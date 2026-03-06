Diana Șucu, revoltată pe tema românilor aduși în țară din Dubai: „Trebuie să plătim noi pentru inconștiența lor?”

ADVERTISEMENT

În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, mai mulți români nu au putut să părăsească țările din Golf. Statul român a pus la dispoziție mai multe aeronave TAROM pentru ca cetățenii să revină în țară. Când au ajuns pe aeroportul din Otopeni, călătorii s-au revoltat de faptul că au fost nevoiți să plătească bilet.

Diana Șucu, revoltată pe tema românilor aduși în țară din Dubai

Nemulțumirea călătorilor aduși din Golf a stârnit foarte multe reacții în mediul online. Mai exact, cei care se aflau în Emiratele Arabe Unite, în momentul în care SUA și Israel au atacat Iranul, erau în vacanță, astfel că internauții consideră că statul român nu trebuia să ofere gratuitate, simplul fapt că a pus la dispoziție aeronave fiind suficient.

În acest context, Diana Șucu a ieșit cu o postare pe contul oficial de Instagram în care a oferit un mesaj dur la adresa celor ce s-au plâns de prețul biletului de avion, acuzând că au fost iresponsabili când au plecat în vacanță în Emirate.

„Au plecat în vacanță ignorând toate avertismentele și știrile despre pericol. Iar acum trebuie să plătim noi pentru inconștiența lor?

Banii publici nu sunt pentru distracția și greșelile unor oameni care au ales să ignore realitatea. Responsabilitatea trebuie să existe”, a scris Diana Șucu, pe .

Conform , prețul pentru patru bilete de avion ar ajunge la suma de 22.000 de euro. Tariful a fost majorat de faptul că aeroportul principal din Dubai este deschis parțial, iar mai multe curse obișnuite au fost anulate.

Gigi Nețoiu, aflat în Dubai în momentul izbucnirii războiului

. Fostul candidat la PMB a explicat că nu mai puțin de 400 cetățeni iranieni au murit, iar conflictul ar fi trebuit să se încheie cu , însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Ce să vă spun? Să fim sănătoși. Lucrurile sunt foarte simple. În momentul în care America a anunțat că atacă Iranul, toată lumea a spus că nu e nici momentul și nici nu au ce să atace. Care a fost ținta Americii? Să îl omoare pe Khamenei. Au murit peste 400 de oameni, au distrus pe o rază de 10 kilometri tot, da?

Păi dacă l-ai omorât pe ăla și liderii, ce mai ai cu poporul iranian de dai bombardamente în continuare? Singura șansă să se oprească nebunia asta este America și Israelul să nu mai bombardeze Iranul. În secunda 2 ar înceta războiul.

De ce atacă ei (n.r. iranienii) Dubaiul și țările din Golf? Pentru că aici au bazele militare americanii. În Arabia Saudită s-a făcut o greșeală și ieri la prânz s-a spus că susțin demersurile Americii împotriva Iranului. Lucrurile sunt simple. Dacă America și Israelul opresc bombardamentele, se termină nebunia asta. Toată lumea știe. Decât un război drept, mai bine o pace strâmbă.

Cu ce sunt de vină copiii, oamenii, că are Trump de reglat cu Khamenei? L-ai omorât, că e dictator, criminal, foarte bine. Omoară și încă două, trei sute de oameni. La ce mai bombardezi acum Iranul?”, a spus Gigi Nețoiu la FANATIK SUPERLIGA.