Diana Şoşoacă vrea să fie prim-ministru. Condiţia pusă de aceasta pentru a-l susţine în turul doi pe Călin Georgescu

Preşedintele S.O.S. România, Diana Şoşoacă, este decisă să-şi vândă scump susţinerea pentru suveranistul Călin Georgescu în finala prezidenţială din 8 decembrie. În ciuda apropierii doctrinare dintre cei doi, Şoşoacă nu este .

“Nu am încredere în Călin Georgescu”

Diana Şoşoacă vrea, nici mai mult nici mai puţin decât postul de şef al noului guvern, în cazul în care Călin Georgescu va deveni preşedintele României cu sprijinul SOS România.

ADVERTISEMENT

“E o condiţie, domnule Georgescu. Dacă dumneavoastră veţi susţine parlamentul format din S.O.S. România, atunci şi noi vă vom ajuta pe dumneavoastră să ajungeţi preşedinte. Nu pentru că avem încredere în dumneavoastră, ci pentru că nu o vrem pe Elena Lasconi să distrugă tot”, a spus Şoşoacă, luni, în timpul unei întâlniri electorale, la Focşani.

În continuare, Şoşoacă şi-a întărit cererea cu şi mai mare fermitate, solicitându-i lui Georgescu să ajute formaţiunea sa “să ocupe Parlamentul”.

ADVERTISEMENT

“Suntem în situaţia de a trebui să votăm, în caz că suntem ajutaţi şi noi, domnule Georgescu, o persoană pe care nu o ştim, pe care n-am fi votat-o în nicio altă circumstanţă, dar suntem obligaţi. Doar cu o condiţie, domnule Georgescu. Să ne sprijiniţi cu toate forţele dumneavoastră din spate să ocupăm Parlamentul României şi Diana Şoşoacă să fie prim-ministru. Şi S.O.S. să dea guvernul”, a mai spus Diana Şoşoacă.

Ea a ţinut totuşi să sublinieze că , însă nu are altă alternativă în perspectiva scrutinului decisiv pentru Cotroceni, din 8 decembrie.

ADVERTISEMENT

“Nu, nu am încredere în Călin Georgescu. Dar nu am alternativă. N-am ce să fac. Dar atunci trebuie să am o contrapondere, în caz că domnul Georgescu nu e ce spune, să pot să contrabalansez cu parlamentul care poate opri anumite… Poate nu o fi cu intenţie. Poate s-o fi schimbat.

Dar poate are derapaje, poate are greşeli. Să pot să i le controlez cu parlamentul, şi mai ales cu guvernul, cu prim-ministru”, a mai spus Diana Şoşoacă.

ADVERTISEMENT

Preşedintele S.O.S. România se află în campanie electorală în vederea alegerilor parlamentare din 1 decembrie, iar luni seara a participat la Focşani la lansarea unei cărţi a candidatului acestei formaţiuni pentru Camera Deputaţilor, Verginia Vedinaş.