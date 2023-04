Dianna Rotaru și marele regret al vieții ei: ”Fidelitatea se testează”

Dianna Rotaru regretă că nu s-a măritat de tânără, la 20 de ani, atunci când a fost cerută pentru prima dată în căsătorie.

Dianna Rotaru vorbește despre marele ei regret, unul amoros

Dianna Rotaru dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, faptul că mama ei a fost exemplu pe care l-a urmat toată viața și că, de-ar fi să dea timpul înapoi, s-ar fi căsătorit la 20 de ani, când a fost cerută pentru prima oară de nevastă.

ADVERTISEMENT

Dianna Rotaru declară că mereu a fost fata tatei, dar toate secretele i le spunea mamei ei, că a trăit multe farse pe scenă atunci când juca și că s-a apucat de muzică deoarece toată familia ei este una formată din artiști.

Frumoasa cântăreață mărturisește că la școală copia după un coleg care era îndrăgostit de ea, că la 14 ani a iubit prima dată, dar a ținut totul secret și mărturisește că niciodată nu i s-a ‘urcat’ celebritatea la cap.

ADVERTISEMENT

“Mama este modelul meu de feminitate”

Ești una dintre cele mai excentrice și mai asumate femei din showbiz. De unde ai naturalețea asta?

– De la mama, ea este modelul meu de feminitate. De la ea am primit cele mai utile sfaturi de viață, care m-au ajutat să excelez în tot ce fac. Naturalețea mea vine din fericirea pe care o trăiesc, din lucrurile simple, din bucuria momentului și din prețuirea tuturor întâmplărilor din viața mea!

ADVERTISEMENT

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-M-aș fi căsătorit la 20 de ani, când am fost cerută pentru prima oară de nevastă. Acum aveam copii mari și alte preocupări poate.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

– Am avut o copilărie minunată. Eram un bun organizator de concursuri și jocuri în curtea casei, cu copiii. Îmi plăcea să croiesc rochițe pentru păpuși și să cânt la petrecerile de familie.

ADVERTISEMENT

“Eu sunt fata tatei, dar secretele le știa mama”

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Oooo, eu sunt fata tatei, dar . Ea ṣtia de primii fluturi în stomac, de primul sărut și de alte întâmplări picante din viața mea. La întrebarea ‘pe cine iubești mai mult’ tot timpul răspundeam ‘pe amândoi, pe tata și mama’.

ADVERTISEMENT

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau rebelă?

– Îmi plăcea să fiu prima încă de pe băncile școlii. Participam la diverse concursuri artistice de poezie, teatru, creație proprie și mereu veneam cu trofee şi diplome. Timidă nu am fost, pentru că de mică am fost ” argintul viu” al familiei.

“Aveam un coleg îndrăgostit de mine care mă ajuta la copiat”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– La examene nu am copiat, în schimb la lucrările de control la matematică, fizică și chimie aveam un coleg îndrăgostit de mine care mă ajuta la copiat.

Prima dragoste: “Îi scriam bilețele anonime de dragoste, cu inimioare și declarații”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Primii fluturi i-am simțit la 14 ani, când m-am îndrăgostit de noul meu coleg de clasă, care venise din alt liceu. De îi scriam bilețele anonime de dragoste, cu inimioare și declarații. Nici până acum nu știe de la cine erau bilețelele.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

– Da, primii bani i-am câștigat în copilărie când mergeam cu colinda, apoi cu ouăle de Paște. Aveam pușculița mea cu bani, la care părinții nu aveau acces.

“Cei mai mulţi bani i-am cheltuit pe filmele indiene la cinema”

Și pe ce i-ai cheltuit?

– Îmi cumpăram tot felul de accesorii de păr, ciocolate și înghețată. Iar cei mai mulţi bani i-am cheltuit pe filmele indiene la cinema, unde mergeam cu colegii.

“Eu ascult muzică din burta mamei”

De ce muzică? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

– Eu ascult muzică din burta mamei, pentru că la noi în familie muzica e în ADN. Mama a fost solistă, bunica-privighetoarea satului, de aceea iubesc muzica de mic copil și nu puteam să urmez alt drum. Am studiat cu surorile Oșoianu și tot cu ele am avut primele apariții la radio și tv.

