Diandra de la Insula Iubirii, părăsită de tată la vârsta de șase ani. Mama fostei ispite: „Separarea noastră a fost puțin mai… puțin pașnică”

Diandra Doris Moga a intrat în atenţia publicului odată cu apariţia sa la Insula Iubirii. De atunci fosta ispită a showului din Thailanda a ținut prima pagină a ziarelor cu diversele ei apariții controversate. Niciodată, însă, nu a vorbit prea mult despre familie și mai ales despre partea paternă.

Detalii neştiute despre viaţa Diandrei de la Insula Iubirii: „Am crescut-o singură pe Diandra”

Diandra, cunoscută prin prisma participării sale la , odată cu terminarea filmărilor, a tot atras atenţia asupra sa datorită fizicului pe care îl are, dar şi din cauza relației cu Andrei Rotaru. Cu toate că mereu și-a ținut fanii la curent cu statusul ei, acestea a rămas destul de reţinută atunci când vine vorba de familie.

De-a lungul timpului, tânăra a publicat doar o fotografie în care apărea alături de mama ei, Monica Ardelean. Din imaginie se poate observa asemănarea izbitoare dintre cele două, dar şi felul impecabil în care arată mama Diandrei. ne-a dezvăluit, poate, unul dintre motivele pentru care bruneta a evitat să ofere mai multe detalii din viața ei personală.

Contactată de FANATIK, Monica Ardelean, într-o discuţie sinceră, a povestit despre copilăria Diandrei. Din vorbă-n vorbă s-a ajuns şi la destăinuiri neştiute despre partea paternă a brunetei. Vedeta de la Antena 1 nu a avut o copilărie prea fericită, cu ambii părinţi aproape, asta pentru că a crescut fără tată de la vârsta de șase ani.

„Da, am crescut-o singură pe Diandra de la șase ani. Ea are încă numele tatălui. A fost frumos, dar nu ușor pentru că nu e simplu să fii și tată și mamă. Să nu mai spun că, din păcate, și eu am plecat mult de lângă ea. Dacă aș da timpul înapoi nu aș mai pleca. Am fost departe de țară mulți ani. Ea a lucrat mult cu ea singură. A crescut cu mătușile, nu la bunici. Pe bunici le-am lăsat să fie doar bunici”, a declarat Monica Ardelean pentru FANATIK.

Motivul pentru care Diandra nu ţine legătura cu tatăl ei

„Nu am păstrat legătura cu fostul soț. Nici Diandra nu și-a dorit să îl mai contacteze după divorț. Separarea noastră a fost puțin mai… puțin pașnică. Asta a fost acum mulți ani, nici nu le mai țin numărătoarea și nu mă mai interesează. Diandrei, însă, nu i-am interzis niciodată să vorbească cu el.

Eu mereu i-am spus că, dacă vrea și simte, să îl contacteze oricând. Chiar și când ne-am despărțit, nu s-a pus problema de așa ceva. Însă nu au mai ținut legătura deloc. Neinteresat a fost el, în primul rând, și atunci probabil i-a crescut și ei indiferența”, a mai spus mama Diandrei de la Insula Iubirii.

Ce părere are mama Diandrei despre relaţia cu Beni

După derapajul emoţional prin care a trecut la Insula Iubirii, dar şi după întoarcerea în ţară, Diandra a decis că este timpul să meargă mai departe. A dat uitării scurta idilă pe care a avut-o cu Andrei Rotaru şi a trecut la… ispite. Spunem asta pentru că bruneta formează, mai nou, un cuplu cu Beni, şi el fostă ispită la Insula Iubirii.

Întrebată ce părere are despre viaţa amoroasă a fiicei sale, Monica Ardelean a declarat că pentru ea este importantă fericirea Diandrei și nimic altceva. De asemenea, femeia a ținut să clarifice că, deși fiica ei şi Beni îşi expun viaţa privată, asta nu înseamă că trebuie să fie criticaţi pentru orice. Este de părere că fiecare om este supus greşelii şi că nimeni nu este în măsură să judece pe cineva.

„Eu cred că toți avem o viață. Acum că a lor este pusă pe ecran, este altceva. Dar fiecare om de rând, părerea mea, are viața lui. Ei sunt judecați pentru orice. Orice ar face, cu oricine ar fi probabil, ceva, cuiva nu va conveni. De judecat nu este nimeni. Atâta timp cât ea este fericită, asta e cel mai important.

Nu îmi mai cere mie sfaturi, dar oricând, știe că sunt acolo și oricând o ascult. Ea este deja un om matur, nu se mai pune problema să îmi ceară sfaturi în dragoste. Eu țin cont de intimitatea ei, de tot ceea ce ea consideră că trebuie făcut. Dacă are nevoie de sfaturi, sunt acolo. Știe că sunt mereu acolo”, a încheiat mama fostei ispite de la Antena 1.