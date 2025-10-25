Sport

Diana Șucu îl susține pe Dan Șucu în afaceri! Reacția vedetei la cel mai nou proiect început de soțul ei

Diana Șucu îl susține pe soțul ei, Dan Șucu. Drept dovadă, vedeta a oferit și o reacție având în vedere noul proiect pe care milionarul a decis să îl înceapă.
Valentina Vladoi
25.10.2025 | 13:44
Diana Sucu il sustine pe Dan Sucu in afaceri Reactia vedetei la cel mai nou proiect inceput de sotul ei
Diana Șucu, reacție după noul proiect lansat de Dan Șucu. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Diana Şucu susține afacerile lui Dan Șucu. Afaceristul s-a tot extins în domeniul mobilei, iar în tot acest timp, soția sa i-a fost alături. Aceasta susține fiecare proiect început de milionar.

Diana Șucu, reacție după noul proiect lansat de Dan Șucu

Dan Șucu a decis să deschidă un nou magazin Mobexpert în Brașov. Noua locație se află într-un oraș cheie, deci, din România, iar soția milionarului s-a arătat extrem de încântată de acest pas important.

Noul magazin are o suprafață de 10.000 de metri pătrați, iar Diana Șucu, care a participat la un eveniment al soțului ei, a anunțat că ziua cea mare este chiar weekend. Totodată, ea i-a invitat pe cei interesați să vină la deschidere.

„Mâine e ziua cea mare! Un nou proiect Mobexpert prinde viață! Mobexpert Brașov vă primește într-o nouă casă. Un spațiu plin de inspirație și noutăți! Crăciunul se apropie, iar colecția de anul acesta e absolut superbă! Vă așteptăm cu drag să o descoperiți!”, a transsmis Diana Şucu, prin intermediul rețelelor de socializare.

Unde se află noul magazin Mobexpert

Noul magazin Mobexpert se află în zona centrului comercial Coresi. Iar din ce observăm, Dan Şucu continuă să se extindă. Aceasta este cea de a treia inaugurare a unui magazin Mobexpert din 2025.

Cea mai recentă a fost în Capitală, chiar în zona Pallady. Clădirea este mai mare decât cea din Brașov și e construită pe două etaje, chiar în apropiere de alte nume celebre precum Ikea și XXXLutz.

Ce planuri are mai departe milionarul? Dan Șucu vrea să le facă concurență celor de la Ikea. Aceștia sunt forte apreciați pentru mobila lor practică și ieftină, însă nici Mobexpert nu se va lăsa mai prejos.

Ce planuri are Dan Șucu în afaceri

Cu ocazia deschiderii magazinului din zona Pallady, afaceristul puncta faptul că Mobexpert se află chiar lângă Ikea, cel mai mare retailer de mobilă din lume. Și tot atunci el a dezvăluit că va exista o ”competiție corectă”.

Totodată, milionarul s-a arătat încântat de modul în care au mers lucrurile în doar două luni de zile. Întreaga clădire a fost finalizată la timp, în ciuda dificultăților care au tot apărut.

„Suntem lângă cel mai mare retailer de mobilă din lume (n.r. – IKEA) și sperăm să facem și noi cel puțin la fel de bine. Suntem tot mai mulți cei care încercăm să intrăm într-o competiție corectă cu toți cei din jurul nostru, întotdeauna mult mai mari și mult mai puternici.

În urmă cu două luni, clădirea aceasta nu avea pereți, iar acum o lună ploua în casă, pentru că nu era montat încă luminatorul. În 6 luni a fost construit magazinul la nivelul de astăzi”, a spus Dan Şucu la deschiderea magazinului din zona Pallady, petrecută în această vară.

