Primul gol marcat de Andrei Șucu (17 ani) în tricoul Rapidului a stârnit numeroase reacții, iar Diana Șucu (50 de ani) nu a rămas indiferentă. La scurt timp după reușita fiului său, soția lui Dan Șucu (63 de ani) a postat, în miez de noapte, un mesaj ironic pe Instagram, prin care le-a răspuns celor care pun la îndoială meritele tânărului fotbalist și vorbesc despre „pile”.
Andrei Șucu, fiul cel mic al familiei Șucu, a debutat cu stil pe Giulești. Atacantul în vârstă de 17 ani a reușit să dea gol la numai câteva secunde după ce Daniel Pancu l-a aruncat în luptă în meciul cu FC Argeș, câștigat de Rapid cu scorul de 3-1. Șucu Jr. a închis tabela în minutul 90+4, după ce alb-vișiniii mai punctaseră prin „dubla” lui Dina Grameni (21, 57). Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de Oancea (68).
În loja din Giulești, Dan și Diana Șucu au urmărit momentul golului lui Andrei Șucu cu emoție. Cei doi s-au îmbrățișat imediat după gol și au izbucnit în lacrimi de bucurie, în timp ce apropiații aflați în jurul lor i-au felicitat pentru reușita fiului lor.
La scurt timp după terminarea meciului cu FC Argeș, Diana Șucu a reacționat pe Instagram, unde a postat un mesaj ironic, făcând aluzie la discuțiile stârnite de apariția fiului său în tricoul Rapidului.
Soția lui Dan Șucu a lăsat de înțeles că, în România, reușitele lui Andrei sunt privite mai degrabă prin prisma numelui pe care îl poartă decât a prestațiilor sale de pe teren. „Rapid câștigă, Șucu marchează, iar România caută ‘pila’. La Manchester îi spunem talent, în Giulești îi verificăm certificatul de naștere”, a scris Diana Șucu pe InstaStory.
Pentru Andrei Șucu, meciul cu FC Argeș a reprezentat doar a doua sa apariție în tricoul Rapidului. Tânărul atacant a jucat în premieră pe Giulești, după ce mai îmbrăcase o dată tricoul alb-vișiniu, în play-off-ul sezonului trecut, într-o partidă pe Cluj Arena. La finalul meciului de aseară, Șucu Jr. a fost în extaz la flash-interviu.
„Sincer, nu am cuvinte în momentul acesta să pot descrie ce simt. Adică probabil că o să fac un milion de greșeli gramaticale, cred că e și normal, cred că și de exprimare. Nu ai cum, în momentul acesta sunt foarte bucuros. Când am văzut că a intrat mingea în poartă, nu mi-a venit să cred, credeam că visez.
Nu i-am văzut pe ai mei (n.r. – imediat după ce a dat gol). După, pe telefon. Atunci nu conștientizam ce am făcut. Am visat și aseară, am visat de când am călcat prima dată pe Giulești că o să marchez. Acum, că am marcat la debut, după un minut, e și mai și. Nu pot să zic prea multe, sunt mult prea bucuros”, a declarat Andrei Șucu, după Rapid – FC Argeș 3-1.