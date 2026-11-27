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Diana Șucu a oferit o reacție instant după știrea care-l implică pe fiul său cel mare. Și-a dorit întotdeauna să aibă o familie frumoasă și unită, iar acum este recunoscătoare pentru țelurile pe care vor să le atingă copiii săi.

Ce a transmis Diana Șucu după ce băiatul său a luat o decizie majoră

Dan Matei Șucu, băiatul cel mare al Dianei Șucu (51 ani) și al patronului de la Rapid, a luat pe toată lumea prin surprindere. Tânărul a anunțat că intră în dezvoltarea imobiliară, călcând în felul acesta pe urmele figurii paterne. Are deja un proiect de amploare care vizează ridicarea unui ansamblu rezidențial în zona de est a orașului București.

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Acolo , proiectul fiind evaluat la suma 250.000.000 de euro. Planul său urmează să fie pus în aplicare pe terenul scos la vânzare de OMV Petrom. La scurtă vreme de la aflarea acestei vești importante fosta prezentatoare TV a decis să-și exprime gândurile și mai ales, sentimentale.

Vedeta a recurs la mai multe mesaje, distribuite pe rețelele de socializare. „Sunt tare mândră de băiatul meu și de acest început frumos. Felicitări, copilul meu! Îți doresc mult succes”, se arată în una dintre postările făcute publice de fosta jurnalistă, pe contul oficial de Instagram, unde este urmărită de peste 50.000 de oameni.

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„În viața asta, fiecare își dorește ceva și are motive să fie mândru, indiferent de statut sau de gen. Eu mi-am dorit întotdeauna să fiu mamă și soție și să am o familie frumoasă, unită și funcțională. Anul acesta am împlinit 21 de ani de căsnicie și sper să mai avem împreună încă vreo 200! Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru copiii și familia pe care mi le-a dăruit. Sunt nespus de mândră de realizările copiilor mei.Vă iubesc, băieții mei… Așa cum vă spuneam când erați mici: Vă iubesc până la cer și încă un pic!”, a completat într-o altă postare Diana Șucu.

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Mândră de proiectul fiului cel mare

„Vi se citește bucuria pe chip! Sunteti minunați, generoși, buni si primiți ceea ce dăruiți. Să fiți sănătoși și binecuvântați!”, este unul dintre comentariile primite de soția lui Dan Șucu (63 ani), în mediul online. Un alt internaut i-a scris „fericirea are chipul tău, suflet frumos”, mesajul fiind însoțit de un emoticon în formă de inimă roșie. Diana Șucu este extrem de mândră de proiectul fiului cel mare. Acest lucru este demonstrat prin faptul că a distribuit mai multe link-uri care fac trimitere la planul lui Dan Matei Șucu. Ansamblul din zona Vergului urmează să prindă contur pe un teren cu o suprafață de 3,5 hectare.

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Fiul cel mare al omului de afaceri Dan Şucu, a mărturisit că a căutat un astfel de teren uriaș. A vrut neapărat să fie în interiorul orașului pentru a pune în valoare acea zonă. Mai mult, a subliniat că ideea este gândită ca un cartier. Acest lucru înseamnă că va avea servicii şi locuri de parcare suficiente.