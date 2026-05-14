Didier Deschamps a anunțat lotul Franței pentru Campionatul Mondial! A lăsat acasă un prim „11” cotat la peste 400 de milioane de euro

Didier Deschamps a anunțat lotul Franței pentru Campionatul Mondial din 2026, iar una dintre cele mai mari surprize este absența lui Randal Kolo Muani. Atacantul care a jucat un rol important pentru „Les Bleus” la turneele finale precedente nu a prins lista finală pentru competiția din SUA, Canada și Mexic. În locul său, selecționerul francez a ales să mizeze pe Jean-Philippe Mateta

Franța merge însă la Mondial cu toate marile vedete disponibile. va conduce ofensiva vicecampioanei mondiale, iar în lot se regăsesc și nume precum Michael Olise, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni sau William Saliba. Presa franceză scrie că Deschamps a vrut un grup mai echilibrat și a preferat profilul fizic și jocul aerian al lui Mateta pentru duelurile de la turneul final.

Pe lângă absența surprinzătoare a lui Kolo Muani (coleg cu Radu Dragușin la Tottenham), selecționerul naționalei „cocoșului galic” a renunțat și la portarul Lucas Chevalier (PSG) și la Eduardo Camavinga (Real Madrid).

Selecționerul care a cucerit Cupa Mondială din 2018 și a jucat finala în 2022 încearcă să încheie era sa cu un nou trofeu mondial. Francezii sunt considerați printre marile favorite la câștigarea competiției

Lotul Franței pentru Campionatul Mondial:

Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes);

Fundași: Lucas Digne (Aston Vila), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Wlliam Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich);

Mijlocași: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG);

Atacanți: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).

Prim „11” de 400 de milioane de euro lăsat acasă de Didier Deschamps

Este bine-cunoscut faptul că Didier Deschamps are o arie foarte mare de jucători pe care-i poate selecționa la naționala Franței și este imposibil să-i convoace pe toți fără ca nimeni să rămână pe dinafară. Astfel, fotbaliști cu nume mari de la Real Madrid, PSG, Aston Villa și Juventus vor privi Campionatul Mondial de la televizor, deși cotele lor de piață sunt de zeci de milioane de euro.

În urmă cu o lună, Gazetta dello Sport a postat un material în care a alcătuit nu mai puțin de 5 formule de start cu jucători diferiți pentru „les bleus” și chiar pânâ și a cincea variantă părea capabilă să se califice la Campionatul Mondial, fiind formată din fotbaliști precum Paul Pogba (AS Monaco), Kolo Muani (Tottenham), Langlet (Atletico Madrid), Fofana (AC Milan), Lacroix (Crystal Palace) sau Bonny (Inter).

a făcut o analiză asupra fotbaliștilor lăsați acasă de Didier Deschamps și doar primul 11 ar ajunge la cotă fabuloasă de 408 milioane de euro. Echipa ar arăta în felul următor: Chevalier (PSG, 30 de milioane de euro) – Nordi Mukiele (Sunderland, 18 milioane de euro), Jeremy Jaquet (Rennes, 55 de milioane de euro), Leny Yoro (Manchester United, 50 de milioane de euro), Adrien Trouffert (Bournemouth, 25 de milioane de euro) – Eduardo Camavinga (Real Madrid, 50 de milioane de euro), Boubacar Kamara (Aston Villa, 40 de milioane de euro), Kephren Thuram (Juventus, 50 de milioane de euro) – Junior Kroupi (Bournemouth, 40 de milioane de euro), Kinglsey Coman (Al-Nassr, 22 de milioane de euro), Dilane Bakwa (Nottingham Forest, 28 de milioane de euro).