare, despre care spune că are în spate ”neomarxiști și globaliști”.

Diana Șoșoacă, cenzurată de Facebook: ”Numai eu și Trump mai suntem blocați”

Când nu apărea la posturile de televiziune, Diana Șoșoacă era o prezență constantă, live, pe pagina sa personală de Facebook. Aceasta transmitea din toate locațiile posibile. Din stradă, din mijlocul protestelor și, recent, din Parlament.

Începând de joi, 25 februarie, pentru 30 de zile, senatoarea va mai putea fi văzută și auzită doar la posturile TV, dat fiind faptul că Facebook i-a suspendat contul personal.

Avocata a explicat când și de ce s-a întâmplat acest lucru și a spus că doar ea și fostul șef de la Casa Albă, Donald Trump, mai sunt cenzurați pe această rețea de social-media.

”De dimineață (n.r. am aflat). Mă uitam că numai eu și cu domnul președinte al Statelor Unite, Trump, mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal.

Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de râd și curcile pe care le crește, având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil pe Facebook. Am reclamat-o, eu reclam toate postările care sunt cu un limbaj colocvial.

Toate răspunsurile Facebook spun că nu încalcă standardele comunității. Inclusiv injurii inimaginabile, nici măcar pe stadion nu auzi așa ceva, iar Facebook le consideră ca fiind în standardele comunității”, a spus Șoșoacă la România TV.

Șoșoacă dă în judecată Facebook

Cum era de așteptat, senatoarea a anunțat că nu va sta cu mâinile în sân și va da în judecată Facebook-ul deoarece, spune ea, nu este normal să blocheze conturile politicienilor.

În următoarele 30 de zile, Diana Șoșoacă spune că nu va lipsi de pe celebra rețea de socializare, aceasta va folosi contul soțului și își va face și alte două-trei conturi pentru a putea ține legătură cu toți admiratorii săi.

”O să vorbesc cu colegul meu Chitic și o să fac ce a făcut și el, adică o să dau în judecată Facebook-ul. Știu că UE a condamnat cenzurarea de către aceste site-uri de socializare ale politicienilor, nu ai voie să faci acest lucru. Facebook-ul este condus în spate de neomarxiști și globaliști, așa că avem răspânsul.

O să folosesc contul soțului meu și probabil că îmi voi mai face vreo 2-3 conturi pentru a putea socializa cu oamenii. Eu nu ma opresc, dacă cineva crede că mă va opri, nu, așa mai mult mă ambiționează. Să aibă mare grijă cu mine” , a declarat mai aceasta pentru sursa citată.