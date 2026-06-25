Sport

Diana Șucu nu l-a uitat pe Gigi Becali de ziua Rapidului: „La mulți ani și domnului!”

Rapid a împlinit 103 ani de existență, însă data de 25 iunie 2026 reprezintă și ziua de naștere a lui Gigi Becali, patronul rivalei FCSB. Ce i-a transmis Diana Șucu, soția omologului său din Giulești.
Mihai Dragomir
25.06.2026 | 20:32
Diana Sucu nu la uitat pe Gigi Becali de ziua Rapidului La multi ani si domnului
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Mesajul Dianei Șucu pentru Rapid și Gigi Becali. Foto: Colaj FANATIK.
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Rapid a aniversat 103 ani de existență. Diana Șucu, soția acționarului majoritar din Giulești, Dan Șucu, a transmis un mesaj special cu această ocazie și nu l-a trecut cu vederea nici pe Gigi Becali, care a împlinit, la rândul său, 68 de ani. Ce a scris pe contul personal de Instagram.

Diana Șucu, mesaj pentru Gigi Becali de ziua Rapidului

Rapid a sărbătorit pe 25 iunie 103 ani de la înființarea clubului, iar fostele glorii ale echipei au avut doar mesaje de bine pentru formația de sub Podul Grant. Diana Șucu, cea care dezvăluia în exclusivitate la FANATIK Rapid că nu a ştiut când soţul ei a intrat în fotbal, a postat un mesaj special cu ocazia bornei impresionante atinsă de echipa „alb-vișinie”. Ea nu l-a uitat nici pe celălalt sărbătorit al zilei, Gigi Becali, care a împlinit 68 de ani.

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„La mulți ani, Rapid! La mulți ani și domnului Gigi Becali! O zi cu două aniversări care nu trec neobservate”, este mesajul pe care Diana Șucu l-a scris pe contul personal de Instagram, la secțiunea story. Soția lui Dan Șucu este bine cunoscută pentru prezența sa pe rețelele sociale, postând și în trecut diverse mesaje despre echipă.

Mesajul Dianei Șucu pentru Rapid și Gigi BecaliFoto: captură Instagram
Mesajul Dianei Șucu pentru Rapid și Gigi Becali Foto: captură Instagram

Gigi Becali, dezvăluiri fabuloase despre ziua lui

Deși a împlinit, în teorie, 68 de ani pe data de 25 iunie, patronul de la FCSB a explicat că de fapt el a fost născut pe 24 iunie 1958. Gigi Becali a povestit că a venit pe lume într-un mediu sărac, iar familia sa a făcut multe sacrificii. „Ziua mea nu-i azi, pe 25 iunie. Ziua mea a fost pe 24! Cum așa? Păi hai să vă spun cum. Eu m-am născut pe 24, în câmp! Mama m-a născut într-o casă făcută din glugă de coceni.

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Ne-au urcat în vagoane la Timișoara, pe machedoni, cu familii, cu copii, cu tot, să ne ducă în Siberia, ăsta era ordinul. Voiau să ne ducă în Siberia să murim cu toții. Și ne-au suit pe toți în trenuri la Timișoara, ca pe animale, ca pe vite…”, a dezvăluit Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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