Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut nimic, iau 100 de euro şi aruncă lături în munca unui om”

Diana Șucu a vorbit în direct despre cei care „aruncă cu pietre” în echipa din Giulești și le-a oferit o replică acidă. Familia Șucu este implicată total în soarta Rapidului, iar atunci când lucrurile nu merg atât de bine este ținta criticilor.

Diana Șucu a dat de pământ cu cei care contestă Rapidul

Rapid are un sezon foarte bun până acum, fiind calificată în play-off și cu șanse la titlu. Giuleștenii vor să ajungă în ediția viitoare a cupelor europene, luptând cu celelalte rivale pentru un loc care să le asigure îndeplinirea acestui obiectiv.

Diana Șucu a fost invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii . Soția patronului echipei din Giulești a avut un discurs vehement la adresa celor care critică non-stop echipa, dar și conducerea.

„Eu nu fac altceva decât să Am observat că ușor, ușor pot deveni un influencer redutabil. Fiecare postare a mea este preluată de presă și de foarte multe ori, ceea ce postez este scos din context. Nu mă deranjează criticile. Critica, în general, este constructivă.

Mă deranjează critica atunci când critica vine de la oameni care nu au demonstrat nimic. Nu mă deranjează neapărat critica la adresa mea… Dar, când mă uit la emisiuni sportive și văd oameni care nu au realizat nimic și emit păreri despre ce face Dan la Rapid sau la Genoa…

Sunt oameni care nu au demonstrat nimic. Singurul lucru pe care l-au reușit este faptul că merg la emisiuni TV, primesc 100-200 de euro, stau pe scaun și aruncă cu lături efectiv în munca unui om. Soțul meu face ceea ce face și chiar dacă greșește, greșește pe munca și pe banii lui. Nu a furat, nu a făcut pușcărie, a muncit de la 20 de ani”, a spus inițial Diana Șucu.

Cum gestionează Dan Șucu criticile primite

Ulterior, , a vorbit și despre cum tratează Dan Șucu toate criticile îndreptate către el. Patronul Rapidului nu mai este la fel de afectat acum și preferă să discute cu oameni precum Mircea Lucescu atunci când are nevoie de păreri pertinente.

„La început era deranjat, acum nu. Atunci când are nevoie de un punct de vedere, apelează la oameni care au demonstrat ceva. Știu că vorbește de foarte multe ori cu domnul Mircea Lucescu și cu oameni cu un istoric.

Dar, să vii tu un fotbalist neica nimeni, care doar Chiajna a auzit de tine, și să vorbești… N-am avut nicio tangență cu fotbalul, niciodată. Știu de Hagi, Gică Popescu, Mutu, Cristi Chivu, ceilalți fotbaliști îmi sunt străini”, a mai spus soția lui Dan Șucu.

Cum își apără Diana Șucu familia de atacurile presei

Diana Șucu a mai ținut să vorbească și despre criticile presei asupra familiei sale. Aceasta a subliniat încă o dată buna educație pe care le-a oferit-o copiilor săi și că nu s-a pus niciodată problema ca vreunul dintre ei să comită fapte nepotrivite.

„Chiar și atunci cu Andrei și cu Dan, când cineva s-a gândit că îi poate stigmatiza. Am știut exact, din luna august că va apărea. Cunosc fenomenul. Sunt niște copii care sunt cuminți, învață foarte bine, nu ies în baruri, prin…

Dan (n.r. – Dan Matei Șucu) a terminat școala și i-am echivalat diploma și a intrat la FABIZ cu 9,80. A luat cea mai mare notă la economie din școala lui. Lucrările sunt corectate în Anglia, nu în România.

Nu înțeleg cum un om în toată firea își poate face un articol despre un copil… Acel jurnalist s-a luat de un copil care avea 14 ani”, a mai spus Diana Șucu la „FANATIK Rapid”.