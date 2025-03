Diana, soția lui Dan Șucu, neiertătoare cu fosta parteneră de viață a afaceristului. ”Banii s-au cam terminat. Mi-a amintit de Irinel Columbeanu”

Diana Șucu este o prezență discretă, care nu obișnuiește să dea declarații și cu atât mai puțin să discute public despre viața ei personală. Cu toate acestea, ea a decis că este momentul să nu mai tacă și să discute despre lucrurile care o frământă de 20 de ani.

Camelia Șucu, în spatele campaniei de presă împotriva actualei soții a finanțatorului clubului Rapid?

Diana Șucu a făcut o serie de afirmații surprinzătoare la podcastul Fain și Simplu, moderat de Mihai Morar. Soția lui Dan Șucu a dezvăluit că , l-a costat 45 de milioane de euro, adică jumătate din valoarea companiei Mobexpert.

A fost cel mai scump divorț din Europa, la nivelul anului 2007, din care Dan Șucu ar fi ieșit ușurat, potrivit afirmațiilor Dianei. A fost o perioadă dificilă pentru noua familie Șucu. Potrivit Dianei, fondatorul Mobexpert s-a văzut nevoit să împrumute acești bani și a avut nevoie de mai mulți ani pentru a acoperi creditul.

Chiar și în aceste condiții, actuala doamnă Șucu spune că a fost atacată în permanență prin campanii de presă plătite și bine ținitite. Fără să-i rostească numele, Diana a lăsat să se înțeleagă că cea care ar fi fost în spatele acestor atacuri ar fi fost chiar Camelia Șucu, fosta soție a acționarului principal de la Rapid.

”Ce m-a durut cel mai tare? A apărut un articol despre canapelele mele încălțate, despre copiii mei care mâncau ciocolată… și l-am sunat pe fostul meu partener (Peter Imre, fost director al publicației Adevărul, n.r.), care lucra cu Dinu Patriciu acolo, și l-am întrebat ce sens are articolul. Mi-a spus “Diana, a fost un articol plătit. Pur și simplu”. Au ridicat articolul pe site, el nici n-a știut…”, a dezvăluit Diana Șucu la podcastul lui Mihai Morar.

Diana Șucu: ”Am văzut o femeie de 60 de ani ancorată în trecut”

În cadrul interviului, Diana Șucu i-a făcut și o caracterizare fostei soții a partenerului ei (tot fără să-i rostească numele), despre care spune că a rămas doar ”o imagine dezolantă”.

”Este, din punctul meu de vedere, este o imagine dezolantă. Am vazut o femeie la 60 de ani care este ancorată în trecut, care nu vorbește niciun pic despre prezent și despre viitor. Și care, teoretic, ar fi trebuit să ne povestească ce s-a întamplat după ce a ieșit din povestea Mobexpert. Și ce s-a întamplat cu cei 45 de milioane de euro.

Din ce știu eu, și, mă rog, nu spun vorbe, sunt lucruri concrete, pentru oricine dorește, există un site unde te poti loga și poti vedea foarte bine – așa le spun și colegilor mei din magazine – puteți vedea cu cine vorbiți și acela este momentul adevărului. Și vezi firma respectivă ce profit are, câți angajați are și ce pierderi are.

Evident că am fost curioasă să vad, pentru că s-a tot vorbit de viziune, de muncă – am văzut ca ea este pe pierdere de ani de zile, pierderi istorice, inclusiv 2023. A avut o pierdere de 4.500.000 ron. Știu că a facut atunci niște investiții extrem de nefericite, a cumpărat un teren de 14.000.000 de euro care astăzi valoreaza 5.000.000 de euro și am înțeles că este și cu probleme juridice.

”Se agață de numele fostului soț”

A mai cumparat un alt teren, undeva prin 13 Septembrie, pe care a dat 15.000.000 de euro și l-a vândut cu 5.000.000 de euro. Iar în noiembrie 2024 a vandut și piața de gros. E trist ce spun, pentru că Dan a muncit mult pentru banii respectivi. Dar cred că bani nu prea mai sunt și cred că acesta este motivul pentru care a apărut la podcastul de la acea publicație, într-o disperare de a se agăța de un nume – numele fostului ei soț”, a declarat Diana Șucu pentru Mihai Morar.

La sfârșitul lunii februarie, Camelia Șucu a acceptat invitația la podcastul publicației iAmSport, în care a comentat despre fostul ei soț, care a cumpărat clubul Genoa. Ea susține că a primit mesaje de felicitare din Italia, de la oameni care credeau că încă este soția lui Dan Șucu.

”Și ea și domnul Irinel au dorit cu ardoare să fie cunoscuți”

Diana Șucu spune că imaginile din acel podcast au dus-o cu gândul la cazul , care și-a pierdut toată averea și a ajuns într-un azil de bătrâni.

”Când am văzut imaginile și am văzut puțin din podcast, știi de cine mi-a amintit? De domnul Irinel Columbeanu. Cumva, lucrurile sunt în oglindă, daca mă întrebi pe mine. Și domnul Irinel Columbeanu, și doamna aceasta au dorit cu ardoare să fie cunoscuți, au pompat extrem de mulți bani în publicitate personală, balonul s-a umflat și astăzi el este ușor – sigur, păstrând proporțiile…. Asta e o analiza a mea, personal”, a mai spus Diana Șucu.