Diana Șucu nu l-a uitat pe Gigi Becali de ziua Rapidului: „La mulți ani și domnului!”

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Rapid a aniversat 103 ani de existență. Diana Șucu, soția acționarului majoritar din Giulești, Dan Șucu, a transmis un mesaj special cu această ocazie și nu l-a trecut cu vederea nici pe Gigi Becali, care a împlinit, la rândul său, 68 de ani. Ce a scris pe contul personal de Instagram.

Diana Șucu, mesaj pentru Gigi Becali de ziua Rapidului

Rapid a sărbătorit pe 25 iunie 103 ani de la înființarea clubului, iar fostele glorii ale echipei au avut doar mesaje de bine pentru formația de sub Podul Grant. , a postat un mesaj special cu ocazia bornei impresionante atinsă de echipa „alb-vișinie”. Ea nu l-a uitat nici pe celălalt sărbătorit al zilei, Gigi Becali, care a împlinit 68 de ani.

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„La mulți ani, Rapid! La mulți ani și domnului Gigi Becali! O zi cu două aniversări care nu trec neobservate”, este mesajul pe care Diana Șucu l-a scris pe contul personal de Instagram, la secțiunea story. Soția lui Dan Șucu este bine cunoscută pentru prezența sa pe rețelele sociale,

Gigi Becali, dezvăluiri fabuloase despre ziua lui

Deși a împlinit, în teorie, 68 de ani pe data de 25 iunie, patronul de la FCSB a explicat că de fapt el a fost născut pe 24 iunie 1958. Gigi Becali a povestit că a venit pe lume într-un mediu sărac, iar familia sa a făcut multe sacrificii. „Ziua mea nu-i azi, pe 25 iunie. Ziua mea a fost pe 24! Cum așa? Păi hai să vă spun cum. Eu m-am născut pe 24, în câmp! Mama m-a născut într-o casă făcută din glugă de coceni.

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Ne-au urcat în vagoane la Timișoara, pe machedoni, cu familii, cu copii, cu tot, să ne ducă în Siberia, ăsta era ordinul. Voiau să ne ducă în Siberia să murim cu toții. Și ne-au suit pe toți în trenuri la Timișoara, ca pe animale, ca pe vite…”,