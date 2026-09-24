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în meciul Rapid – FC Argeş, scor 3-1. Jucătorul în vârstă de 17 ani a intrat în minutul 90+4 şi a închis tabela pe Giuleşti. Aflaţi în lojă, Dan şi Diana Şucu au fost în culmea fericirii.

Ce și-au spus Dan și Diana Șucu în tribună după golul marcat de fiul lor în Rapid – FC Argeș 3-1

Robert Niţă, un apropiat al familiei Şucu, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce şi-au spus . La meci a fost prezent şi fiul mai mare, Dan Şucu jr:

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„Doamna a început să plângă imediat după gol şi ne-a spus acolo după îmbrăţişarea devenită celebră: „Eram siguri că vom reuşi cu Andrei şi sunt tare mândră de el”. Chiar dacă domnul Şucu pare un tip mai dur, mai calculat, avea lacrimi în ochi.

E singura dată când l-am văzut aşa. I-au tremurat mâinile. Dan, băiatul cel mare, era puţin mai în faţă şi când ne-am îmbrăţişat acolo spunea: „Tata, nu îmi vine să cred! Uite ce gol a dat, au meritat toate sacrificiile”. Au fost momente frumoase”, a spus Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

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Dan Şucu şi-a adus aminte de drumurile pe care le-a făcut să îşi vadă fiul la meci

Fostul atacant al Rapidului a declarat că, după meci, Dan Şucu îşi aducea aminte de drumurile pe care le-a făcut alături de soţie la Târgovişte sau la Brno, pentru a-l vedea la lucru pe juniorul Şucu:

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„Şi-a adus domnul Şucu aminte când mergea cu maşina şi pleca pe la Târgovişte. Îi spunea doamnei Diana: „Îţi aduci aminte când ne trezeam dimineaţa şi mergeam acolo, era urât afară”. Şi-a adus aminte de meciul din Cehia la echipa naţională. Am plecat dimineaţa cu familia Şucu şi am prins o vreme…

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De când am aterizat la Brno până am decolat, a plouat încontinuu. S-a jucat într-o localitate la 50 de minute de mers cu maşina într-o comună. Gazonul era impecabil. Am ajuns cu o oră şi ceva înaintea jocului şi voiam să coborâm din maşină.

Şi mi-a spus un domn de acolo că nu putem să coborâm. I-am explicat că sunt părinţii unui copil de acolo, care joacă în naţionala României. A trebuit să scoată maşina din incintă şi să vină pe jos. Ne-a plouat de ne-a rupt până am ajuns acolo.”, a povestit Robert Niţă.