Diana Șucu, atac fără menajamente la „Insula Iubirii”. Soția lui Dan Șucu nu i-a „iertat” nici pe cei care aleg să se tatueze

Ce părere are Diana Șucu despre emisiunea „Insula Iubirii”. Soția acționarului majoritar de la Rapid și Genoa a fost dureros de sinceră.
Claudia Şoiogea
23.08.2025 | 21:26
Diana Sucu atac fara menajamente la Insula Iubirii Sotia lui Dan Sucu nu ia iertat nici pe cei care aleg sa se tatueze
Diana Șucu, declarații dureros de sincere la adresa emisiunii „Insula Iubirii”. Sursa foto: Instagram, Facebook

Diana Șucu, mai vocală ca niciodată. Soția lui Dan Șucu a pus punctul pe „i” și și-a exprimat părerea sinceră despre „Insula Iubirii”, emisiunea care ține în fața televizorului milioane de români. Replicile sale nu au lăsat loc de interpretări.

Ce părere are Diana Șucu despre emisiunea „Insula Iubirii”

„Insula Iubirii” este una dintre cele mai urmărite emisiuni de la Antena 1. Milioane de români urmăresc testul suprem al fidelității și, așa cum era de așteptat, acțiunile cuplurilor de pe insulă stârnesc controverse. Publicul este împărțit în două tabere, iar recent, Diana Șucu și-a exprimat fără menajamente părerea despre „Insula Iubirii”.

Soția lui Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a fost dureros de sinceră. Într-o postare de pe Instagram, Diana Șucu a spus fără menajamente ce crede despre „Insula Iubirii”, dar și care este motivul pentru care această emisiune este atât de populară. Fără prea multe ocolișuri, Diana Șucu a vrut să le reamintească tuturor că această emisiune „nu este despre dragoste”.

„Insula Iubirii nu este despre dragoste. Este o oglindă murdară în care se reflectă foamea noastră de a consuma otravă ambalată frumos.”, este postarea făcută de Diana Șucu, pe Instagram.

diana șucu mesaj insula iubirii
Diana Șucu și-a exprimat părerea despre „Insula Iubirii”, fără menajamente. Sursa foto: Instagram/ Șucu Diana

Soția lui Dan Șucu i-a luat în vizor și pe cei care se tatuează

În vizorul Dianei Șucu nu a intrat doar emisiunea difuzată la Antena 1, ci și persoanele care se tatuează. Soția lui Dan Șucu a ales să spună azi lucrurilor pe nume, așa că nu i-a „iertat” nici pe cei care aleg să își facă desene permanente pe piele. Diana Șucu a distribuit o imagine pe contul ei de Instagram și se pare că rezonează în totalitate cu mesajul promovat de aceasta.

„Tatuajele sunt manele pe piele.”, arată imaginea repostată de doamna Șucu.

Nu este pentru prima dată când Diana Șucu aduce în discuție subiectul manelelor, fiind foarte bine cunoscut faptul că nu este o iubitoare a acestui gen muzical. Anul trecut, atunci când Babasha a urcat pe scenă alături de Coldplay, Diana Șucu a fost vocală și nu s-a ferit să spună că ar fi dispusă să semneze o petiție care să interzică manelele în România.

„Dacă ar fi să primești o petiție în care să scrie: «Vrei să se interzică manelele în România?» Eu aș spune DA, DA, DA!”, a postat anul trecut doamna Șucu.

