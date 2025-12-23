Diana Șucu s-a revoltat la adresa arbitrajului de la FCSB – Rapid 2-1! Ce a postat pe internet

ADVERTISEMENT

Derby-ul etapei cu numărul 21 s-a soldat cu victoria gazdelor cu 2-1, însă meciul a avut mai multe faze controversate de arbitraj. Una dintre acestea s-a întâmplat chiar cu câteva momente înainte de fluierul final și a creat nemulțumire în rândul rapidiștilor. Diana Șucu, soția patronului Dan Șucu, s-a revoltat pe Instagram cu privire la deciziile lui Istvan Kovacs.

Diana Șucu, ironie la adresa arbitrajului din FCSB – Rapid. Care este faza ce i-a ridicat semne de întrebare

Istvan Kovacs a dictat două lovituri de la 11 metri în meciul FCSB – Rapid, însă giuleștenii sunt de părere că ar mai fi meritat încă unul. Duelul dintre Jakub Hromada și Adrian Șut a încins spiritele rapidiștilor, după ce mijlocașul campioanei en titre l-a dărâmat pe slovac în careul lui Ștefan Târnovanu, iar în aceeași fază a și atins mingea cu mâna.

Diana Șucu, soția patronului de la Rapid și Genoa, este foarte apropiată de echipă și îl susține pe Dan Șucu în toate proiectele sale. La două zile de la meci, ea a postat o poză cu momentul în care fotbalistul Rapidului este întins pe jos în careu, iar Șut atinge mingea cu mâna.

La această poză, repostată de la Robert Niță, fostul atacant al Rapidului a inserat o mică ironie – „Găsește mingea” – deoarece, în poză, balonul era aproape complet acoperit de palma fotbalistului lui FCSB.

Care este verdictul specialiștilor despre faza dintre Șut și Hromada. Ce a spus Cristi Balaj

Cristi Balaj a comentat în exclusivitate pentru FANATIK, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Fostul arbitru însă crede hențul ulterior putea fi sancționat.

Singurul lucru pentru care decizia lui Kovacs și a celor din camera VAR a fost să nu acorde penalty ar putea fi din cauza faptului că Adrian Șut se împiedică în timpul duelului cu adversarul, iar el atinge mingea cu mâna în urma unui dezechilibru:

„Este o fază foarte complicată. Litera legilor jocului este una, dar trebuie să fie aplicat şi în spiritul jocului. Atunci când dai o lovitură de pedeapsă trebuie să fie 100% o fază care are impact asupra atacantului. Aici, atacantul a refuzat să mai mişte picioarele, care nu a fost cauzată de contactul la nivelul superior. Decizia corectă nu este penalty. Arbitrul a lăsat jocul să continue.

Dacă acea împingere consider că nu se sancţionează, din punctul meu de vedere pentru faptul că mâna loveşte mingea şi mingea ajunge să meargă în stânga după ce este lovită cu mâna dreaptă de apărător, care duce mâna spre minge, cred că decizia era acordarea loviturii de pedeapsă”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.