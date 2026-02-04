Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Diana Șucu: „Rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”. Gigi Becali a auzit-o și i-a dat un sfat în direct! Exclusiv

Rivalitatea fotbalistică dintre FCSB și Rapid se mută pe tărâm spiritual. Replici pline de credință între Gigi Becali și Diana Șucu, soția patronului giuleștean.
Adrian Baciu
04.02.2026 | 07:30
Diana Sucu Rugaciunea mea e mai puternica decat a celorlalti Gigi Becali a auzito si ia dat un sfat in direct Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, sfat pentru soția lui Dan Șucu. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Patronul campioanei României a abordat mai multe subiecte, duminică, în intervenția sa la FANATIK. Când a vorbit despre Rapid și despre rivalul său din campionat, Dan Șucu, Gigi Becali s-a referit și la soția șefului din Giulești. Ce sfat i-a dat omul de afaceri Dianei Șucu.

Ce a spus Gigi Becali despre soția lui Dan Șucu: „Îi dau un sfat ca unei fiice: să lase bărbații la fotbal!”

Gigi Becali a comentat, la FANATIK SUPERLIGA, situația rivalului său din campionat, Dan Șucu, cel care bagă bani la două echipe în acest moment. În opinia șefului campioanei, patronul din Giulești este un om ambițios, care nu renunță atât de ușor la luptă.

ADVERTISEMENT

Tot legat de Șucu, Becali s-a referit și la unele declarații făcute la finalul lui 2025 de către Diana Șucu, soția patronului Rapidului. Omul numărul 1 de la FCSB are un sfat pentru partenera de viață rivalului său, cea care, în urmă cu câteva săptămâni, spunea, la un post de televiziune, că „rugăciunea mea e mai puternică”. Mulți au privit aceste declarații ca pe unele atacuri la rivalii soțului din fotbal.

„Dacă vii cu nevasta la meci, ai ambiție. Apropo de soția sa (n.r. Diana Șucu), că a zis că ea se roagă. Că se roagă să vedem cine se roagă mai bine. Hai să vedem. Dar eu acum îi transmit ca fiicei mele: dacă tot se roagă, că o femeie când spune ‘eu știu cum mă rog’, psihologic, să știi, apoi ea știe cum se roagă, că nu ar putea să spună ‘eu știu cum mă rog’ dacă nu s-ar ruga. 

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027

Deci, când spune cineva, bărbat sau femeie ‘eu știu cum mă rog’, el știe rugăciunea lui, ea știe rugăciunea ei. Numai că eu îi dau un sfat. Rugăciunea cred că o are puternică, pentru că nu ar putea să zică. Dar dacă vrea să țină rugăciunea, femeie, nu merge la meci pe stadion! Mai multe nu zic. Îi dau un sfat ca unei fiice, îi dau, ca la o fată: să se roage, că are rugăciune, cred, dar să stea acasă, să lase bărbatul”, a spus Becali.

ADVERTISEMENT
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digisport.ro
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!

Ce mesaj a transmis Diana Șucu la finalul anului trecut pentru rivalii soțului din fotbal

Diana Șucu este extrem de implicată la Rapid, clubul patronat de soțul ei, Dan Șucu. Aceasta este prezentă în tribune la toate meciurile giuleștenilor de pe teren propriu. La finalul anului trecut, soția omului de afaceri și-a pus o dorință clară pentru viitor, aceea ca elevii lui Costel Gâlcă să câștige campionatul.

Într-o declarație dată la o televiziune din țara noastră, Diana Șucu i-a înțepat pe unii dintre rivalii lui Dan Șucu din fotbalul intern. Aceasta a spus că se roagă pentru triumful Rapidului, iar rugăciunea sa e mai puternică decât a celorlalți.

ADVERTISEMENT

Liniște, dragoste, e tot ce îmi doresc și evident să câștigăm campionatul. Probabil se mai roagă și altcineva să câștige campionatul, dar eu cred că rugăciunea mea e mai puternică decât a celorlalți”, a spus Diana Șucu, la ProTV.

De ce nu s-au întors Andrei Cordea și Moruțan la FCSB? Gigi Becali...
Fanatik
De ce nu s-au întors Andrei Cordea și Moruțan la FCSB? Gigi Becali a dezvăluit totul despre negocieri
Noua senzație din SuperLiga e un jucător crescut de Marseille: „A venit liber...
Fanatik
Noua senzație din SuperLiga e un jucător crescut de Marseille: „A venit liber de contract, dar e sub limita de salarizare!”. Exclusiv
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama...
Fanatik
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
'Prost am fost!'. L-a dat afară, apoi și-a turnat cenușă în cap după...
iamsport.ro
'Prost am fost!'. L-a dat afară, apoi și-a turnat cenușă în cap după ce a semnat cu FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!