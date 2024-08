Diana Stoica, USR, critici după ce Ciolacu a venit la mănăstire. „A fost un eveniment de campanie, pentru un non-candidat”

Diana Stoica, deputată USR, a comentat, joi, vizita liderului PSD, Marcel Ciolacu, la mănăstirea Văratec, în județul Neamț, spunând că aceasta a fost „un eveniment de campanie, pentru un non-candidat” la alegerile prezidențiale.

Stoica: „S-a dus cu alaiul după el de la partid”

Diana Stoica, deputată USR, a comentat critic vizita președintelui PSD, Marcel Ciolacu, la mănăstirea Văratec, spunând că a reprezentat un „eveniment de campanie”, „pentru un non-candidat”, în condițiile în care Marcel Ciolacu nu și-a anunțat eventuala candidatură la alegerile din noiembrie.

Deputata USR a mai criticat faptul că președintele PSD a venit „cu tot alaiul după el”, cea ce nu are legătură cu credința. „Credința și trăirile noastre pe care le avem cu biserica, participarea la slujbe sunt un lucru intim. Dânsul s-a dus cu alaiul după el de la partid, cu toată presa și pe mine mă face să cred că a fost evident un eveniment de campanie, pentru un non-candidat. Dânsul nu și-a anunțat candidatura, nu a fost nominalizat de partid”, a declarat Diana Stoica pentru .

Ciolacu:„Am venit cu președinții Consiliilor Județene”

Joi, Marcel Ciolacu a declarat că vizita sa la mănăstirea Văratec nu are legătura cu candidatura sa la Cotroceni. „Azi este Adormirea Maicii Domnului și este Hramul Mănăstirii. Este cea mai mare și cea mai vestită Mănăstire de maici, nu numai din România, din toate cele ortodoxe. În nici una nu veți găsi acest nivel și această încărcătură, până la urmă. Biserica ortodoxă este și un stâlp spiritual, care este și stâlpul identității noastre naționale. Am venit împreună cu președinții Consiliilor Județene nou aleși pentru că și ei sunt la început de drum, ca noi toți. Acum vorbeam cu Maica Stareță, ați ascultat și dumneavoastră corul maicilor, parcă a fost Dumnezeiesc. Îi spuneam Maicii Starețe, toată slujba m-am gândit la părinții mei care au fost chemați la Domnul. Vă mulțumesc mult, nu are nicio legătură cu candidatura”, a spus liderul PSD.

„Ipocrizie pură”

În replica, Diana Stoica l-a acuzat pe Ciolacu de „ipocrizie pură”, dând exemplul președintei USR, , care a participat la , la Constanța (unde a fost prezent și președintele PNL, Nicolae Ciucă) și a vorbit cu oamenii despre „ce nevoi au și ce putem face pentru ei în momentul în care ea va fi președinte al României”.

„Să vii să spui că stați că nu e ceva electoral e o ipocrizie pură. Fiecare face cum consideră și oamenii pot să separe lucrurile bune de lucrurile rele și oamenii care simt cu adevărat să meargă la o slujbă și alții care merg așa de ochii lumii. De Ziua Marinei eu nu am văzut ce a făcut domnul Ciucă, eu am văzut-o pe colega mea Elena Lasconi care a fost cu și printre oameni, a fost pe faleză, a vorbit cu ei, cu tineri, cu bătrâni, a întâlnit și mulți români din diaspora, a povestit cu ei despre ce nevoi au și ce putem face pentru ei în momentul în care ea va fi președinte al României”, a spus Stoica.

„E normal să fim mai apropiați de oameni. Despre domnul Iohannis știm deja că trăiește într-un palat, nu îi ajunge nimeni la nas. Domnul Ciucă are o teamă de a vorbi cu oamenii cărora bănuim că va veni în curând să le ceară și votul”, a adăugat deputata USR.