Diana Şucu nu a ştiut când soţul ei a intrat în fotbal: “A venit să îmi spună că va lua acţiuni la Rapid! Când am auzit de Genoa, îmi spuneam că nu e adevărat”

Dan Șucu este, de aproape patru ani, acționar majoritar la Rapid București. Patronul Mobexpert a intrat în fotbal în mai 2022, iar la acel moment soția sa, Diana Șucu, nu știa de acest fapt. Iată cum a evoluat pasiunea familiei Șucu pentru sportul rege.

Diana Şucu nu a ştiut când soţul ei a intrat în fotbal

Diana Șucu a fost invitată de Robert Niță în ediția de miercuri, 11 martie, a emisiunii „FANATIK Rapid”. Partenera de viață a lui Dan Șucu a dezvăluit că nu știa de intenția patronului de la Mobexpert de a intra în fotbal.

Pasiunea pentru fotbal era vie în familia Șucu, în contextul în care cei doi băieți, Dan și Andrei, evoluau în cadrul academiei Rapidului. Văzând condițiile de antrenament pentru juniori, Dan Șucu s-a hotărât să cumpere o bază sportivă, iar de atunci a mai achiziționat alte două.

„(n.r. – Ați fost de acord cu intrarea în fotbal a domnului Șucu?) Nici nu am știut prea bine ce se întâmplă! La Rapid… Știu că, la vremea respectivă, cochetam doar cu fotbalul pentru juniori și ne gândeam exclusiv la copiii noștri. Nu aveau efectiv unde să se antreneze. S-a gândit să închirieze o bază și să o amenajeze.

Nu am găsit, toate bazele erau luate de rechinii imobiliari, unde ei voiau să construiască. Nu e nimic rău în asta, dar mai avem totuși nevoie și de sport, de aer curat în jurul nostru. Până la urmă, s-a supărat, a cumpărat o bază și apoi o a doua bază sportivă. O bază este dedicată juniorilor, cealaltă copiilor care nu fac performanță. A treia a fost construită de la zero, în Ștefănești.

Așa cum îți spuneam, nu am știut când a luat Rapidul. Eu știam că se ocupa doar de zona juniorilor, până când a venit și mi-a spus că va cumpăra acțiuni la Rapid”, a declarat Diana Șucu.

Diana Șucu nu și-ar fi văzut soțul implicat în fotbal

, ci și la Genoa, în Seria A. Diana Șucu a expus că soțul ei a fost mohorât în perioada în care „grifonii” au avut o serie de partide în care au cedat în ultimele minute.

„Când mi-a mai povestit și despre Genoa, doi ani mai târziu, am crezut că nu e adevărat (n.r. – râde)! Este o altfel de lume decât cea în care și-a desfășurat el activitatea și tinerețea.

Nu l-aș fi văzut pe Dan în fotbal. Într-adevăr, el se uita la toate meciurile posibile și imposibile, împreună cu băieții noștri, de când erau mici. Nu m-aș fi gândit niciodată că Dan o să intre într-o afacere legată de fotbal.

Este o afacere extrem de volatilă, nu ține de tine deloc. Ține de cum se trezește, de cum doarme fotbalistul, de interesele arbitrilor. Țin minte că, la Genoa, săracul de el, a avut patru sau șase meciuri cu penalty sau gol primit în ultimul minut.

M-am uitat la televizor și am început să caut dacă echipele respective aveau proprietari italieni. Ce să vezi, coincidență sau nu, dar așa am descoperit. Probabil că oamenii se apără între ei, nu știu. La un moment dat, l-am văzut amărât. Are puterea să se refacă, iar a doua zi o ia de la capăt”, a .