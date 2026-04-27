Dictatorul Kim Jong-Un, mare fan al lui Cristi Chivu și al lui Inter! Dezvăluiri incredibile făcute de un fost senator italian

Dezvăluiri incredibile făcute de un fost senator italian! Se pare că dictatorul nord-coreean Kim Jong-Un este un mare fan al lui Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu.
Dragos Petrescu
27.04.2026 | 07:30
Dictatorul Kim JongUn mare fan al lui Cristi Chivu si al lui Inter Dezvaluiri incredibile facute de un fost senator italian
Dictatorul Kim Jong-Un este un mare fan al lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu // FOTO: colaj FANATIK
Antonio Razzi (78 de ani), ex-senator italian și potrivit presei britanice, un om foarte apropiat lui Kim Jong-Un (42), liderul suprem al Coreei de Nord, a dezvăluit faptul că celebrul dictator este un mare fan al fotbalului. Ba mai mult, se pare că echipa sa preferată este nimeni alta decât Inter Milano, clubul pregătit la ora actuală de către Cristi Chivu.

Dictatorul Kim Jong-Un, un mare fan al Interului lui Chivu!

Italianul Razzi a declarat că liderul nord-coreean i-a mărturisit într-o întâlnire privată faptul că este un mare iubitor de fotbal, iar echipa sa preferată este Inter Milano. Ba mai mult, acesta a și participat la mai multe meciuri ale „nerazzurrilor”, în special în perioada în care studia în Italia. „Kim Jong-Un iubește foarte mult fotbalul, iar echipa sa preferată este Inter Milano. În trecut, a participat și la meciurile echipei, în special în perioada în care studia la Berna. Mergea des pe stadion ca să o urmărească pe Inter”, a declarat fostul politician, citat de The Sun.

Afinitățile sale în ceea ce privește sportul-rege nu se opresc însă aici. În urmă cu câțiva ani, Kim Jong-Un ar fi plănuit să-l aducă în Coreea de Nord pe Paulo Dybala, actualul jucător al celor de la AS Roma. La vremea respectivă, internaționalul argentinian evolua pentru Juventus, și era o figură extrem de apreciată în Asia. Același Antonio Razzi a dezvăluit acest aspect în cadrul unui interviu acordat postului de radio local Cusano Campus, în anul 2017. Până la urmă însă, respectiva vizită nu a mai avut loc din cauza tensiunilor politice.

Chivu este foarte aproape de „dublă” cu Inter în Italia!

În momentul de față, clubul de pe „Giuseppe Meazza” este la un pas de a cuceri „dubla” internă. În Serie A, echipa lui Chivu este lider detașat în clasament, având 10 puncte avans față de Napoli, campioana en-titre și ocupanta locului secund, iar în runda următoare, dacă va câștiga împotriva Parmei, fosta sa echipă, tehnicianul român va deveni matematic campion.

Cât despre Cupa Italiei, „nerazzurrii” s-au calificat în ultimul act după ce au întors spectaculos scorul în semifinala cu Como, scor 3-2. În marea finală de pe Olimpico, care se va disputa pe data de 13 mai, Inter va da piept cu Lazio, echipa lui Maurizio Sarri, care a eliminat-o pe Atalanta din competiție la lovituri de departajare. Dacă va reuși să câștige cele două trofee, Chivu va fi primul antrenor al milanezilor care reușește să facă „dublă” internă de la Jose Mourinho încoace.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
