Diana Şucu, dezvăluiri despre accidentul în care a fost implicat Keita: „Nu a putut dormi şi s-a dus la moschee să se roage!”. De ce a plecat de la locul accidentului: „Au început să urle la el”. Exclusiv

Cristian Măciucă
10.03.2026 | 17:41
Diana Şucu, dezvăluiri despre accidentul în care a fost implicat Keita: „Nu i-a fost somn şi s-a dus la moschee să se roage!” De ce a plecat de la locul accidentului: „Au început să urle la el”. FOTO: Fanatik
Kader Keita (25 de ani) are mari probleme cu legea. Mijlocașul de la Rapid a primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului. Diana Șucu a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, în dimineața zilei de 3 martie.

Diana Șucu, dezvăluiri despre accidentul provocat de Kader Keita

Judecătoria Sectorului 2 a respins propunerea de arestare a lui Kader Keita și a dispus luarea măsurii controlului judiciar fără cauțiune, pentru o perioadă de 60 de zile. Inițial, Parchetul Judecătoriei Sectorului 2 solicitase arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Omenește vorbind mi-a fost foarte milă și de doamna care a fost lovită. Mi-a fost milă și de el. Are 25 de ani. Are o soție cu un copil acasă de 9 luni, e însărcinată în două luni. Săracul de el, a fost plecat la Slobozia, a și jucat. S-au întors noaptea. Probabil că a obosit, a mâncat că el ține Ramadanul. Și ca să vezi cum e când e ceasul rău. I-a fost rău, s-a dus la moschee să se roage și pe drumul de întoarcere spre casă nu a văzut-o pe doamna respectivă și a lovit-o.

Sigur, se poate întâmpla oricui. Îmi e foarte milă de el și de doamna respectivă. Sigur, el trebuie să se supună legilor din România. Cred că singurul lucru greșit pe care el l-a făcut a fost faptul că a plecat de la locul accidentului. Dar am înțeles deja. S-a speriat. El a oprit mașina, a sunat la 112 și a stat 5-10 minute. S-au strâns oamenii în jurul lui și au început să țipe la el. Nu știa nimeni limba engleză. Cred că s-a speriat și a fugit”, a spus soția acționarului majoritar de la Rapid.

Ajutor din partea lui Dan Șucu pentru Kader Keita

Mijlocașul ivorian este reprezentat în acest caz de un avocat pus la dispoziție de Dan Șucu, patronul Rapidului. „Soțul meu l-a ajutat. Are un avocat foarte bun. Dar el o să se supună legilor și rigorilor României. Doamne ajută să nu moară doamna și să fie bine. Noi ne-am interesat. Dacă putem să ajutăm cu ceva, cumva. O să vedem. Dar e 100% responsabilitatea fotbalistului, nu a clubului, nu a lui Dan Șucu.

Probabil că dacă venea de la discotecă îl lăsa acolo să se descurce. Dar el e și un băiat foarte cuminte. Nu îl cunosc, dar am auzit. Familist, tocmai i-a venit soția în România, probabil nu se mai descurca acolo singură. Omenește vorbind Doamne ferește, i se poate întâmpla oricui. Putea să stea acasă să se roage acasă”, a declarat Diana Șucu, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

„CEASUL RAU!”. Diana Sucu RUPE TACEREA dupa ACCIDENTUL GROAZNIC provocat de Kader Keita

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
