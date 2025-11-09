Sport

Diana Șucu, mesaj inedit după ce Rapid a urcat pe locul 1 în SuperLiga. Ce a transmis soția patronului

Diana Șucu a făcut o postare specială la scurtă vreme după ce Rapid a ajuns pe prima poziție în SuperLiga. A lăsat câteva cuvinte pe rețelele de socializare.
Alexa Serdan
09.11.2025 | 15:20
Diana Sucu mesaj inedit dupa ce Rapid a urcat pe locul 1 in SuperLiga Ce a transmis sotia patronului
ULTIMA ORĂ
Mesajul transmis de Diana Șucu după ce Rapid a urcat pe locul 1 în SuperLiga. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Rapid a urcat pe locul 1 în SuperLiga imediat ce a învins formația FC Argeș, meci încheiat cu scorul de 2-0. Diana Șucu a lăsat un mesaj inedit pe social media pentru a marca evenimentul. Iată ce a transmis soția patronului în mediul virtual.

Mesajul lăsat de Diana Șucu după ce Rapid a urcat pe locul 1 în SuperLiga

Diana Șucu este foarte implicată în afacerile partenerului de viață și nu lipsește de la meciurile de fotbal. Soția lui Dan Șucu a ținut să marcheze un moment special și a făcut o postare inedită pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

A lăsat câteva cuvinte la scurtă vreme după ce Rapid a ajuns pe prima poziție în SuperLiga. Jucătorii din Giulești au reușit să marcheze două goluri în meciul cu FC Argeș, care s-a desfășurat în cursul serii de 8 noiembrie 2025.

Fotbaliștii au fost felicitați pentru performanțele din teren. În urma acestei victorii Rapid a ajuns liderul SuperLigii. În momentul de față, gruparea are acumulate 35 de puncte, dovadă că merită toată aprecierea fanilor.

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

„Mulțumim, Rapid! Mulțumim, băieți! Mulțumim, Costel Gâlcă”, a scris Diana Șucu, pe pagina personală de Instagram. Mesajul este însoțit de o imagine în care apare alături de soțul său, Dan Șucu. Cei doi parteneri sunt împreună de 20 de ani.

ADVERTISEMENT
A dezvăluit ce i-ar spune lui Gigi Becali, după ce-a fost dată afară...
Digisport.ro
A dezvăluit ce i-ar spune lui Gigi Becali, după ce-a fost dată afară împreună cu soțul și copilul din casa milionarului

Rapid, mesaj pentru ziua de naștere a Dianei Șucu

Diana Șucu și-a aniversat ziua de naștere pe 2 noiembrie. Partenera patronului de la Rapid a primit un mesaj surprinzătoare pe social media chiar din partea grupării din Giulești, înaintea partidei cu Universitatea Craiova.

Meciul s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Cu această ocazie, fotbaliștii au ținut să transmită o urare specială pe rețelele de socializare. Aceștia nu au uitat că este un eveniment important în familia lui Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

„Sărbătoare în Familia Rapidului! În zi de derby, avem plăcerea să o serbăm pe Diana Șucu. La mulți ani vișinii!”, au notat reprezentanții echipei Rapid, în mediul virtual.

Diana Șucu, despre implicarea în fotbal

„Intrarea în fotbal a venit cu multă neliniște. Sigur, și cu momente de bucurie, dar și cu multe frământări. Nu pot să vorbesc în numele soțului meu, el este un campion, nu abandonează așa.

Nu ne plictisim deloc, în fiecare zi mai citim ceva, se mai întâmplă ceva. Eu nu sunt implicată absolut deloc în această poveste, doar emoțional.

Ca orice soție, îmi mai dau cu părerea, dar îmi dau cu părerea doar acasă”, a spus la un moment dat soția lui Dan Șucu, relatează gsp.ro.

Primul 11 al FCSB cu Hermannstadt. Surpriza din atac: cine joacă vârf în...
Fanatik
Primul 11 al FCSB cu Hermannstadt. Surpriza din atac: cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv
Moment controversat de reculegere pe Giulești în memoria lui Emeric Ienei: “A fost...
Fanatik
Moment controversat de reculegere pe Giulești în memoria lui Emeric Ienei: “A fost huiduit copios de restul stadionului”
Șeful lui Dinamo dă de pământ cu maghiarii de la Csikszereda după acuzele...
Fanatik
Șeful lui Dinamo dă de pământ cu maghiarii de la Csikszereda după acuzele de „arbitraj ca pe vremea Miliției”: „Fudulia e contagioasă în zona aia”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Atacantul Generației de Aur l-a făcut praf pe Roberto De Zerbi: 'Face foarte...
iamsport.ro
Atacantul Generației de Aur l-a făcut praf pe Roberto De Zerbi: 'Face foarte mult zgomot pentru nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!