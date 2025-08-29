Life

Diana Șucu, uimită de ce a putut să găsească într-o piață din Capitală. „Ce se întâmplă cu ei?”

Diana Șucu a mers la piață în această dimineață, însă întreaga experiență i-a lăsat un gust amar. Ce a descoperit soția lui Dan Șucu.
29.08.2025
Ce a nemulțumit-o pe Diana Șucu într-o piață din Capitală. Sursa foto: Instagram

Diana Șucu a mers în această dimineață în Piața Pucheni. Deși comercianții aveau pregătite fel de fel de trufandale, întreaga experiență i-a lăsat un gust amar soției lui Dan Șucu. Iată ce nemulțumire a avut!

Ce a putut să descopere Diana Șucu într-o piață din Capitală

În această dimineață, Diana Șucu a decis să meargă în piață. Soția acționarului majoritar de la Rapid și Genoa a ajuns în Piața Pucheni, acolo unde toate trufandalele de sezon erau deja aranjate. Totuși, un anumit aspect i-a atras atenția Dianei Șucu.

Soția lui Dan Sucu a remarcat produsele de calitate, însă a observat că niciun comerciant nu oferă bon fiscal sau factură. Acest aspect i-a lăsat un gust amar și i-a stricat experiența la cumpărături, mai ales că și ea este activă în lumea afacerilor și știe cât de mult au afectat-o noile schimbări.

„Piața Pucheni – roșii, flori, gogoșari, piața plină! Factură? Bon fiscal? NIMIC. Și noi, cei care am plătit 19% TVA ne pregătim să plătim și 21%. Dar ceilalți, care n-au plătit NICIODATĂ nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a fost mesajul Dianei Șucu.

Diana Șucu, revoltată după ce a mers în Piața Pucheni. Sursa foto: Instagram

Majorarea TVA-ului a afectat bugetele românilor

Potrivit Dianei Șucu, acest lucru nu este deloc normal. În acest fel, unii antreprenori se chinuie să țină pasul în contextul majorării TVA-ului, în timp ce în piețe, comercianții nu oferă nici bon fiscal și nici factură. Tocmai de aceea, Diana Șucu a ales să posteze un astfel de mesaj pe Instagram, în speranța că se va sesiza mai multă lume.

Majorarea TVA-ului de la 19% la 21% a fost o lovitură puternică atât pentru cumpărători, cât și pentru antreprenori. De la 1 august, românii au început să își facă mult mai atent calcule și să gestioneze mult mai responsabil fiecare leu. Scumpirile i-au afectat pe toți, în condițiile în care salariile și pensiile nu s-au majorat.

Diana Șucu a mers în Piața Pucheni din Rahova, însă cu siguranță nu este singura piață unde comercianții nu oferă bon sau factura clienților. Chiar și așa, românii nu par deranjați de acest aspect, ba chiar nici nu îi acordă importanță. Majoritatea lor sunt mulțumiți de faptul că pot lua produse mai bune decât cele din supermarket, chiar dacă nu primesc bon.

