Diana Ursu, după eliminarea de la Survivor România 2025: „Cred că am hidratat toată jungla la câte lacrimi am vărsat acolo”. Dezvăluiri exclusive

În ediția din 15 aprilie Survivor România 2025, show-ul de la Pro Tv, a fost eliminată Diana Ursu. Concurenta a părăsit competiția în urma duelului cu Uwe Dai.

Diana Ursu a dezvăluit, pentru FANATIK, cum a fost experiența în Republica Dominicană și ce lecții a învățat pe parcursul competiției.

Diana Ursu, lacrimi la Survivor România 2025

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025? Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Experiența mea la Survivor România a fost unică și foarte dinamică. Când am venit pe insulă am avut de ales: să fiu un privitor sau un jucător. Cu siguranță am ales să fiu jucător, de asta probabil drumul meu în competiție a fost atât de plin de “condimente”. La jumătatea competiției și frigul sunt provocarea cea mai mare. Cât de mult m-am înșelat! De fapt, provocarea cea mai mare am fost Eu însumi.

După Unificare au urmat cele mai grele zile pentru mine pe insulă. M-am autodescoperit și nu a fost ușor. Deseori mă retrăgeam în junglă și rămâneam în gândurile mele și analizam totul. Cred că am hidratat toată jungla la câte lacrimi am vărsat acolo! Dar am avut curajul să mă accept așa cum sunt: cu tot cu calități și defecte. Am avut curajul să recunosc că am și greșit uneori și mi-am permis să îmi cer scuze la cei pe care i-am rănit.

Ai fost eliminată . Ce crezi că a făcut diferența între voi?

Am avut parte de un duel intens, plin de adrenalină și emoții. Un duel în care luptam eu cu mine. A fost o probă în care aveai nevoie de calmitate, precizie și îndemânare. Iar eu de felul meu sunt o persoană agitată, așa că și acest duel a fost pentru mine o provocare și lecție importantă.

“Am intrat în această competiție ca un copil, însă am ieșit din ea un matur”

Însă m-am ambiționat atât de mult și în sfârșit am făcut rost de această calmitate! M-a ajutat și adversarul meu care este un jucător și sportiv bun din multe puncte de vedere, probabil asta m-a ambiționat să fiu și eu un adversar pe măsură în ochii lui.

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit sprijin din partea colegilor tăi?

Pe tot parcursul duelului am simțit sprijinul echipei.

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului? Crezi că acest nou element schimbă radical jocul?

Urnele destinului au fost un element “extrem”. Pentru că venind la consiliu cu cărțile făcute, aceste urne puteau să schimbe traiectoria serii radical. Vorba aia: “unde dai și unde crapă”.

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Drumul meu la Survivor a durat nici mai mult, nici mai puțin decât era necesar. S-a încheiat exact când trebuia, iar în parcursul meu nu cred că aș schimba ceva. Totul a fost la locul și timpul potrivit. Toate s-au întâmplat cu un scop. Simt că am intrat în această competiție ca un copil, însă am ieșit din ea un matur.