Diana Șucu, mesaj inedit după ce Rapid a urcat pe locul 1 în SuperLiga. Ce a transmis soția patronului

Rapid a urcat pe locul 1 în SuperLiga imediat ce a învins formația FC Argeș, meci încheiat cu scorul de 2-0. Diana Șucu a lăsat un mesaj inedit pe social media pentru a marca evenimentul. Iată ce a transmis soția patronului în mediul virtual.

Mesajul lăsat de Diana Șucu după ce Rapid a urcat pe locul 1 în SuperLiga

Diana Șucu este foarte implicată în afacerile partenerului de viață și nu lipsește de la meciurile de fotbal. Soția lui Dan Șucu a ținut să marcheze un moment special și a făcut o postare inedită pe rețelele de socializare.

A lăsat câteva cuvinte la scurtă vreme după ce Rapid a ajuns pe prima poziție în SuperLiga. Jucătorii din Giulești au reușit să marcheze două goluri în meciul cu FC Argeș, care s-a desfășurat în cursul serii de 8 noiembrie 2025.

Fotbaliștii au fost felicitați pentru performanțele din teren. În urma acestei victorii Rapid a ajuns liderul SuperLigii. În momentul de față, gruparea are acumulate 35 de puncte, dovadă că merită toată aprecierea fanilor.

„Mulțumim, Rapid! Mulțumim, băieți! Mulțumim, Costel Gâlcă”, a scris Diana Șucu, pe pagina personală de . Mesajul este însoțit de o imagine în care apare alături de soțul său, Dan Șucu. Cei doi parteneri .

Rapid, mesaj pentru ziua de naștere a Dianei Șucu

Diana Șucu și-a aniversat ziua de naștere pe 2 noiembrie. a primit un mesaj surprinzătoare pe social media chiar din partea grupării din Giulești, înaintea partidei cu Universitatea Craiova.

Meciul s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Cu această ocazie, fotbaliștii au ținut să transmită o urare specială pe rețelele de socializare. Aceștia nu au uitat că este un eveniment important în familia lui Dan Șucu.

„Sărbătoare în Familia Rapidului! În zi de derby, avem plăcerea să o serbăm pe Diana Șucu. La mulți ani vișinii!”, au notat reprezentanții echipei Rapid, în mediul virtual.

Diana Șucu, despre implicarea în fotbal

„Intrarea în fotbal a venit cu multă neliniște. Sigur, și cu momente de bucurie, dar și cu multe frământări. Nu pot să vorbesc în numele soțului meu, el este un campion, nu abandonează așa.

Nu ne plictisim deloc, în fiecare zi mai citim ceva, se mai întâmplă ceva. Eu nu sunt implicată absolut deloc în această poveste, doar emoțional.

Ca orice soție, îmi mai dau cu părerea, dar îmi dau cu părerea doar acasă”, a spus la un moment dat soția lui Dan Șucu, relatează .