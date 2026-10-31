Diana Șucu, atac la Daniel Pancu, după ce antrenorul Rapidului i-a criticat fiul!? „Copiii noștri nu visează cu toții să fie Mihai Viteazul”

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Victoria Rapidului cu Csikszereda, scor 2-0, din etapa a 14-a a SuperLigii, a fost umbrită de controversa izbucnită în jurul lui Andrei Șucu. Fiul în vârstă de 17 ani al patronului giuleștenilor a fost titularizat în premieră de Daniel Pancu, însă a rămas la vestiare după primele 45 de minute.

Diana Șucu i-a dat replica lui Daniel Pancu

După Daniel Pancu a avut un discurs dur la adresa lui Andrei Șucu, despre care a spus că nu este încă pregătit pentru presiunea de la prima echipă. Declarațiile antrenorului rapidist nu au rămas fără ecou, iar Diana Șucu, mama tânărului fotbalist, a transmis un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare.

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„Oare câți dintre noi, adulți sau copii, am deschide frigiderul, am vedea două torturi superbe, știind că sunt ale familiei noastre și, într-o măsură, și ale noastre, și am avea răbdarea să așteptăm să ne vină rândul să gustăm? Poate că primul impuls ar fi să ne dorim un tort întreg. E al nostru, al familiei noastre… Și totuși, uneori, îți dorești doar să guști. Nici măcar o felie.

Doar o îmbucătură mică, atât cât să-i simți gustul, să-i descoperi aromele și să înțelegi ce ingrediente îl fac atât de special. Să-l cunoști prin propriile simțuri, dincolo de ceea ce ți-au povestit ceilalți. A muncit, s-a antrenat și și-a dorit să afle unde se află cu pregătirea lui. Acea mică îmbucătură însemna și o întrebare sinceră: cât am învățat și cât mai am de învățat?”, a scris Diana Șucu, pe Instagram.

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Trimitere directă la declarația pe care a dat-o antrenorul Rapidului

Cel mai interesant pasaj al postării este cel în care Diana Șucu face referire la Mihai Viteazul, exact . „Copiii noștri nu visează cu toții să fie Mihai Viteazul ori Neil Armstrong. Au însă visurile lor, un țel și multă dorință. Vor să încerce, să înțeleagă prin propria experiență, să parcurgă fiecare etapă și să descopere ce mai au de construit în ei. Iar pentru a te pune la încercare, sub privirile atâtor oameni, îți trebuie curaj, demnitate și puterea de a rezista.

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Mă întreb dacă noi, oamenii mari, mai știm să privim cu îngăduință un început. Dacă mai avem răbdarea să vedem munca din spatele unei încercări și modestia unui tânăr care acceptă să afle cât mai are de învățat. Uneori, un strop de înțelegere îl poate ajuta să facă următorul pas.

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Mă gândesc la lecția din ‘Dacă’ a lui Kipling: să-ți păstrezi cumpătul când în jur se ridică glasurile, să ai încredere în tine și să lași loc îndoielii, să întâmpini reușita și dezamăgirea cu aceeași demnitate și să continui să muncești.

Asta îi doresc: să poată auzi ce îi este de folos, să învețe și să meargă înainte, păstrându-și sufletul bun. Iar eu, ca mamă, știu câtă răbdare, câtă muncă și câtă speranță au încăput în acea mică îmbucătură”, a adăugat soția lui Dan Șucu, patronul Rapidului.

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Ce a spus Daniel Pancu despre Andrei Șucu

Andrei Șucu (17 ani) a fost titular în premieră la Rapid în victoria cu Csikszereda, scor 2-0. Mijlocașul ofensiv nu a mai revenit însă de la vestiare după pauză, iar Daniel Pancu l-a introdus în locul său pe Rareș Pop. La finalul partidei, antrenorul giuleștenilor a explicat deschis motivele pentru care l-a scos pe teren pe fiul patronului, punctând că acesta nu este încă pregătit din punct de vedere mental și fizic pentru presiunea de la prima echipă: „Are nevoie de multe jocuri pentru a putea fi pregătit să joace la o echipă ca Rapid. El avea o mare stare de nemulțumire, nu are cum să-l ducă mintea la anii ăștia, nici pe mine nu mă ducea. Te crezi Mihai Viteazul…”, a punctat Pancu, menționând că i-a explicat situația și tatălui jucătorului.