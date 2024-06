Dianna Rotaru, primul interviu de când e mamă și depresia cumplită prin care a trecut: “Ai frici despre care nu știai că există”. Exclusiv

Fiica Diannei Rotaru a împlinit șase luni. În exclusivitate, frumoasa cântăreață ne povestește despre depresia post natală prin care a trecut.

Dianna Rotaru vorbește, în exclusivitate, și despre iubitul ei Rareș

Acum 6 luni, frumoasa cântăreață Dianna Rotaru a născut o fetiță pe nume Laura-Emilia. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, talentata basarabeancă ne povestește cum se simte ca mămică și cât de mult i-a luat să se mai relaxeze după ce și-a adus puiul acasă. Dianna Rotaru ne vorbește despre iubitul ei, tatăl fetiței și recunoaște că s-a luptat, imediat după naștere, cu depresia.

ADVERTISEMENT

“Ai puteri de care nu știai, frici despre care nu știai că există”

Fetița ta, Laura Emilia, a împlinit 6 luni. Cum este viața de mămică?

-De 6 luni am un rol foarte important în viața fetiței. Avem nopți albe, zile senine și nevoi zilnice. Să fii mamă înseamnă sa afli despre puteri de care nu stiai și frici despre care nu știai că există. În fiecare zi descopăr lucruri noi și învăț să fiu o mamă bună!

Care a fost cea mai mare provocare pe care ai simțit-o în aceste 6 luni?

-Cea mai mare provocare a fost nasterea, apoi etapa de cunoaștere a acestui pui de om care se dezvoltă zilnic cu pași repezi. Din partea mea se cere maturitate, înțelepciune și răbdare.

ADVERTISEMENT

Mai apuci să dormi, să-ți susții concertele?

-Da, sunt dedicata familiei si carierei de artist pentru că am toată susținerea iubitului. El a fost si este prezent în viața noastră, cu multă dedicație și dragoste. Împreuna avem grijă de bebelină și tot împreună mergem la evenimente.

Ai născut la 40 de ani. Ai avut o sarcină ușoară?

-A fost prima operatie din viața mea, cezariana a durat 20 minute. Am primit anestezia epidurală și nu mi-am mai simțit picioarele. , pentru clipa în care urma să o țin la piept. Am plâns când am văzut-o, au fost lacrimi de fericire!

ADVERTISEMENT

Dianna Rotaru a trecut prin depresia post natală: “Nu suportam pe nimeni”

Ai trecut prin depresia post natală?

-Am avut 2 săptămâni grele, balanța hormonală s-a schimbat. A inceput lactația și, odata cu ea, durerile de sâni. A fost o perioadă de adaptare, nu suportam pe nimeni în preajma mea. Mi-am revenit odată cu acceptarea schimbărilor din viața mea.

Esti genul de mămică relaxată sau ușor panicată?

-La început, cea mai frecventă întrebare era dacă respiră noaptea. Mă trezeam mereu să o verific și să o alaptez. Apoi daca mănâncă suficient, să-i dau medicamentele pentru colici, sa-i schimb scutecul la timp. Relaxarea a venit abia pe la 5 luni când îi cunoșteam programul, orele de somn, mesele si timpul de joacă.

ADVERTISEMENT

Dianna Rotaru vorbește despre tatăl copilului ei

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Rareș? Ce ai gândit atunci când l-ai văzut pentru prima dată?

-Cu Rareș m-am cunoscut în Chișinău când a venit să discutăm despre viitoarele proiecte muzicale. Am fost împreună la Londra, Cambridge si Milano unde am susținut concerte organizate de el. De-atunci formăm un cuplu cu viziuni și scopuri comune. Fiica noastra Laura-Emilia este simbolul iubirii noastre.

Erai despărțită de mult timp de fostul tău soț. Ți-a luat ceva timp să ai, din nou, încredere într-un bărbat?

-Eu niciodată și curajoși, în spatele cărora te simți ca după un zid de piatră. Un exemplu de bărbat este tatăl meu, care a avut mereu grijă de familie.

Dianna Rotaru, despre fericire: “Am înțeles că nu mai putem funcționa unul fără altul”

Cât de mult i-a luat să te convingă că este jumătatea ta?

-Noi am discutat chiar de la primele întîlniri despre șansa de a fi împreună. Am simțit la fel și am înțeles că nu mai putem funcționa unul fără altul. A fost reciprocă dorința de a construi un viitor.

De curând ai lansat piesele Moldoveanca mea și Bate inimioară, chiar dacă ești în concediu maternal. Cum ai reușit să te ocupi de toate?

-Avem o echipă de profesioniști care se implică cu idei și realizarea lor. Am înregistrat melodii noi pentru care am filmat videoclipuri. Lunar venim cu câte o premieră, iar toate astea sunt datorită implicării și pasiunii noastre pentru muzică.

Ce face Laura când mami este la studio

Când ești în studio sau la filmări, o iei pe Laura cu tine? Sau rămâne cu tati?

-La studio Laura a fost o dată, pentru ea a fost suficient să vadă cu ce se ocupă mami. Muzica suna tare în boxe, mami cînta la microfon așa că noi am stabilit să rămînă cu bunica mereu când avem repetiții sau înregistrări.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Îmi place să gătesc mâncarea la cuptor și la ceaun, ador condimentele și usturoiul. Iepurașul scăldat în vin, prepelița stropită cu suc de portocale, cartofii cu pește la cuptor și varza murată cu costițe sunt preferatele mele.

Dianna Rotaru recunoaște: “Sunt obsedată de cumpărături”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Sunt obsedată de cumpărături și colecționez pantofi, genți, produse cosmetice și accesorii. Am genți care încă nu au fost la promenadă și sandale comode din piele care își așteaptă momentul.

Am tot felul de ieșiri, prezentări, evenimente unde sunt de nelipsit bijuteriile. Au un loc special lîngă oglindă, unde petrec suficient timp testând tot felul de produse cosmetice pe care le ador.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Frumusețea contează în orice domeniu, pentru că oamenii iubesc cu ochii. Eu pun accent pe armonia între frumusețe, talent, har și muncă.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Aș renunța la ziua în care am pierdut avionul spre insula Santorini și am cumpărat din nou biletele, cu escală în Atena. Ne-a costat ceva, în schimb am prins vestitul apus din Santorini chiar de ziua mea.

“Simțeam un gol în stomac, mi-a lipsit enorm de mult”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Cel mai greu a fost să stau fără fetiță timp de patru zile. A fost pentru prima oară în această primăvară, când am plecat fără ea în Maramureș la filmarea clipului Bate inimioară. Simțeam un gol în stomac, mi-a lipsit enorm de mult. Îmi era greu să mă concentrez la tot ce aveam de realizat atunci.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2024? Unde vă petreceți vacanța de vară?

-Lista evenimentelor se completează zilnic, cu noi concerte și destinații. Avem de onorat publicul cu prezența, iar melodiile noi urmează să fie lansate pe canalul meu de YouTube.