Diana Şucu, dezvăluiri despre accidentul în care a fost implicat Keita: „Nu a putut dormi şi s-a dus la moschee să se roage!”. De ce a plecat de la locul accidentului: „Au început să urle la el”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Kader Keita (25 de ani) are mari probleme cu legea după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului. Diana Șucu a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, în dimineața zilei de 3 martie.

Diana Șucu, dezvăluiri despre accidentul provocat de Kader Keita

Judecătoria Sectorului 2 a respins propunerea de arestare a lui Kader Keita și a dispus luarea măsurii controlului judiciar fără cauțiune, pentru o perioadă de 60 de zile. Inițial, Parchetul Judecătoriei Sectorului 2 solicitase arestarea preventivă pentru 30 de zile.

ADVERTISEMENT

„Omenește vorbind mi-a fost foarte milă și de doamna care a fost lovită. Mi-a fost milă și de el. Are 25 de ani. Are o soție cu un copil acasă de 9 luni, e însărcinată în două luni. Săracul de el, a fost plecat la Slobozia, a și jucat. S-au întors noaptea. Probabil că a obosit, a mâncat că el ține Ramadanul. Și ca să vezi cum e când e ceasul rău. I-a fost rău, s-a dus la moschee să se roage și pe drumul de întoarcere spre casă nu a văzut-o pe doamna respectivă și a lovit-o.

Sigur, se poate întâmpla oricui. Îmi e foarte milă de el și de doamna respectivă. Sigur, el trebuie să se supună legilor din România. Cred că singurul lucru greșit pe care el l-a făcut a fost faptul că a plecat de la locul accidentului. Dar am înțeles deja. S-a speriat. El a oprit mașina, a sunat la 112 și a stat 5-10 minute. S-au strâns oamenii în jurul lui și au început să țipe la el. Nu știa nimeni limba engleză. Cred că s-a speriat și a fugit”, a spus soția acționarului majoritar de la Rapid.

ADVERTISEMENT

Ajutor din partea lui Dan Șucu pentru Kader Keita

, patronul Rapidului. „Soțul meu l-a ajutat. Are un avocat foarte bun. Dar el o să se supună legilor și rigorilor României. Doamne ajută să nu moară doamna și să fie bine. Noi ne-am interesat. Dacă putem să ajutăm cu ceva, cumva. O să vedem. Dar e 100% responsabilitatea fotbalistului, nu a clubului, nu a lui Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

Probabil că dacă venea de la discotecă îl lăsa acolo să se descurce. Dar el e și un băiat foarte cuminte. Nu îl cunosc, dar am auzit. Familist, tocmai i-a venit soția în România, probabil nu se mai descurca acolo singură. Omenește vorbind Doamne ferește, i se poate întâmpla oricui. Putea să stea acasă să se roage acasă”, a declarat Diana Șucu, în exclusivitate la FANATIK RAPID.