Diana Șucu, declarație romantică pentru Dan Șucu. Ce cuvinte frumoase i-a transmis soțului său

Diana Șucu profită de fiecare ocazie pentru a-i arăta soțului ei cât de mult îl iubește. Dan Șucu, acționarul majoritar de la Genoa și Rapid se poate considera cu adevărat norocos, căci soția lui îi face cele mai frumoase declarații.

Diana Șucu, mesaj de admirație profundă pentru Dan Șucu

formează un cuplu de două decenii. De-a lungul timpului, cei doi au evoluat împreună și s-au susținut reciproc, demonstrând că formează o echipă pe cinste atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Chiar dacă sunt împreună de 20 de ani, sentimentele dintre Diana Șucu și patronul de la Rapid sunt la fel de puternice.

Diana Șucu a arătat de multe ori că nu are nevoie de o ocazie specială pentru a-i arăta soțului ei cât de mult îl iubește și cât de important este pentru ea. Recent, soția patronului de la Rapid a postat o declarație scurtă, dar profundă pentru bărbatul care îi este alături de două decenii.

„20 de ani de iubire cu bărbatul meu deștept și valoros.”, a scris Diana Șucu pe Instagram, alături de o poză cu Dan Șucu.

Pe 25 aprilie, cuplul a serbat 20 de ani de căsnicie

Nu este pentru prima dată când Diana Șucu își exprimă în mod public sentimentele față de soțul ei. În luna aprilie, Diana și Dan Șucu au avut un dublu motiv de sărbătoare. Patronul giuleștenilor și-a serbat ziua de naștere și a marcat 20 de ani de când și-a unit destinul cu cel al Dianei.

Și atunci, Diana Șucu a profitat de ocazie și i-a transmis soțului ei cele mai frumoase gânduri împachetate într-o urare specială. Ca de obicei, aceasta i-a transmis cât de mult îl iubește și că îi mulțumește pentru tot.

„La mulți ani, iubitul meu! La mulți ani și nouă! Pe 25 aprilie 2007 ne-am unit destinele și de atunci port cu drag numele tău – Șucu. Îți mulțumesc pentru iubire, răbdare și tot ce ești pentru mine. Te iubesc infinit!”, a scris Diana Șucu, pe Instagram, în luna aprilie.

