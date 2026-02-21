Diana, soția lui Dan Șucu, pune presiune pe jucători înainte de Rapid – Dinamo „Ne e dor de tine. Așteptăm golul tău”. Foto

Implicată în viața Rapidului de când Dan Șucu a preluat clubul, Diana, soția omului de afaceri, a ținut să marcheze marele derby cu Dinamo și a avut un mesaj pentru elevii lui Costel Gâlcă.
Cu câteva ore înainte de primul fluier al întâlnirii de pe Arena Națională, din etapa a 28-a a SuperLigii, Diana Șucu a făcut o postare pe rețelele de socializare în care le-a cerut jucătorilor rapidiști să învingă rivala Dinamo.
Soția acționarului majoritar al ”alb-vișiniilor” a distribuit pe contul personal de Instagram postarea prin care Rapid a promovat derby-ul cu Dinamo și a scris: ”Hai, Rapid! Trebuie să câștigăm!”. Înainte de această postare, soția lui Dan Șucu a avut un mesaj clar pentru Alexandru Dobre, golgheterul alb-vișiniiilor. „Ne e dor de tine. Așteptăm golul tău”, a fost mesajul soției deținătorului Mobexpert.
Nu de puține ori Diana Șucu și-a făcut apariția alături de soțul său în tribună la jocurile disputate de Rapid pe teren propriu și chiar a trăit intens duelurile formației de lângă Podul Grant. Și la fel de des, ea face comentarii fotbalistice în mediul online.
Un duel între Rapid și Dinamo este întotdeauna un prilej pentru susținătorii celor două cluburi să se ”înțepe”. De această dată, însă, derby-ul a fost aprins de o postare făcută pe pagina oficială de Facebook a ”roș-albilor”.
Este vorba despre un filmuleț făcut cu ajutorul Inteligenței Artificiale în care un câine iese pe gazonul acoperit de zăpadă al Arenei Naționale și adulmecă o pană căzută în acea zonă. Mesajul este considerat a avea tentă rasistă.
Duelul dintre Rapid și Dinamo contează pentru etapa a 28-a a SuperLigii și se va desfășura sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. În cazul în care nu vor pierde, giuleștenii își vor asigura matematic locul în play-off.
De partea cealaltă, ”câinii” sunt siguri că nu mai au cum să iasă din Top 6 la finalul sezonului regulat, dar o victorie pe Arena Națională iar urca provizoriu pe primul loc al clasamentului, peste Universitatea Craiova.