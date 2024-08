Dică a luat la bani mărunți atacanții FCSB. „Pe el l-aș pune decar!”. Șumudică, replică rapidă: „Te-ai nenorocit!”

. Nicolae Dică, fostul antrenor al bucureștenilor, a spus cum l-ar utiliza pe David Miculescu pentru a da randament maxim.

Nicolae Dică, verdict în cazul lui David Miculescu: „L-aș pune decar!”

Nicolae Dică a vorbit despre lotul celor de la FCSB. Fostul antrenor al campioanei României a precizat cum poate David Miculescu să dea cel mai bun randament posibil în teren.

Tehnicianul consideră că suma pentru transferul lui Miculescu a fost una foarte mare, mai ales pentru fotbalul românesc, dar jucătorul se poate impune cu adevărat doar dacă va juca în poziție de decar.

„Este un jucător care poate să crească, dacă va juca decar. Este un jucător care simte foarte bine careul, care are execuții, nu are o viteză foarte bună, dar are tehnică, chiar dacă este înalt. Apare mereu în fața porții.

Dacă va juca decar va da mai bun randament, să aibă un atacant lângă el și să fie în spate. Asta este părerea mea”, a spus Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, reacție instantă: „Te-ai nenorocit!”

Marius Șumudică nu s-a putut abține. Tehnicianul român a reacționat imediat cum a auzit scenariul inedit propus de Nicolae Dică, stârnind reacții de râs în platou la FANATIK SUPERLIGA.

„Te-ai nenorocit! Dacă aude Gigi și îl bagă decar de două ori decar, te-ai nenorocit! Îți dai seama cum face?”, a replicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

David Miculescu nu este atacantul ideal pentru FCSB. Șumudică: „Nu poate să joace niciodată număr 9!”

Postul lui David Miculescu la FCSB nu este cel de atacant veritabil, . Antrenorul consideră că „Popa e mai nouar ca Miculescu de trei ori, vă spun eu. Popa e mai nouar de trei ori. Miculescu nu poate să joace niciodată număr 9”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB a plătit în vara anului 2022 suma de 1,7 milioane de euro pentru transferul lui David Miculescu de la UTA Arad. De atunci și până acum, fotbalistul de 23 de ani a marcat doar 13 goluri și a oferit 4 pase decisive.

