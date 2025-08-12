Diana Șucu și-a ales fotbalistul preferat de la Rapid! L-a postat pe Instagram

, și-a ales jucătorul preferat din echipa giuleșteană, după remiza obținută de formația lui Costel Gâlcă în fața celor de la Oțelul Galați.

Soția lui Dan Șucu are un nou favorit la Rapid. Cine a cucerit-o

Alex Dobre, unicul marcator al Rapidului la Galați, i-a intrat în grațiile Dianei Șucu. Atacantul a înscris un gol frumos în poarta celor de la Oțelul, cu care a restabilit egalitatea în repriza secundă.

Imediat după finalul partidei, pe pagina de social media a giuleștenilor a fost postat un videoclip cu Alex Dobre în prim-plan. Fotbalistul le-a mulțumit, în câteva cuvinte, fanilor pentru tot sprijinul acordat în ultima perioadă.

Diana Șucu a repostat imediat filmulețul pe Instagram. Soția patronului de la Rapid a adăugat textul „My Favourite” (trad. „Favoritul meu”), după golul înscris de Alex Dobre în partida cu echipa din Galați.

Ce a spus Alex Dobre după Oțelul – Rapid 1-1

, însă spera la o victorie la Galați. Fotbalistul a spus câteva cuvinte despre golul înscris și despre startul său bun de sezon. Atacantul a ajuns deja la cota 3.

„Suntem mulțumiți, pentru mine este un lucru pozitiv și sunt fericit pentru ce am reușit în această seară. Ne concentrăm pe următoarea partidă. Nu ne-a ieșit ce ne-am propus în prima repriză, trebuie să și suferim, dar ne bucurăm că am revenit în a doua repriză.

(n. r. despre gol) Am simțit să o fac pe cont propriu și mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa, asta este cel mai important. Este un maraton, sunt multe meciuri de jucat, important este să avem identitate, curaj. Avem de muncit, avem multe lucruri de pus la punct și o vom face ca o familie.

Ne dorim să facem un întreg joc cu acțiuni, centrări, șuturi, avem acest lucru de pus la punct. Gândim pozitiv și sperăm că lucruri frumoase se vor întâmpla. Este o onoare să port banderola, dar cel mai important este că băieții au încredere în mine, suntem uniți”, a declarat Alex Dobre după Oțelul – Rapid 1-1.