Diana Şucu, dezvăluiri incendiare despre fostul antrenor al lui Andrei Şucu la Rapid: “L-a descurajat! Altui părinte i-a bătut copilul”

Diana Șucu a vorbit în direct despre fostul antrenor al lui Andrei Șucu. Ce se întâmpla la antrenamentele juniorilor echipei din Giulești și cât de tare a fost afectat fiul său în acea perioadă.

Diana Șucu a simțit momentul în care Andrei Șucu a pierdut conexiunea cu fotbalul

Rapid a avut parte de multe evenimente care au tulburat atmosfera la club. Nici juniorii nu au scăpat de episoade care să le perturbe buna desfășurare la antrenamente.

Diana Șucu a vorbit despre soția patronului giuleștenilor a spus când a simțit că fiul său pierdea pasiunea de a juca fotbal din cauza antrenorului pe care îl avea la momentul respectiv, fără a da însă vreun nume.

„L-am simțit că era descurajat și a fost descurajat, deși, uite, oamenii vin și comentează și spun, sunt copiii lui Șucu, și a cumpărat echipa și clubul pentru copii. Vreau să spun că a avut un antrenor care pur și simplu i-a descurajat pe Andrei și pe colegii lui.

Niciodată soțul meu nu s-a dus să vorbească cu antrenorul respectiv, deși își primea salariul de la noi. Niciodată eu nu m-am dus în calitate de mamă, pentru că l-am văzut pe copil și nu numai l-am văzut pe al meu… Am verificat, am vorbit și cu ceilalți copii și, într-adevăr, Andrei a avut dreptate. Făcea un fel de bullying!”, a spus Diana Șucu.

Diana Șucu, dezvăluiri neștiute despre fostul antrenor al lui Andrei Șucu. „I-a bătut copilul!”

Ulterior, Diana Șucu a oferit detalii despre tehnicianul care crease probleme serioase în rândul echipei de juniori. Acesta ar fi bătut copilul unui alt părinte și i-a fost deschis apoi un proces pentru gestul comis.

„Omul vorbea foarte urât. Omul acela cred că avea 8 clase sau nu știu dacă își terminase liceul. . Copii nu prea îi respectă pe cei care nu au performat… Ei mi-au spus că nu îl respectau pentru că a rămas repetent un an de zile.

I-a bătut copilul unui alt părinte și a avut probleme. S-a deschis un proces. A fost un moment în care Andrei nu mai avea bucuria jocului, nu îi mai făcea plăcere”, a mai spus Diana Șucu la emisiunea „FANATIK Rapid”.