“N-o să uit paharul de apă care era, de fapt, cu votcă”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

– Eu sunt actriță de profesie, am activat în Teatrul Republican ‘Luceafărul’ timp de 5 ani. Acolo am avut cele mai multe momente haioase. N-o să uit paharul de apă care era, de fapt, cu votcă, în una din scenele de spectacol. Nu uit nici ziua când mi-am scos ghipsul de la picior și am jucat premiera după 3 injecții. Sau când am intrat cu toată trupa în carantină și s-au amânat spectacolele.

Dianna Rotaru: “Când există iubire adevărată, nu e loc de infidelitate”

Cum te-ai descrie, sincer, fidelă sau infidelă?

– Fidelitatea se testează în timp, dar atunci când există iubire adevărată, nu e loc de infidelitate. Bunica mea așa spunea: “Dragostea pe toate le crede, pe toate le-nțelege și pe toate le iartă!”.

Îți mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

– Gafe facem cu toții, mai ales la începutul relației când fiecare vine cu scenariul său. Nu e ușor să construieșți, cel mai greu e să menții, de aceea lucrurile trebuie făcute în echipă pe principiul prieteniei.

Cum e Dianna acasă la ea? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

– Sunt o gospodină bună, îmi place să gătesc, să am grijă de ”cuibușor” și să decorez casa cu tot felul de lucruri noi, cumpărate în călătoriile mele. De asemenea, scap ușor de lucrurile vechi pentru noi energii benefice în viața mea.

“Îți dai seama câte secrete am aflat eu de la fiecare”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

– Pentru că prezint o emisiune culinară, ‘Gusturile se discută’, unde invitații gătesc, îți dai seama câte secrete am aflat eu de la fiecare. Pe lângă asta, bucătarul chef vine cu master-class-uri și rețete personalizate pe care le gătesc acasă pentru ai mei.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

– Când am pierdut-o pe bunica. Era a două mamă pentru mine, ea a avut grijă de mine în vacanțele mele la țară. Aveam 14 ani atunci, iar la înmormântare i-am scris o scrisoare de adio pe care o păstrez și azi.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Ooo da, am câteva pasiuni. Colecționez magneți din fiecare oraș și țară, pantofi și genți, am o bibliotecă cu cărți aristice, psihologie, sănătate și culinare.

“Am deschis un Atelier de creație în Republica Moldova”

Care crezi că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

– Au fost mai multe realizări atât în viața personală cât și în cariera artistică. Am lansat 4 albume muzicale, am prezentat emisiuni tv și radio, am călătorit în multe țări, am botezat 12 finuți și am deschis un Atelier de creație, ‘Createca’, în .

“Mereu am fost cu picioarele pe pamânt”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

– Nu, mereu am fost cu picioarele pe pamânt. În meseria mea, publicul a fost primordial și relația cu oamenii. Fac artă cu dragoste și asta se simte.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-În meseria noastră contează mult aspectul fizic, imaginea și valorile pe care le promovezi. Frumusețea vine din interior, iar fericirea va salva lumea.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

– Mi-am făcut mai multe cadouri, dar cel mai prețios a fost prima blană din banii adunați din bursă pe când eram studentă.

“Să nu creadă în cuvinte, ci în fapte”

Dacă te-ai întâlni acum cu Dianna cea mică, ce sfat i-ai da?

– I-aș da sfaturile primite de la mama: să nu creadă în cuvinte, ci în fapte, să fie drăguță cu oamenii, să-și iubească familia, să creadă în Dumnezeu.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

– Cel mai frumos proiect este turneul muzical internațional care cuprinde România, Republica Moldova, Anglia, Franța, Italia, Irlanda, Germania și Spania, pe care l-am început în luna martie. Împreună cu artișți din România mergem cu spectacole muzicale la românii și moldovenii de pretutindeni, în diverse orașe, unde cântăm și petrecem cu ei.