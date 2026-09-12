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Diana Șucu (50 de ani) a inițiat o acțiune impresionantă pentru Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Soția cunoscutului om de afaceri Dan Șucu, care a dotat unitatea medicală din Capitală cu mobilier, prin intermediul Fundației Mobexpert.

Diana Șucu a dotat Spitalul de Urgență Floreasca cu mobilier de la Mobexpert

, iar de această dată a ales să ajute Spitalul de Urgență Floreasca. Acțiunea a fost făcută publică pe pagina de Instagram a Fundației Mobexpert, unde a fost postat un videoclip cu întreg procesul.

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„Noi asta facem de 21 de ani. Suntem alături de comunitate, suntem alături de oameni, suntem alături de copii. Astăzi am ales Spitalul Floreasca”, a spus Diana Șucu pe fundalul videoclipului prezentat pe pagina de social media a Fundației Mobexpert.

Mesaj emoționant transmis de Fundația Mobexpert

Diana Șucu, vicepreședintele Fundației Mobexpert, se implică activ în numeroase acțiuni caritabile și ajută deseori copiii din familiile defavorizate. În trecut, soția finanțatorului de la Rapid București a sponsorizat una dintre casele organizației SOS Satele Copiilor, cu care leagă un parteneriat din ianuarie 2024. Spre exemplu, Fundația Mobexpert a avut grijă de o casă cu șase fete, cărora le-a oferit bani pentru nevoile zilnice.

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De această dată, ajutorul oferit a venit pentru Spitalul de Urgență Floreasca, iar fundația Dianei Șucu a transmis un mesaj emoționant pe Instagram: „Uneori, schimbarea începe cu un gest simplu. Cu un om care alege să îi fie alături altui om. Cu o comunitate care înțelege că binele făcut împreună poate ajunge mai departe. Pentru noi, fiecare proiect înseamnă mai mult decât un sprijin oferit. Înseamnă oameni, povești și șansa ca lucrurile să fie mai bune pentru cei care au nevoie. De data aceasta am ales să sprijinim Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, iar materialul complet îl puteți viziona pe canalul nostru de Youtube”, se arată în descrierea postării.

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