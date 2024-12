Dică și Lupu, teoria blatului în direct după Farul – FCSB 1-1. „De ce să-i dea un punct lui Hagi?” / „Gigi a țipat doar ca să țipe!”

Schimbările lui Gigi Becali și penalty-ul ratat de Risto Radunovic l-au făcut pe Dănuț Lupu să își pună un semn de întrebare la FANATIK SUPERLIGA. Fostul internațional român a dezvoltat teoria blatului după Farul Constanța – FCSB, scor 1-1.

Dănuț Lupu și Nicolae Dică, teoria blatului după Farul – FCSB 1-1: „Gigi a țipat doar ca să țipe!”

Fără Darius Olaru și Daniel Bîrligea pe teren, a scăpat printre degete cele trei puncte puse în joc cu Farul Constanța. , iar acest detaliu i-a dat de gândit lui Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător din Ștefan cel Mare s-a contrat cu Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

Dănuț Lupu: „Ok, a greșit Gigi schimbările, dar dacă Gică nu lua un punct… De la locul 10 poate să retrogradeze oricine”.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică: „Nu cred că ajută un punct, un punct nu ajută pe nimeni”.

Dănuț Lupu: „De ce? E un punct”.

Nicolae Dică: „Trei puncte te-ar fi ajutat, dar un punct nu ajută pe nimeni. FCSB nu trece pe primul loc și nici Farul nu urcă să se lupte la play-off”.

Dănuț Lupu: „FCSB nu își face probleme, va câștiga liniștit campionatul”.

Horia Ivanovici: „De asta a făcut Gigi scandal, a fost o perdea de fum?”.

Dănuț Lupu: „Asta e părerea mea, a țipat doar ca să țipe pentru că trebuia să țipe. Nu poți să faci schimbările pe care le-a făcut, înseamnă că a fost împotriva lui. Înseamnă că nu a vrut să câștige meciul, a vrut să-și odihnească jucătorii”.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici: „Crezi că cineva de pe pământul ăsta ar fi putut să îi spună lui Radunovic să rateze penalty-ul?”.

Florin Gardoș: „Să zicem că i-ar fi spus, dar ce i-ar fi spus portarului”.

Dănuț Lupu: „Nu trebuie să îi spui nimic portarului. Și Dică a bătut 11 metri și eu am bătut 11 metri, dacă vrei să ratezi, ratezi”.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică: „Nu dădea pe poartă, dădea afară”.

Dezvăluirile lui Dănuț Lupu: „Am ratat două penalty-uri pentru că am vrut”

Dănuț Lupu: „Eu am ratat două penalty-uri în viața mea pentru că am vrut. În unul a apărat Răzvan Lucescu, am vrut să ratez. Când te uiți la el în continuu e clar că acolo îi dai”.

Horia Ivanovici: „Tu nu poți să înțelegi schimbările, nu?”.

Dănuț Lupu: „Poți să faci schimbările alea în contextul în care vrei să câștigi un meci? Faci două schimbări pe care nu le-a înțeles nimeni, cred că nici el nu le-a înțeles. Dacă juca cu Dinamo sau Craiova îi scotea pe Olaru sau Bîrligea din teren?

Îi țineam și dacă jucau din două în două zile”.

Nicolae Dică: „Declarația patronului e că el nu a vrut să facă așa”.

Dănuț Lupu: „Și Horia nu vrea de multe ori, dar el e șeful. Nu spun că a fost blat, dar dacă vrei să ajuți pe cineva nu înseamnă că faci un blat”.

Nicolae Dică: „Dar nu poți să-l ajuți cu un punct”.

Dănuț Lupu: „Poate nu a putut nici Farul mai mult. Prima repriză a fost un joc extraordinar, dar îl cunoaștem și noi pe Gigi, când face el vreodată schimbările astea?”.

Nicolae Dică: „Îl cunosc destul de bine pe patron, cred că a ieșit așa după joc pentru că schimbările nu au fost cum a vrut el”.

Nicolae Dică: „Știu cum este domnul Hagi și nu cred așa ceva”

Dănuț Lupu: „Atunci îmi cer scuze și îmi retrag cuvintele. A fost un meci foarte frumos, ambele echipe au atacat. Un joc deschis pe care nu îl înțeleg, pentru că FCSB nu lasă toate echipele să aibă faze de atac. Se cam închid binișor, să îmi spui și mie cine a jucat cu FCSB și a avut atâtea ocazii”.

Nicolae Dică: „Au fost meciuri echilibrate, dar Farul este o echipă bună, care are jucători de valoare. Prima repriză a fost un joc pe contre atât FCSB, cât și Farul și-au creat ocazii. Nu văd de ce să te gândești la treaba asta”.

Dănuț Lupu: „Eu spun așa, arată-mi o altă echipă care a avut atâtea ocazii cu FCSB”.

Nicolae Dică: „Nici cu Rapid nu au avut, cu CFR a fost echilibrat, dar nu putem să comparăm meciul de aseară cu alt meci. Am jucat la ambele echipe, știu cum este domnul Hagi și nu cred așa ceva”.

Dănuț Lupu: „Nu am spus că s-a dus Gigi la Farul și a zis că facem egal. De omenie, vin sărbătorile”.

„Chiar crezi că a fost blat Farul - FCSB 1-1?”. Danut Lupu, raspuns TRANSANT in DIRECT!