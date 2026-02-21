Diana, soția lui Dan Șucu, pune presiune pe jucători înainte de Rapid – Dinamo „Ne e dor de tine. Așteptăm golul tău”. Foto

ADVERTISEMENT

Implicată în viața Rapidului de când Dan Șucu a preluat clubul, Diana, soția omului de afaceri, a ținut să marcheze marele derby cu Dinamo și a avut un mesaj pentru elevii lui Costel Gâlcă.

Soția lui Dan Șucu, mesaj în ziua meciului Rapid – Dinamo

Cu câteva ore înainte de primul fluier al întâlnirii de pe Arena Națională, din , Diana Șucu a făcut o postare pe rețelele de socializare în care le-a cerut jucătorilor rapidiști să învingă rivala Dinamo.

ADVERTISEMENT

Soția acționarului majoritar al ”alb-vișiniilor” a distribuit pe contul personal de Instagram postarea prin care Rapid a promovat derby-ul cu Dinamo și a scris: ”Hai, Rapid! Trebuie să câștigăm!”. Înainte de această postare, soția lui Dan Șucu a avut un mesaj clar pentru Alexandru Dobre, golgheterul alb-vișiniiilor. „Ne e dor de tine. Așteptăm golul tău”, a fost mesajul soției deținătorului Mobexpert.

Nu de puține ori Diana Șucu și-a făcut apariția alături de soțul său în tribună la jocurile disputate de Rapid pe teren propriu și chiar a trăit intens duelurile formației de lângă Podul Grant. Și la fel de des, ea face .

ADVERTISEMENT

Mesaj rasist înaintea derby-ului

Un duel între Rapid și Dinamo este întotdeauna un prilej pentru susținătorii celor două cluburi să se ”înțepe”. De această dată, însă, derby-ul a fost aprins de o .

ADVERTISEMENT

Este vorba despre un filmuleț făcut cu ajutorul Inteligenței Artificiale în care un câine iese pe gazonul acoperit de zăpadă al Arenei Naționale și adulmecă o pană căzută în acea zonă. Mesajul este considerat a avea tentă rasistă.

Ce miză are întâlnirea dintre Rapid și Dinamo

Duelul dintre Rapid și Dinamo contează pentru etapa a 28-a a SuperLigii și se va desfășura sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. În cazul în care nu vor pierde, giuleștenii își vor asigura matematic locul în play-off.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, ”câinii” sunt siguri că nu mai au cum să iasă din Top 6 la finalul sezonului regulat, dar o victorie pe Arena Națională iar urca provizoriu pe primul loc al clasamentului, peste Universitatea Craiova.