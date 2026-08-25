Diana Șucu, mesaj puternic pentru cei care l-au dezamăgit pe Dan Șucu: ”Fac asta fără acordul lui”

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Citește în paragrafele următoare mesajul puternic pe care Diana Șucu îl adresează celor care l-au dezamăgit pe patronul de la Rapid. A devenit reprezentantul omului de afaceri într-o situație neașteptată.

Dan Șucu, sprijin important din partea soției sale, Diana

Dan Șucu (63 ani) este la un pas să dea lovitura pe piața transferurilor. Patronul echipelor de fotbal Rapid București și Genoa CFC vrea să-l vândă pe Alan Matturro la Șahtior Donețk pentru 5 milioane de euro. Contractul ar urma să fie semnat până în 2031. Decizia vine la scurtă vreme după ce .

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Soția celebrului om de afaceri este la curent cu toate planurile acestuia. Diana Șucu (49 ani) este implicată la rândul său în business, de curând anunțând că Aceasta face parte dintr-o cafenea aflată în mall Băneasa. În plus, își exprimă sprijinul necondiționat pentru bărbatul cu care este căsătorită.

A dorit să transmită un mesaj puternic adresat tuturor persoanelor care l-au dezamăgit pe milionar. Cu această ocazie, a punctat faptul că președintele de la Rapid a oferit numeroase șanse și oportunități unice oamenilor care i-au fost aproape de-a lungul anilor. Din păcate, o parte din aceștia au uitat binele de care au avut parte.

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„Privind această fotografie, gândul îmi fuge la toate întâmplările, șansele și oamenii cărora soțul meu le-a întins, de-a lungul timpului, o mână plină de prietenie, generozitate și ajutor. Pe mulți i-a sprijinit să crească și să devină oamenii care sunt astăzi”, a notat Diana Șucu, în dreptul unei postări de pe Facebook și Instagram.

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Diana Șucu: ”L-au dezamăgit crunt”

„Din păcate, unii dintre cei ajunși «mari și puternici» l-au dezamăgit crunt. Dar viața merge înainte — cu lecțiile ei, cu demnitate și cu inima împăcată. Astăzi m-am autoproclamat purtătoarea lui de cuvânt… fără acordul lui”, a continuat Diana Șucu, postarea de pe rețelele sociale. Mesajul este însoțit de melodia „La vida es un momento”, interpretată de Ander y Camus.

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Descrierea specială apare în dreptul unei imagini în care Dan Șucu are mâna întinsă pentru a saluta pe cineva. Acest lucru demonstrează că afaceristul este deschis, aspect observat și de internauți. Unul dintre aceștia a dezvăluit că îi place seriozitatea și corectitudinea pe care o are patronul lui Rapid „într-o lume plină de măști”.

„Președintele nostru”, „Sunteți minunați și deosebiți împreună ceea ce vine din iubirea necondiționată și plină de frumusețea sufletelor”, au scris alte persoane. Un internaut a subliniat: „Rapidul n-o să te dezamăgească niciodată”. Ce-i drept, formația se află pe locul 3 în clasamentul din SuperLiga.

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„«Să nu muști mâna care te-a hrănit», spune o vorbă românească! Din păcate, trăim vremuri în care oamenii care se ghidează după niște valori și principii sunt pe cale de dispariție”, a mai notat un fan care o urmărește pe Diana Șucu, pe social media.