Didi Prodan, 30 de ani de la golul fabulos cu Rangers. Mărturiile colegilor de la Steaua: „Mai frumos decât cel al lui Zidane!”

Steaua debuta în grupele Ligii Campionilor 1995-1996 pe 13 septembrie, contra celor de la Rangers. Un meci foarte echilibrat, care avea să aducă și prima victorie pe propriul teren în grupele celei mai importante competiții a cluburilor. Partida a fost decisă de voleul fabulos de la marginea careului, din centrarea lui Gâlcă. Mingea s-a oprit direct în vinclul porții lui Andy Goram.

Didi Prodan a marcat cel mai frumos gol din istoria Ligii Campionilor?! „Nici 5 portari nu îl scoteau”

Bogdan Stelea a fost titular în poarta Stelei la acea partidă contra lui Glasgow Rangers. „Arnold” a închis poarta în fața unei echipe foarte puternice a celor de la Rangers, cu Paul Gascoigne și Brian Laudrup titulari la scoțieni. Dar , cel care la finalul acelui sezon prindea transferul la Atletico Madrid.

„Normal că îmi aduc aminte de gol. Tot timpul rămâneau după antrenamente să exerseze șuturi de la distanță, penalty-uri, lovituri libere și eu apăram, făceam pariuri. Îți dai seama că mai reușea execuții, sigur nu a fost o întâmplare. Voleul a fost extraordinar și exersa asta. Gâlcă i-a centrat din corner.

Eu cred că e posibil să fie cel mai frumos gol marcat de Steaua în cupele europene, mai ales că a venit în minutul 85 și a adus și prima victorie în grupele Ligii Campionilor.Ne-am bucurat mult că am câștigat, dar n-am făcut ceva deosebit. Eu am o listă lungă de oameni care au plecat din viața mea și normal că îmi lipsește și Didi și mă gândesc mai tot timpul la ei”, a povestit Bogdan Stelea pentru FANATIK.

Un fost coleg de la Steaua, declarații incredibile despre golul lui Didi Prodan cu Rangers: „Mai grea execuția ca a lui Zidane”

Damian Militaru, fusese eliminat în minutul 76 al acelei partide, după un conflict cu Alan McLaren: „Cu 10 minute înainte am luat roșu nevinovat după ce m-a lovit cu cotul în careu. La semnalizarea tușierului m-a eliminat și pe mine pe nedrept, pentru că aș fi ripostat. Mi se face pielea de găină, m-ați răscolit… Dumnezeu să-l ierte pe Didi Prodan!

După părerea mea, a dat cel mai frumos gol din Champions League. Eu cred că e mai frumos decât golul lui Zidane din finală. Mai grea execuția lui Didi. Uită-te unde s-a dus! Puteau să fie 5 portari în poartă! Nu aveai ce să faci, a fost prea puternic șutul. A riscat enorm la execuția aia pentru că a ridicat talpa. Dacă îl prindea eu zic că îi rupea piciorul cu forța cu care a dat Didi.

Secretul din spatele reușitei geniale a lui Didi Prodan în Steaua – Rangers 1-0: „Rămâneam o oră și jumătate după antrenament la șuturi de la distanță”

M-ai răscolit de tot acum… Rămâneam o oră și jumătate după antrenament la șuturi de la distanță. Întrebați-i pe Ogăraru și Sorin Paraschiv cât stăteam cu ei pe teren. Șuturi, pase lungi, lovirea mingii, cornere, penalty-uri, tot. Didi Prodan mai dădea la antrenamente șuturi de-astea. Și Stelea și Gherasim rămâneau. A fost un meci extraordinar, amintiri frumoase, din păcate Didi nu mai e cu noi. Era foarte fericit după meci. Știa să facă o glumă în vestiar cu noi, era o atmosferă foarte plăcută.

Eram mulți care rămâneam la șuturi. Eu, Sabin și Adrian Ilie, Panduru, Ilie Stan… Gâlcă la faza de dinainte din care a ieșit cornerul era să dea gol din lovitură liberă. Nea Țiți Dumitriu nu mai știa pe cine să pună să bată loviturile libere pentru că erau mulți executanți buni. Mare păcat de Didi, dar asta e viața”, a povestit Damian Militaru pentru FANATIK.

Robert Niță, unul dintre puștii care îi centra lui lui Didi Prodan la antrenamente: „Bă, să vină pe 16 metri”.

Robert Niță era junior al Stelei în acea perioadă și își amintește că era adesea chemat de Didi Prodan și alți fotbaliști legendari ai Stelei din anii ’90 pentru a se antrena alături de ei: „După fiecare antrenament se rămânea să se facă finalizare. Lui Didi îi plăcea să dea din voleu. Cu capul nu prea îi plăcea. Ne zicea: Bă, să vină pe 16 metri, să cadă puțin așa în fața mea. Și când îi dădea câte una… Făcea: Tătuca, vă rupe Tătuca!

Pe ăștia mici care eram juniori sau mai tineri ne oprea după antrenamente, ne luam sacul cu mingi și dădeam la centrări… N-avem voie una să greșim! Te și învăța să te lași pe minge. Până dădeai de frică 10 din 10, perfecte. Și el dădea numai din voleu.

Se făceau pariuri la antrenamentele Stelei între portari și jucătorii de câmp: „Câte goluri îți dau”

Făceau pariuri între ei, cu portarii, pe câte o bere, pe o masă. Sau ei, portarii: Din 10 centrări bune, câte goluri îți dau? Nu era bună centrarea, zicea și se repeta. Dacă dădeau golurile respective plătea portarul, dacă apăra, dădeau mai puține plăteau ei banii.

Nu aveai loc la toate porțile. Era ceva incredibil pentru un copil de 16 ani să îi centrezi lui Didi Prodan, lui Lăcătuș, lui Panduru, Doboș, Gâlcă și așa mai departe”, a explicat Robert Niță pentru FANATIK.