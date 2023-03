Dianesa Preda și secretele unui trup perfect! Cea mai tare antrenoare de fitness: „Nu există excepții”

Dianesa Preda este ! Are un trup perfect pe care nu doar bărbații îl admiră, ci și femeile. Este temperată în tot ceea ce face și nu se abate de la regulile care au făcut-o campioană în lumea bodybuilding-ului. Dianesa Preda a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre regulile de la care nu se abate niciodată și, totodată, a oferit sfaturi prețioase pentru persoanele care vor să arate bine, dar nu-și găsesc motivația să se apuce de sport, în adevăratul sens al cuvântului.

Dianesa Preda, cea mai tare antrenoare de fitness, ne spune secretele unui trup perfect!

Dianesa Preda, cea mai sexy , a devenit și campioană la Arnold Sports Festival UK, în anul 2021. Sportiva a fost aplaudată pe aeroport și s-a simțit perfect, constatând că eforturile sale nu au fost niciodată în zadar.

În fond, ce e mai frumos decât să culegi roadele muncii tale? În exclusivitate pentru FANATIK, Dianesa Preda a vorbit despre disciplină, sport, proiecte, dar și despre bărbatul care ar putea să-i devină partener de viață.

Cea mai sexy antrenoare de fitness: ”Secretul meu este să nu trișez”

Cum ai reușit să ajungi la forma de azi? Care este secretul tău, pe lângă sport?

– Forma în care sunt astăzi are două ingrediente de bază: disciplină și constanță. Spun, în primul rând, disciplină pentru că e foarte important să te autoeduci alimentar, să urmezi planul de antrenament, să ai un program foarte strict. În al doilea rând, să fii constant și perseverent este esențial.

Forma se obține în timp, cu răbdare și constanță, nu te poți antrena 8 ore într-o zi , iar alte 2, 3, 5 zile să nu treci pe la sală. Efortul trebuie să fie susținut și constant, doar așa poți obține rezultatele mult dorite. La aceste ingrediente, adăugăm un regim alimentar adecvat formei pe care dorim să o obținem, antrenamente specifice fiecărei grupe musculare, cardio, hidratare, și nu în ultimul rând somn! Iar secretul meu este să nu trișez. Nu există excepții: caloriile îngurgitate nu sunt egale cu caloriile consumate la antrenament. Așadar, nu există „reglez mâine ce am stricat azi”.

Dianesa Preda, sexy-antrenoarea de fitness: „Consider că nu ar trebui să ne privăm organismul de nimic”

Care sunt cele mai sănătoase alimente pe care le pot consuma femeile în general? Dar cele mai toxice?

– Configurarea planului alimentar diferă în funcție de obiectiv, de tipul somatic și de stilul de viață pe care îl duce fiecare. Acesta trebuie construit treptat, astfel încât tranziția de la un program alimentar dezordonat, la unul benefic corpului nostru să nu fie un șoc, mai ales pentru creierul nostru. Pentru lifestyle, consider că nu ar trebui să ne privăm organismul de nimic, atât timp cât avem o alimentație echilibrată și lipsită de excese.

Însă, după cum știm cu toții, sunt câteva repere alimentare de care trebuie să ținem cont atunci când obiectivul nostru este să avem un corp tonifiat și anume consumul de proteine, legume (preferabil verzi), orez, cartofi, ovăz, ouă, fructe (afine, zmeură, căpșuni, banane). De evitat: zahărul, băuturile alcoolice, mâncarea procesată, junk food-ul, obiceiul de a ronțăi mereu ceva, care e probabil și cel mai periculos.

Cât de nesănătoase sunt băuturile carbogazoase?

– Sunt toxice în măsura în care le consumăm în exces, atât timp cât acea băutură carbogazoasă are 0 zahăr sau un conținut cât mai scăzut de zahăr, putem bea din când în când câte un pahar. O Coca Cola nu a omorât pe nimeni. Și eu o fac 🙂

Campioana a avut probleme cu greutatea, la vârsta de 18 ani

Ai avut vreodată probleme cu greutatea?

– Da, la vârsta de 18 ani mi s-au prescris anticoncepționale, iar în urma tratamentului am luat în greutate aproximativ 20 kg în doar o lună. A fost momentul când am început să acord o atenție deosebită alimentației, cu atât mai mult cu cât, deși făceam eforturi alimentare și fizice, nu se stabiliza. Fluctuațiile de greutate într-un timp scurt sunt foarte periculoase.

Care este mâncarea ta preferată și la ce anume nu poți renunța?

– Mâncarea preferată: întotdeauna pizza. La ce nu pot renunța? La sport.

Ești pofticioasa sau te stăpânești ori de câte ori vrei să consumi ceva interzis?

– De fel sunt pofticioasă, iar în offseason competițional mă mai răsfăț cu „lucruri interzise”, însă din momentul în care intru în pregătire pentru o competiție, există doar dorința de a fi pe podium, mult mai mare decât orice poftă. Până la urmă totul se rezumă la o singură întrebare: Cât de mult îți dorești să câștigi? Dacă nu obții locul pe care ți-l dorești, vei fi pe scenă dezamăgită de ține însăți, amintindu-ți toate cheat meal-urile și tot ce puteai să nu faci.

Cum încurajează Dianesa Preda femeile

Ce le recomanzi femeilor care se confruntă cu kilogramele în plus și care nu au încredere în ele?

– E un subiect foarte sensibil. Pentru mine ca sportiv de performanță, încrederea și greutatea merg mână în mână. Însă sportul este mult mai mult decât mușchi. Cred că cel mai important este să găsim acea zonă de echilibru, în care ne simțim bine cu noi înșine. Dacă totuși încrederea în sine este afectată, sfatul meu este să nu renunțe. Vor merge astăzi la sală și nu vor vedea nimic, vor merge mâine și tot nimic, dar după două săptămâni, o lună vor vedea primele rezultate și satisfacția de a nu fi renunțat. E greu să rezistăm tentației, dar cu efort susținut oricine poate să reușească.

Pentru ce competiții te pregătești acum?

– Prima competiție este Ben Weider UK și va avea loc în data de 8 aprilie 2023. În funcție de rezultat, antrenorul meu Auday Al-Ahmad va decide următorul concurs din calendar.

Ți s-a întâmplat vreodată sa primești propuneri mai indecente, mai bizare în social media, de la bărbați? Și dacă da, cum reacționezi atunci când se întâmplă asta? Ignori?

– Oh, da! Zilnic. Răspunsul meu este BLOCK.

Dianesa Preda: „Sunt singură de ceva timp”

Crezi în zodii? Ce zodie ești?

– Cred în caracteristicile generale ale zodiilor, însă nu în zodiacul zilnic, săptămânal, lunar. Refuz să cred că există 12 destine în toată lumea asta mare 🙂 Eu sunt născută sub semnul zodiacal Vărsător.

Exista cineva în viața ta acum? Iar dacă nu, cum ar arăta, pentru tine, bărbatul ideal? La ce anume ești atentă la un bărbat? Cum ar trebui să fie, ca să te cucerească?

– Pisica? Se pune? Sunt singură de ceva timp, întrucât acest sport îmi ocupă foarte mult timp, iar programul meu este unul greu de tolerat: mă trezesc zilnic la 4 dimineața și la 21.30 dorm. Nu am și nu am avut niciodată un tipar al bărbatului ideal. Însă, cu siguranță, trebuie să fie matur și puternic. Vreau să fiu eu cea care învață de la el. Și am nevoie de cineva impunător și un gentleman desăvârșit. Iar cum galanteria a murit demult în țară noastră, posibil să rămân cu Luna, pisicuța mea.