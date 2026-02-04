Diana Șucu: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”. Gigi Becali a auzit-o și i-a dat un sfat în direct! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Patronul campioanei României a abordat mai multe subiecte, duminică, în intervenția sa la FANATIK. Când a vorbit despre Rapid și despre rivalul său din campionat, Dan Șucu, Gigi Becali s-a referit și la soția șefului din Giulești. Ce sfat i-a dat omul de afaceri Dianei Șucu.

Ce a spus Gigi Becali despre soția lui Dan Șucu: „Îi dau un sfat ca unei fiice: să lase bărbații la fotbal!”

Gigi Becali a comentat, la FANATIK SUPERLIGA, situația rivalului său din campionat, Dan Șucu, cel care bagă bani la două echipe în acest moment. În opinia șefului campioanei, patronul din Giulești este un om ambițios, care nu renunță atât de ușor la luptă.

ADVERTISEMENT

Tot legat de Șucu, Becali s-a referit și la unele declarații făcute la finalul lui 2025 de către . Omul numărul 1 de la FCSB are un sfat pentru partenera de viață rivalului său, cea care, în urmă cu câteva săptămâni, spunea, la un post de televiziune, că „rugăciunea mea e mai puternică”. Mulți au privit aceste declarații ca pe unele atacuri la rivalii soțului din fotbal.

„Dacă vii cu nevasta la meci, ai ambiție. Apropo de soția sa (n.r. Diana Șucu), că a zis că ea se roagă. Că se roagă să vedem cine se roagă mai bine. Hai să vedem. Dar eu acum îi transmit ca fiicei mele: dacă tot se roagă, că o femeie când spune ‘eu știu cum mă rog’, psihologic, să știi, apoi ea știe cum se roagă, că nu ar putea să spună ‘eu știu cum mă rog’ dacă nu s-ar ruga.

ADVERTISEMENT

Deci, când spune cineva, bărbat sau femeie ‘eu știu cum mă rog’, el știe rugăciunea lui, ea știe rugăciunea ei. Numai că eu îi dau un sfat. Rugăciunea cred că o are puternică, pentru că nu ar putea să zică. Dar dacă vrea să țină rugăciunea, femeie, nu merge la meci pe stadion! Mai multe nu zic. Îi dau un sfat ca unei fiice, îi dau, ca la o fată: să se roage, că are rugăciune, cred, dar să stea acasă, să lase bărbatul”, a spus Becali.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj a transmis Diana Șucu la finalul anului trecut pentru rivalii soțului din fotbal

, clubul patronat de soțul ei, Dan Șucu. Aceasta este prezentă în tribune la toate meciurile giuleștenilor de pe teren propriu. La finalul anului trecut, soția omului de afaceri și-a pus o dorință clară pentru viitor, aceea ca elevii lui Costel Gâlcă să câștige campionatul.

Într-o declarație dată la o televiziune din țara noastră, Diana Șucu i-a înțepat pe unii dintre rivalii lui Dan Șucu din fotbalul intern. Aceasta a spus că se roagă pentru triumful Rapidului, iar rugăciunea sa e mai puternică decât a celorlalți.

ADVERTISEMENT

„Liniște, dragoste, e tot ce îmi doresc și evident să câștigăm campionatul. Probabil se mai roagă și altcineva să câștige campionatul, dar eu cred că rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”, a spus Diana Șucu, la .