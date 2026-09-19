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Diana Șucu, ironie usturătoare după ce fiul său a marcat pentru Rapid! Mesajul postat la miezul nopții: „La Manchester îi spunem talent”

Diana Șucu a reacționat după ce fiul său, Andrei, a înscris primul gol pentru Rapid. Soția patronului giuleștenilor a postat un mesaj ironic la adresa celor care pun reușita tânărului fotbalist pe seama „pilelor”
Cristian Măciucă
19.09.2026 | 11:03
Diana Sucu ironie usturatoare dupa ce fiul sau a marcat pentru Rapid Mesajul postat la miezul noptii La Manchester ii spunem talent
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Diana Șucu, ironie usturătoare după ce fiul său a marcat pentru Rapid! Mesajul postat la miezul nopții: „La Manchester îi spunem talent”. FOTO: Fanatik
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Primul gol marcat de Andrei Șucu (17 ani) în tricoul Rapidului a stârnit numeroase reacții, iar Diana Șucu (50 de ani) nu a rămas indiferentă. La scurt timp după reușita fiului său, soția lui Dan Șucu (63 de ani) a postat, în miez de noapte, un mesaj ironic pe Instagram, prin care le-a răspuns celor care pun la îndoială meritele tânărului fotbalist și vorbesc despre „pile”.

Diana Șucu, mesaj ironic după primul gol al fiului său la Rapid: „România caută ‘pila’”

Andrei Șucu, fiul cel mic al familiei Șucu, a debutat cu stil pe Giulești. Atacantul în vârstă de 17 ani a reușit să dea gol la numai câteva secunde după ce Daniel Pancu l-a aruncat în luptă în meciul cu FC Argeș, câștigat de Rapid cu scorul de 3-1. Șucu Jr. a închis tabela în minutul 90+4, după ce alb-vișiniii mai punctaseră prin „dubla” lui Dina Grameni (21, 57). Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de Oancea (68).

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În loja din Giulești, Dan și Diana Șucu au urmărit momentul golului lui Andrei Șucu cu emoție. Cei doi s-au îmbrățișat imediat după gol și au izbucnit în lacrimi de bucurie, în timp ce apropiații aflați în jurul lor i-au felicitat pentru reușita fiului lor.

La scurt timp după terminarea meciului cu FC Argeș, Diana Șucu a reacționat pe Instagram, unde a postat un mesaj ironic, făcând aluzie la discuțiile stârnite de apariția fiului său în tricoul Rapidului.

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Soția lui Dan Șucu a lăsat de înțeles că, în România, reușitele lui Andrei sunt privite mai degrabă prin prisma numelui pe care îl poartă decât a prestațiilor sale de pe teren. „Rapid câștigă, Șucu marchează, iar România caută ‘pila’. La Manchester îi spunem talent, în Giulești îi verificăm certificatul de naștere”, a scris Diana Șucu pe InstaStory.

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Diana Șucu, mesaj ironic după ce Andrei a debutat cu gol pe Giulești. FOTO: Instagram Diana Șucu

Ce a declarat Andrei Șucu după ce a marcat primul gol la Rapid

Pentru Andrei Șucu, meciul cu FC Argeș a reprezentat doar a doua sa apariție în tricoul Rapidului. Tânărul atacant a jucat în premieră pe Giulești, după ce mai îmbrăcase o dată tricoul alb-vișiniu, în play-off-ul sezonului trecut, într-o partidă pe Cluj Arena. La finalul meciului de aseară, Șucu Jr. a fost în extaz la flash-interviu.

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„Sincer, nu am cuvinte în momentul acesta să pot descrie ce simt. Adică probabil că o să fac un milion de greșeli gramaticale, cred că e și normal, cred că și de exprimare. Nu ai cum, în momentul acesta sunt foarte bucuros. Când am văzut că a intrat mingea în poartă, nu mi-a venit să cred, credeam că visez.

Nu i-am văzut pe ai mei (n.r. – imediat după ce a dat gol). După, pe telefon. Atunci nu conștientizam ce am făcut. Am visat și aseară, am visat de când am călcat prima dată pe Giulești că o să marchez. Acum, că am marcat la debut, după un minut, e și mai și. Nu pot să zic prea multe, sunt mult prea bucuros”, a declarat Andrei Șucu, după Rapid – FC Argeș 3-1.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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